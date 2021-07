M谩s tarde, volv铆an a sus viviendas empapados de este material, sin saber que estaban jugando sobre un verdadero basural dedesechos t贸xicos.

Ars茅nico, plomo, cadmio y mercurio abundaban en ese informal patio en el que jugaron cientos de ni帽os arique帽os.

芦Como no hab铆a ninguna informaci贸n, las autoridades lo atribu铆an a la suciedad . Dec铆an que la gente no se ba帽aba y que por eso ten铆amos estas erosiones禄, recuerda para BBC Mundo la dirigente poblacional Ver贸nica Lizama , quien vive en Los Industriales desde 1990 y tambi茅n ha experimentado severos problemas de salud, al igual que sus hijos y nietos (uno tiene s铆ndrome de asperger, otro autismo y un tercero, problemas a la piel).

芦Mucha gente no quiere venir aqu铆, los radiotaxis no suben, no llegan pedidos, no quieren comprar nada que provenga de nuestras poblaciones, tampoco podemos vender nuestras casas禄, me cuenta Mar铆a Jos茅 Bejares.