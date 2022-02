–

鈥淣o se puede so帽ar impunemente鈥, cierra Carolina este libro, esta experiencia de lectura mejor dicho. Experiencia pol铆tica, po茅tica, revelaci贸n hecha de algunos puntos de referencia y mucho de impudicia. No se puede so帽ar impunemente, pero s铆 imp煤dicamente.

So帽amos con todo el cuerpo, me gusta decir, pero Carolina m谩s que decirlo lo hace. Es evidente que este libro es su propia experiencia so帽ante, y una experiencia so帽ante para todxs nosotrxs, afortunadxs lectores. Este libro solo puede ser le铆do con el cuerpo todo. Por eso es experiencia, experiencia encarnada. Frente a una larga tradici贸n que encomend贸 los sue帽os al alma, Carolina los devuelve a la carne. Aun cuando hable de inconsciente, de representaciones y de afectos. La impudicia como propuesta o camino de pensamiento.

Es un ensayo filos贸fico, una topolog铆a y epistemolog铆a er贸tica, onirizante y subyugante, potencia y po茅tica revolucionaria que sabe que los m谩s fecundos despertares provienen de los sue帽os, que insiste en extraer de la oscuridad de este tiempo (pandemia, virus, peste) y aun de los pozos an铆micos (como el trauma, el duelo y la melancol铆a) estrategias de libidinizaci贸n de la revuelta. No hay, es impensable la revuelta sin cuerpo. Sumergidos como estamos en este tiempo de encuentros f铆sicos vulnerados, Carolina decide hacer del lenguaje espacio de lo com煤n, zona de resistencia, catectizaci贸n del cuerpo en un registro minucioso y deseante, contracarga de la derrota y la apat铆a, ant铆doto a la desesperanza. Hacer del lenguaje un acontecimiento carnal.

Lo carnal en clave sensorial. El gusto, el tacto, el olfato, la vista, el o铆do. Carolina los va convocando, pasa de uno a otro alternada, sucesiva, a veces simult谩neamente. En cuanto a lo visible, la autora nos lleva por la figura del eclipse, la cegurera, lo que no podemos ver, lo que vemos de otro modo 鈥 leerla me hizo volver a Walter Benjamin y esa idea suya de 鈥渧idente鈥: aquel que en relaci贸n a un fragmento del pasado no historizado, es capaz de movilizar estrategias nuevas. Ampliaci贸n del mundo de lo visible. Reinvenci贸n de lo visible por fuera de la idea de tiempo lineal. Y me llev贸 tambi茅n a Anne Doufourmantelle, quien dice lo siguiente: 鈥溾a profec铆a intima es perceptible para la voz interior, para el poeta, el delirante, la mano del pintor que traza un poco antes de verla una l铆nea divisoria visible/invisible, ella es lo que marca la aparici贸n. Ahora bien, toda aparici贸n, sin importar cu谩n espectral, es un don que uno puede rechazar o al que puede uno consentir. Sin importar cu谩n turbadoras sean sus consecuencias, aquel que viene al encuentro de su propio ser es secretamente un vidente鈥.

Este libro, entonces, es el paseo de aquella que consinti贸 a ese encuentro, y que en el relato del suyo propio nos invita y nos convoca a ir hacia adentro, en esa l铆nea divisoria visible/invisible, a traspasar esa orilla o ese umbral entre sue帽o/vigilia, real/irreal, al coraz贸n on铆rico de una esperanza radical. Somos sujetos so帽antes, ese es nuestro ser irreductible, empedernido, indomesticable, inalienable. Si Charlotte Berardt llev贸 a cabo una investigaci贸n acerca de los sue帽os en los tiempos oscuros del Tercer Reich, si los sue帽os entonces fueron el testimonio vivo y perdurante, m谩s cabal, m谩s impresionante, de esos tiempos, Carolina nos gu铆a a su vez a nosotrxs por una investigaci贸n y un viaje (Ricardo Piglia dec铆a que toda narraci贸n es el relato de uno o de otro. Algunas narraciones son ambas cosas a la vez) hacia los sue帽os en tiempos pand茅micos y neoliberales. Nos hace saber que es en estos tiempos, en estos y no en otros, que Sue帽o y Revoluci贸n son y seguir谩n siendo la br煤jula.

Lo carnal en clave sensorial, dec铆a, y ahora a帽ado: en cuanto a lo t谩ctil, el libro todo es t谩ctil. Operatoria de contrainvestidura a la prohibici贸n y terror al contacto que impone el virus, la distancia social, el confinamiento.

Ahora bien, si hablamos de sensorialidad, tendremos que incluir a las palabras (porque la autora lo hace) como un nuevo registro er贸tico y sensorial, el lenguaje como un 贸rgano (驴adentro? 驴afuera?) que recibe y produce excitaciones y que es capaz de transformar vivencias y experiencias dolorosas en capital vitalizante. 驴En qu茅 zona del cuerpo situaremos a las palabras, esas palabras que Carolina trabaja, como si fueran arcilla por momentos, demorando, activando, y onirizando el sentido tan fuertemente conmovido? 驴A qu茅 zona del cuerpo, a qu茅 zona ps铆quica pertenece el lenguaje?

Imp煤dicamente, dec铆a que as铆 trabaja Carolina en este libro: su adjetivaci贸n tambi茅n es pasional, su escritura es fogosidad. Su est茅tica creadora de narrativas e im谩genes nuevas, poderosas, de esas que no se te despegan de los ojos, la piel, y la lengua.

Con Carolina nos conocimos, oc茅ano de por medio, a partir de los sue帽os. Con recorridos distintos las dos arribamos a la convicci贸n de su potencia revolucionaria y su tenacidad de resistencia, a lo largo de la historia. Nos aproxima el conocimiento de los sue帽os como conocimiento pol铆tico. El sue帽o como revoluci贸n, el sue帽o como revelaci贸n. El sue帽o como conocimiento y acontecimiento. Reducto de lo m谩s intimo y desde all铆 nos des-enclaustra. Libertad primera y 煤ltima, la de so帽ar.

Y el sue帽o como lectura y escritura. En ese sentido, la referencia y recuperaci贸n del trabajo de Charlotte Berardt, es una v铆a de entrada a ese tema apasionante que es la capacidad del sue帽o de leer y escribir en distintos registros. Esa producci贸n de saber que lo on铆rico, con su condici贸n clandestina, permite o realiza es inviolable e invaluable. Resistencia y sitio de memoria, que conserva, amplia y propulsa. Testimonio y basti贸n de la vida ps铆quica y de la vida colectiva, en tiempos en que la existencia se halla amenazada. Esa lectura y escritura que el sue帽o permite y nos regala, a contramano y a salvo de todo poder e instancia de dominaci贸n (aun cuando el terror inscribe all铆 su marca), lo vuelve inextinguible y revela su infinita potencia, en la certeza de que vida y sue帽o son inseparables.

鈥淪ue帽o y Revoluci贸n鈥 es una forma de despliegue de una pregunta: 驴qu茅 es capaz de hacer el sue帽o con la melancol铆a, con la angustia, con el trauma, con el duelo, con la par谩lisis, con la desesperaci贸n, con el virus? Carolina toma de Mar铆a Galindo la idea de 鈥渞evertir鈥 el dolor. En otros momentos toma de Butler la idea de 鈥渞asgar鈥, de Derrid谩 el concepto de 鈥減aran谩lisis鈥 (que conjuga el nudo y la puesta en marcha), o incluso podemos decir 鈥渋nvestir鈥 el dolor, como un viaje en la herida. Fabi谩n Casas (poeta argentino) dir铆a transformar el dolor en aventura.

El apartado 鈥淭anatocresis鈥 nos aproxima a figuraciones posibles de una construcci贸n hospitalaria que tambi茅n es respuesta a esa pregunta: 驴qu茅 es capaz de hacer el sue帽o con el deshecho y lo mort铆fero?

Gracias por la impudicia, Carolina, gracias por hacer del sue帽o, una vez m谩s, territorio de lo m谩s 铆ntimo y de lo com煤n. Gracias por la br煤jula.

