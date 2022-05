–

El portavoz de las Unidades de Protección del Pueblo (YPG), Nûrî Mehmûd, habló con la agencia de noticias ANF sobre la “fobia a la democracia, los derechos y los kurdos” del presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su amenaza de un nuevo ataque contra el norte y el este de Siria.

-¿Hay alguna señal de un posible nuevo ataque en la región?

-En primer lugar, no hay duda de que las amenazas abiertas de Erdogan no son nada nuevo. Los ataques contra Shehba, Til Rifat, Serêkaniyê, Til Temir, Ayn Issa y la autopista M4 continúan casi todos los días, lo declaren abiertamente o no. Siempre hay ataques turcos en la región. Al lanzar esta nueva amenaza, quiere aumentar aún más sus ataques. No hay duda de que el régimen del AKP-MHP y Erdogan están utilizando al ejército turco y a los restos de grupos como ISIS, Al-Qaeda y los Hermanos Musulmanes. Hemos registrado movimientos y asambleas. Hay esfuerzos para atacar Rojava. Erdogan no oculta que ha estado tratando de llevar a cabo estos ataques. Lleva tiempo diciéndolo abiertamente en el ámbito diplomático y en los medios de comunicación. Hay ataques diarios con drones armados dirigidos a nuestros ciudadanos y ciudadanas en toda Rojava. Hay una continuidad en estos ataques. Hay intentos de lanzar un nuevo y mayor ataque de invasión. Los preparativos para esto y su anuncio del ataque están en el mismo proceso. Vemos la declaración de guerra de Erdogan como un grave peligro y lo estamos abordando en consecuencia.

-¿Existe una violación del acuerdo tomado el 17 y el 22 de octubre de 2019?

-Todos estos ataques son una violación del acuerdo entre Rusia, Estados Unidos, la Coalición Internacional, nosotros y Turquía. Estas potencias son las garantes de este acuerdo. Los ataques de artillería, tanques, obuses, aviones, así como los grupos armados lanzados contra las regiones de Til Temir, Ayn Issa, la carretera M4, Til Rifat, Shehba, Qamishlo, Derik y Kobanê, no han cesado. El mundo entero debería saber que el ejército turco, actuando bajo las instrucciones de Erdogan, violó este acuerdo. Las potencias internacionales deberían retirar a Estados Unidos y a Rusia de su papel de garantes. Si es necesario, deberían decir “basta” a Turquía.

-¿Por qué quiere el Estado turco embarcarse en un nuevo ataque de invasión? ¿Qué es lo que espera y cuáles son los peligros que conllevaría dicho ataque?

-Junto con los ataques de Turquía, los ataques del ISIS están aumentando. El ISIS se hace más fuerte y aumenta su movilidad. Cuando todo esto sale a la luz, la amenaza del terrorismo resurge. El mundo debería ser consciente de ello. Ha llegado el momento de reconsiderar el gobierno del AKP-MHP y las relaciones de Erdogan con el ISIS. Hay muchas pruebas sobre este tema. El ataque a la prisión de Hesekê fue un ejemplo de ello. Ahora existe el peligro de que el ISIS vuelva a atacar el campamento de Al Hol. El mundo entero debería ver esto.

Erdogan también está atacando Irak. Hay razones para todo ello. El régimen del AKP-MHP elige la guerra para encubrir múltiples problemas dentro de Turquía. No tienen otra solución que la guerra. Erdogan quiere gobernar Turquía a través de un estado de emergencia. Así, podrá reprimir a los opositores a su régimen. Los pueblos de Turquía también deberían ser capaces de ver esto. Erdogan es el enemigo de la democracia, la libertad, la riqueza cultural y la moral. Quiere gobernar Turquía de forma yihadista y fascista. Dice que hay un peligro para la llamada seguridad de Turquía. Sin embargo, el norte y el este de Siria nunca han sido un peligro para Turquía. Los pueblos de Turquía deberían ver esta realidad.

-Entre los objetivos de los atentados se encuentran también las fuerzas afiliadas a Estados Unidos y a Damasco. ¿Han tenido algún debate al respecto?

-Como es sabido, el régimen sirio se encuentra en estas regiones con la mediación de Rusia. Rusia y Estados Unidos son los garantes del acuerdo hecho después de la guerra en Serêkaniyê y Girê Spi. De hecho, hubo conversaciones con ellos. Se está hablando de estos ataques. No podemos decir que hasta ahora haya surgido una opinión clara contra los ataques de Turquía. Las potencias garantes deben cumplir con sus obligaciones. Erdogan está atacando nuestras regiones y nuestras fuerzas están trabajando por una solución política dentro de Siria con un ejército de la OTAN. Con estos ataques, se hace retroceder la solución.

-Se especula con la creación de un “cinturón” a lo largo de la línea fronteriza. ¿Qué puede decir al respecto?

-El “cinturón” del que habla Erdogan coincide esencialmente con el lugar donde se desarrolla la democracia. Son los lugares donde floreció la revolución. Se refiere a las regiones kurdas. La fobia de Erdogan a los kurdos, a la democracia y a los derechos humanos en esta región está resurgiendo. Quiere destruir el nuevo modelo que se está formando y liderando en Siria.

Como saben, el cinturón del que habla Erdogan va desde Derik hasta Til Rifat y Afrin, y es el lugar donde se implementó por primera vez el sistema de democracia, y luego se convirtió en un lugar de unidad para árabes, turcomanos, siríacos, circasianos y armenios. Esta región lideraba la implementación de nuestro nuevo modelo democrático de base. Erdogan quiere destruirla para lograr sus ambiciones. Piensa que si se apodera de las regiones kurdas, la sociedad abandonará la revolución y renunciará a su esperanza de libertad.

-¿Cómo responderán a posibles ataques de invasión?

-Sin duda, todas las instituciones del noreste de Siria, especialmente las instituciones de defensa legítima, las YPG/YPJ y las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), han pasado por un proceso importante. Especialmente después de las guerras de Afrin, Serêkaniyê y Girê Spî, ganamos experiencia sobre cómo responder para protegernos a nosotros mismos y a los logros revolucionarios. Hoy, todas las fuerzas están autoorganizadas. Por lo tanto, situaciones como las de Afrin, Serêkaniyê y Girê Spî no se repetirán. Si nos atacan, responderemos como sea necesario.

-¿Cuáles son las responsabilidades de la sociedad?

Nuestro pueblo debe tomar en serio estas amenazas de invasión y organizarse en consecuencia. Nuestro pueblo debe llegar a la conclusión de que este enemigo no se detendrá. Especialmente el régimen del AKP-MHP atacará siempre que sea posible.

FUENTE: Mustafa Çoban / ANF / Edición: Kurdistán América Latina

