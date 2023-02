Carta de Valt貌nyc a Pablo Hasel: 鈥淧res贸 per a nosaltres, llibertat per a ells鈥

Per la reobertura de la l铆nia entre Utiel i Conca, per un servei de rodalies a Val猫ncia, Castell贸 i Alacant i per unes inversions econ貌miques destinades als serveis que utilitza la ciutadania i no a infraestuctures innecess脿ries