De parte de Terraindomite February 9, 2022 50 puntos de vista

Entre remedios, restricciones y variantes estamos asistiendo a un fen贸meno que en algunos genera cierta perplejidad: una entidad con nombre propio y llamada Ciencia ha comenzado a dictar verdades universales e incuestionables que se repiten ad nauseam para el consumo y disfrute de aquellos que prefieren una soluci贸n simple, aunque sea equivocada, para solventar un problema terriblemente complejo, multifactorial y cuya profundidad se desconoce desde la inmensa mayor铆a de los campos del conocimiento.

no era necesario utilizar mascarillas

Esta tal Ciencia fue aquella que proclam贸 que 鈥渟eg煤n los expertos鈥 no era necesario utilizar mascarillas, 隆hasta que hab铆a mascarillas insolidarias que muchos insolidarios utilizaban en el transporte p煤blico!; luego se lo pens贸 mejor y las impuso a toda la poblaci贸n espa帽ola en todo momento, incluso al aire libre, s贸lo con la excepci贸n de estar consumiendo en un sitio cerrado o sentado en una mesa donde se pod铆a prescindir de ella.

para frenar una enfermedad infecto-contagiosa era positivo que todo el mundo estuviera en la calle al mismo tiempo

La tal Ciencia dict贸 que para salir de un confinamiento total de la sociedad existir铆an unas fases de desescalada dise帽adas por 鈥渓os expertos鈥: todos tendr铆an que salir a pasear o a hacer deporte a la misma hora, y a la misma hora volver. La Ciencia concluy贸 que para frenar una enfermedad infecto-contagiosa era positivo que todo el mundo estuviera en la calle al mismo tiempo, con la consiguiente aglomeraci贸n en las calles que todos pudimos observar.

Luego el gobierno dijo que, en realidad, no hab铆a 鈥渆xpertos鈥 dise帽ando las fases de desescalada, ni imponiendo confinamientos, ni recomendando el uso (o no uso) de las mascarillas鈥 隆Bah!, 隆matices!, 隆pelillos a la mar!.

inyect谩ndonos unos productos quedar铆amos 鈥渃ompletamente inmunizados芦

Algo m谩s tarde, la tal Ciencia nos prometi贸 que inyect谩ndonos unos productos quedar铆amos 鈥渃ompletamente inmunizados鈥 y que todo se resolver铆a; fij贸 para ello el muy concreto objetivo del 70% de la poblaci贸n con una supuesta 鈥減auta completa鈥 para que los contagios se detuvieran a trav茅s de un fen贸meno ya conocido y ampliamente comprobado: la inmunidad de reba帽o.

La tal Ciencia determin贸 que primero se inyectar铆an los ancianos y los sanitarios, ambos grupos fatigados tras la contienda contra la enfermedad que mantuvieron pocos meses atr谩s, por lo que pocos de ellos llegaron siquiera a plantearse la idoneidad de tal remedio, menos todav铆a fueron los que buscaron informaci贸n sobre estos productos y a煤n menos los que decidieron no administr谩rselos: La Ciencia se hab铆a pronunciado, no hab铆a tiempo para pensar, no quedaba espacio para la duda鈥 隆deprisa!, 隆r谩pido!, 隆deprisa!.

con 鈥減auta completa鈥 no pod铆an contagiarse

La tal Ciencia explicaba por entonces, entre diciembre y abril de 2021, que las personas con 鈥減auta completa鈥 no pod铆an contagiarse y que, por tanto, no pod铆an contagiar a otros; los inoculados estaban completamente protegidos, los productos eran completamente seguros y supon铆an 鈥渓a 煤nica alternativa鈥 para acabar con las restricciones que se levantar铆an al alcanzar la inmunidad de reba帽o. 驴Lo recuerdan?

Aparecieron entonces algunos herejes que alertaban de que estos productos no inmunizaban, que no imped铆an la infecci贸n, que era imposible alcanzar la inmunidad de reba帽o con ellos porque ven铆an observando que los 鈥渄oblemente inmunizados鈥 enfermaban: esos herejes no merec铆an otra cosa que ser se帽alados, insultados, menospreciados y combatidos; hasta se les puso un nombre: eran 鈥渘egacionistas鈥 y eran 鈥渁ntivacunas鈥 que estaban en contra de la se帽ora Ciencia. Andaban, para m谩s inri, usando el anticuado m茅todo cient铆fico: esa ciencia en min煤sculas que parece no importarle a nadie ya. Citaban art铆culos de The Lancet, Nature, British Medical Journal o Public library of science, entre otros, y analizaban los documentos que publicaba el Ministerio de Sanidad, no s茅 si pensando que nadie se los leer铆a. Para colmo, dec铆an que la Ciencia no exist铆a, que no dec铆a nada, que no acertaba nunca y que lo correcto era hacer ciencia con min煤sculas y utilizando el m茅todo cient铆fico: observaci贸n, formulaci贸n de hip贸tesis, testeo y an谩lisis de los resultados.

A fuerza de ir acertando, muchas personas empezaron a interesarse por lo que dec铆an los herejes: parec铆an los aut茅nticos profetas de 鈥渓a Ciencia鈥 en tanto en cuanto era ella la que admit铆a parcialmente sus postulados con unos cuantos meses, cada vez menos, de retraso.

Pero este nuevo 铆dolo, 鈥渓a Ciencia鈥, que es una y, a la vez, trina, que est谩 formada por unos expertos cuyos nombres no conocemos que proclaman su palabra, unos medios de comunicaci贸n que la repiten hasta que la sociedad las asume y, finalmente, unos gobiernos que la ejecutan, no pod铆a permitir la existencia misma de los herejes, as铆 que rugi贸: 鈥淪obre la tierra, nada existe m谩s grande que yo, yo soy el dedo ordenador de Dios鈥. Y comenz贸 a perseguirlos en muchos lugares, tratando de 鈥渉acerles la vida imposible鈥, instando a los seguidores del nuevo 铆dolo a que no se relacionaran con ellos鈥 ni siquiera en Navidad.

Muchos superfluos, seducidos por la Ciencia, aplauden hoy la persecuci贸n y el ataque, muertos de miedo, ansiosos de soluciones simples y emborrachados de vanidad, creyendo firmemente en que s贸lo la palabra de la Ciencia es v谩lida y que est谩n en el lado correcto, aunque la palabra no sirva, aunque su l贸gica no se sostenga, aunque atente flagrantemente contra la ciencia en min煤scula. Tal es pavor, tal es miedo, que renuncian a sus derechos con tal de imponer la palabra del nuevo 铆dolo a golpe de decreto.

A este 铆dolo llamado Ciencia, a este monstruo uno y trino, me gustar铆a dirigirme citando a Abraham Lincoln para hacerle una advertencia: 鈥淧uedes enga帽ar a todo el mundo alg煤n tiempo, puedes enga帽ar a algunos todo el tiempo, pero no puedes enga帽ar a todos todo el tiempo.鈥

Antonio Alarc贸s