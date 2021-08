–

De parte de Lobo Suelto August 15, 2021 9 puntos de vista

Lo peor de Alberto son tus posteos. Esos posteos donde de toque se te cay贸 la ficha de lo vigilante que eras, como ten铆as el teclado f谩cil para se帽alar, marcar, acusar, explicar. Todas esas veces que escribiste T铆o Alberto, capit谩n Beto, Alberta. Que dijiste todo lo orgullosa que te sent铆as por tener un presidente que sabe hablar, explicar, contener, que es profesor, que la UBA, que los cient铆ficos, que Lito Nebia, que la educaci贸n p煤blica, que giladas. Tweets, historias, estados delegando tu estado de 谩nimo, tus ganas, tu tiempo, tu manija. Refugiado, gobernada, responsable, catador de distancias en fotos ajenas. Agradeciste que te cuide, que te explique de manera certera con filminas, que te reten. Le hiciste hacer a tu pobre hija un dibujito para que le llegue a 茅l, la hiciste decir pavadas corte buchona para subir el videito o que agradezca la vacuna de la abuela. Tuiteaste para pedirle que te diga feliz cumplea帽os, que te desee suerte en un examen, empezaste a seguir la cuenta de Dylan. C贸mo te cabi贸 Alberto y tu viveza que se te volvi贸 en contra despu茅s de termear todo el a帽o pasado a tus primos macristas en el grupo de wasap. Ahora viene el vuelto, ahora se te r铆en fuerte, ahora sos un pancho, un chiste, un meme y tiene que saltar tu mam谩 a defenderte, a pedir que no hablen de pol铆tica en el grupo familiar. Quedaste como festejante de cualquier gilada, idea, consigna, fake. Excitaci贸n, ansiedad, reseteo y aturdimiento. Caer siempre en la trampa ruidosa que pide obediencia, vigilancia, servilismo y likes. Bajar del patrullero, dejar el tel茅fono, no flashear tanta politizaci贸n de los proyectos personales que son de otros, que no convidan, que se la quedan. No es necesario entrar en tantas batallas culturales que cuando pasan apenas unos meses ya son puro chamuyo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado