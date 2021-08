–

De parte de La Peste August 24, 2021

Lo que sigue es un texto de reflexi贸n personal de un activista del colectivo. No refleja necesariamente la opini贸n de todos los miembros, pero desea adelantar algunas reflexiones.

Hace casi siete a帽os, en 2014, se public贸 el comunicado oficial anunciando la disoluci贸n de la Uni贸n Communiste Libertaire (UCL). Creado al mismo tiempo que su fundaci贸n, en 2008, el Colectivo Emma Goldman, de Saguenay, dedic贸 gran parte de su tiempo y energ铆a al proyecto de federaci贸n con la idea de expandir el movimiento anarquista en la provincia y difundir ideas y pr谩cticas a tantas personas como sea posible. La organizaci贸n permiti贸 el desarrollo de campa帽as de acciones en unidad te贸rica y pr谩ctica que fueron co-construidas y difundidas en los c铆rculos de los distintos colectivos (la UCL contaba hasta seis 鈥 Drummondville, Montreal, Quebec, Saguenay, Saint-J茅r么me y Sherbrooke) . En cuanto a publicaciones y difusi贸n de informaci贸n, Producimos el peri贸dico Cause Commune (varios miles de ejemplares en papel peri贸dico en cada edici贸n), revistas, carteles y publicaciones diversas con cierto rigor en cuanto a contenidos e ideas. Para organizar todo, nos basamos en el principio del federalismo libertario: la toma de decisiones se tomaba en reuniones de colectivos locales, las decisiones eran transmitidas por los delegados a los organismos federales (otras reuniones) y a los comit茅s. Era una forma de democracia directa. Tiempo de gesti贸n, vea aqu铆, por ejemplo, todos los viajes para reuniones, largas deliberaciones sobre un poco de todo y cualquier cosa, hasta cuestionamientos sobre los gr谩ficos y la participaci贸n en la secretar铆a, Fue el momento en que los militantes tuvieron menos en su participaci贸n en las luchas locales (sin olvidar que el n煤mero de horas tambi茅n podr铆a precipitar el agotamiento militante). Por supuesto, las herramientas desarrolladas a nivel federal fueron de gran ayuda en el trabajo local. Pero, sin cuestionar los

principios del federalismo libertario y la democracia directa, es muy posible pensar que una operaci贸n menos 鈥減esada鈥 (que consuma menos energ铆a) podr铆a haber sido posible, especialmente en una organizaci贸n de menos de cien miembros. .

Con la experiencia adquirida a lo largo de los a帽os de UCL, el Colectivo Anarquista Emma Goldman continu贸 su camino en solitario desde 2014. Aunque quer铆amos multiplicar las colaboraciones con otros grupos, eran m谩s raras y ef铆meras, nuestra condici贸n de aislamiento geogr谩fico es sin duda para mucho. Por otro lado, pudimos enfocar la mayor parte de nuestros esfuerzos y nuestros recursos en las luchas sociales de Saguenay-Lac-St-Jean, desarrollar material que respondiera m谩s directamente a los problemas y objetivos de nuestras comunidades y, hay que decirlo. , dedica mucho menos tiempo a las reuniones. Trabajar en un grupo peque帽o ciertamente tiene ventajas a este nivel: la cooperaci贸n y las decisiones se toman con mayor facilidad, la b煤squeda de soluciones y la resoluci贸n de desacuerdos toman menos tiempo.

Con todo, y sin convertirlo en una doctrina, ciertamente hay una belleza apreciable en la organizaci贸n de un peque帽o colectivo pol铆tico. Despu茅s de todo, es ilusorio pensar que la implantaci贸n social del anarquismo se puede lograr a gran escala antes de que se haga localmente. Los anarquistas no buscan tomar el control de los movimientos; ellos y ellos trabajan en la base y sus pr谩cticas se despliegan primero a peque帽a escala antes de difundirse. Sin embargo, esto no nos impide desarrollar v铆nculos con otros grupos y llamarlos. Este modelo organizativo tiene, no se puede negar, l铆mites claros. Por ejemplo, es mucho menos obvio que un peque帽o grupo aislado reciba apoyo en caso de represi贸n o amenazas. Me parece importante seguir cuestionando las formas efectivas que podr铆a tomar el desarrollo de v铆nculos y herramientas comunes con los compa帽eros de colectivos de otras regiones. Como otros, sigo con atenci贸n el trabajo sobre el terreno que est谩n haciendo los compa帽eros en Kamouraska, en la Pointe de la Gasp茅sie, en Sherbrooke, Trois-Pistoles, Gatineau, Hamilton, Quebec, Toronto, Montreal, Halifax, etc. y personalmente me inspiro en 茅l para continuar. Halifax, etc. y personalmente me inspiro en 茅l para continuar. Halifax, etc. y personalmente me inspiro en 茅l para continuar.

Alan Gilbert

Collectif Emma Goldman

Texto original: http://ucl-saguenay.blogspot.com/2021/07/small-is-beautiful-organisation.html

Traducci贸n autom谩tica Ainfos

