December 30, 2022

Con la que est谩 cayendo en nuestra empresa, con numerosos conflictos laborales en marcha, y los que est茅n por venir, con despidos, resoluciones de Inspecci贸n de Trabajo con propuestas de sanci贸n, sentencias condenatorias, incluso por vulneraci贸n de derechos fundamentales, etc., llama la atenci贸n que la Direcci贸n de AT Valor/T.H. en lugar de tratar de buscar puntos de encuentro y conciliaci贸n, siga con sus campa帽as propagand铆sticas en distintos foros, sin atisbo alguno de intentar resolver lo que tiene dentro de casa.

La actuaci贸n de la direcci贸n de T.H. resulta tan egoc茅ntrica como hip贸crita, postul谩ndose en distintos concursos y eventos con la intenci贸n de proyectar una imagen de excelencia empresarial, seriedad y respeto por ciertos valores y los derechos de las personas trabajadoras, cuando precisamente su p茅sima gesti贸n demuestra todo lo contrario. No todo vale para un pretendido reconocimiento de 茅xito empresarial. Por ello, nuestra organizaci贸n Sindical, no puede permanecer impasible y ya se ha dirigido a distintas entidades para manifestar su repulsa por la cobertura que se est谩 dando a personajes como nuestra distinguida directora Angeles Aguilar Viyuela, que de forma inmerecida figura como candidata en algunos de estos concursos o reconocimientos. Resulta evidente, que estas organizaciones no contrastan adecuadamente el bagaje o actuaciones de quienes se postulan en estos foros, que muchas veces resultan contrarias al respeto de las personas trabajadoras y sus derechos, y que adem谩s est谩n siendo insultadas con este tipo de eventos medi谩ticos y propagand铆sticos. De otro modo, cabr铆a pensar, que estas entidades, dan cabida a determinadas personas aun conociendo la realidad, lo cual ser铆a el sumun de la hipocres铆a. Es por ello, que desde CGT se ha cre铆do conveniente aclararles estos aspectos y evitar as铆 su propio desprestigio, por dar amparo a determinadas empresas o directivos, que adem谩s piensan que por salir en una foto, pueden quedar absueltas de todas sus perversiones, cual paso por un confesionario. Y es que, resulta parad贸jico que, en una empresa dirigida por una mujer, se obstaculice o impida, por ejemplo, una adecuada conciliaci贸n de la vida laboral y familiar.

Como muestra de lo indicado, resulta llamativo lo publicado por Grupo AT Valor en Twiter; En @at_grupo estamos orgullosos de habernos adherido al @PactoMundial y hacer nuestros sus 10 Principios B谩sicos. No entendemos de qu茅 se sienten tan orgullosos, puesto que cualquiera puede constatar que no cumplen ni tan siquiera la mitad de esos puntos.

Otro caso llamativo es la campa帽a de los Premios Mujeres a Seguir, enfocado a conseguir entre otras cosas, una igualdad de g茅nero y un firme compromiso social. Afortunadamente nuestra distinguida directora no se encuentra ni entre las 35 finalistas. Suponemos que 鈥渁lgo habr谩 hecho para quedar tan abajo鈥. Pero la cosa no acaba ah铆, puesto que la 煤ltima ocurrencia ha sido postularse tambi茅n a los Premios Top 100 Mujeres L铆deres, que nos parece muy bien si esa es su gran vocaci贸n, pero por favor, que no tengan la poca verg眉enza de pedirnos a la plantilla que la votemos. Y para guinda del pastel, nos encontramos con el patrocinio del equipo femenino del Real Madrid鈥. A ver si nos enteramos, que la buena reputaci贸n se adquiere con hechos y no comprando fotos.

Es de esperar que la perseverancia patol贸gica de la direcci贸n del Grupo AT Valor por este tipo de escenograf铆as contin煤e, en lugar de emplear su esfuerzo en dignificar el trato con la plantilla y respetar sus derechos, aunque ya est谩 aqu铆 CGT para contrarrestar estas mascaradas. Mientras tanto, Tasaciones Hipotecarias, a la que no se hace menci贸n alguna en este tipo de eventos, a pesar de encontrarse muy por delante de AT Valor en volumen de negocio y entidades homologadas, seguir谩 en la sombra realizando una enorme aportaci贸n a este grupo empresarial que no nos merece.

隆 Que la disfruten 隆