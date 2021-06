–

June 14, 2021

Desde hace ya algunas d茅cadas, aproximadamente alrededor de los 70/80 del siglo pasado, es decir: desde que se instal贸 en todo el mundo la ideolog铆a neoliberal, hoy d铆a entronizada globalmente con fuerza apabullante, todo lo que sea p煤blico pas贸 a ser sin贸nimo de malo, deficiente, corrupto, incapaz, paquid茅rmico. Junto a ello, lo privado se exhibe como super eficiente, r谩pido, de alta calidad.

Las generaciones crecidas en este caldo de cultivo identifican sin m谩s 芦Estado禄 con 芦despilfarro y corrupci贸n, ineficiencia y burocratismo extremo禄. Idea, por cierto, que es muy dif铆cil de criticar, dado que la experiencia emp铆rica confronta por todos lados con esa realidad: los servicios p煤blicos son deficientes. 驴Qui茅n podr铆a negarlo acaso? La realidad pintada por Franz Kafka hace un siglo -la lentitud enfermante y los laber铆nticos procesos que se hacen interminables- son la moneda corriente en cualquier tr谩mite en una oficina p煤blica.

隆隆Pero hay ah铆 una falacia bien montada!! Si se quiere ejemplificar: Chile era el modelo por antonomasia de 芦eficiencia禄 privatizadora. All铆, supuestamente, las privatizaciones que impuls贸 la sangrienta dictadura del general Augusto Pinochet convirtieron al pa铆s en un 芦modelo de 茅xito禄 (con Milton Friedman en persona supervisando las pol铆ticas fondomonetaristas). Seg煤n repet铆a insistente la corporaci贸n medi谩tica internacional, la naci贸n trasandina hab铆a entrado ya en el selecto club del Primer Mundo. La experiencia del 2019, con formidables explosiones populares que demandaron el final de los planes neoliberales, vinieron a demostrar que todo eso era un repugnante enga帽o, una monstruosa campa帽a de desinformaci贸n medi谩tica. Hace a帽os que esa machacona pr茅dica privatista neoliberal nos inunda, habiendo convertido lo estatal en sin贸nimo de fracaso. Pero no es as铆. Si lo p煤blico quiere funcionar, si quienes deciden la marcha de las cosas (los grandes capitales, tanto en lo interno de cada pa铆s como a nivel planetario), desean que el Estado funcione, pues funciona.

Ejemplos al respecto sobran por todos lados. 驴Qui茅n salv贸 a las grandes empresas en quiebra en los pa铆ses capitalistas dominantes (Estados Unidos y Europa Occidental) ?: General Motors, Lufthansa, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, Iberia, Alitalia, Adidas, KLM, Boeing, Puma, American Airlines, etc. 隆Fondos p煤blicos manejados por los Bancos Centrales! Como suele decirse: se socializan las p茅rdidas, pero se privatizan las ganancias.

驴Qui茅nes llevaron adelante todas las guerras sucias que enlutaron Latinoam茅rica estos 煤ltimos a帽os para beneficiar a las clases dominantes? 隆Los ej茅rcitos estatales! Y sin duda funcionaron. Ej茅rcitos p煤blicos financiados con los impuestos que pagan los ciudadanos. Por eso se dijo -correctamente- que las tropel铆as cometidas por esas fuerzas armadas a lo largo y ancho de Am茅rica Latina -cualquier naci贸n latinoamericana puede ser un fiel ejemplo, con ejecuciones extrajudiciales, c谩rceles clandestinas, desaparici贸n forzada de personas, torturas, masacres en poblaciones rurales, violaciones sexuales a granel- deben considerarse 芦terrorismo de Estado禄. Era el Estado, la cosa p煤blica, la que hizo funcionar la maquinaria b茅lica contra el enemigo interno, seg煤n rezaba la Doctrina de Seguridad Nacional -dise帽ada por Washington y fielmente cumplida por los gobiernos latinoamericanos-. Sin dudas, la guerra contrainsurgente funcion贸. Y funcion贸 a la perfecci贸n. Los pa铆ses quedaron libres de la 芦amenaza comunista禄. En muchos sitios, no solo se termin贸 con el supuesto 芦c谩ncer pro-sovi茅tico禄 (la militancia local, los activistas de izquierda) sino con la poblaci贸n civil no combatiente que serv铆a como su base de apoyo, destinataria final del proceso revolucionario de transformaci贸n.

Las cosas no funcionan鈥 cuando hay voluntad en que no funcionen. 驴Acaso, por poner un ejemplo concreto, en Guatemala el grupo Kaibil no funcion贸 a la perfecci贸n, pasando a ser una referencia internacional por su profesionalismo? 隆Por supuesto que funcion贸!, y es estatal Ese grupo militar es una vanguardia en la lucha contrainsurgente鈥 y lo paga la poblaci贸n con sus impuestos. 驴C贸mo que no funciona bien?

驴Cu谩l es la avanzada cient铆fica del mundo capitalista, la instancia que re煤ne lo m谩s adelantado de la inteligencia creativa, con los planes de investigaciones m谩s osadas? La NASA, una empresa p煤blica. 隆Y funciona! Luego, muchos de los descubrimientos surgidos de esa instituci贸n en su investigaci贸n espacial, son comercializados por la iniciativa privada en nuestro planeta. 驴C贸mo seguir repitiendo entonces que lo p煤blico, por el solo hecho de ser tal, es ineficiente? En la Rep煤blica Popular China, modelo sin precedentes de avance econ贸mico y cient铆fico-t茅cnico que ha dejado at贸nito al Occidente capitalista (preparando ya viajes no tripulados a J煤piter, un 芦sol禄 artificial para reemplazar el petr贸leo, avanzada ya en tecnolog铆as 6G), es el Estado el que timonea ese crecimiento. 驴No funciona el Estado? 驴Por qu茅 decir eso? Y en Cuba socialista, las vacunas contra el COVID-19 las produce el Estado (隆煤nico pa铆s del Sur global que lo est谩 haciendo!).

Son numerosos los ejemplos que evidencian que lo p煤blico puede funcionar, si se desea hacerlo funcionar. El mecanismo COVAX, para distribuir las vacunas contra el COVID-19, es p煤blico para financiar la investigaci贸n, pero privado para repartir las ganancias de las farmac茅uticas. Su objetivo final, no declarado, es impedir la expansi贸n de las vacunas rusa, china y cubana, lo que quitar铆a negocio a las farmac茅uticas capitalistas occidentales. 驴C贸mo que lo p煤blico no funciona?

Veamos esto con otro ejemplo de Guatemala. Aqu铆 los 铆ndices sanitarios son muy malos, no muy distintos a los que presenta la poblaci贸n del 脕frica subsahariana -la regi贸n m谩s empobrecida del planeta-. 驴Por qu茅? Por la desnutrici贸n cr贸nica (50% de la ni帽ez) y por la falta de agua potable. Las enfermedades m谩s recurrentes son las diarreicas y las respiratorias, trastornos asociados indefectiblemente a las precarias condiciones de vida. Esa situaci贸n de empobrecimiento no lo puede arreglar ni el sector salud p煤blico ni privado. 隆Es un tema pol铆tico mucho m谩s estructural! Hay que cambiar de ra铆z el modelo socioecon贸mico vigente. En todo caso, una pol铆tica p煤blica realmente efectiva en el 谩mbito de la salud debe enfocarse en los aspectos preventivos. Esa es la 煤nica clave; en otros t茅rminos: una poblaci贸n bien alimentada, bien informada, y con las condiciones de habitabilidad m铆nima suficientemente satisfechas, tal como ped铆a la Estrategia Global de Salud 2000 surgida de Alma-Ata en 1978, priorizando la Atenci贸n Primaria (preventiva) y no la asistencial (que s铆 es gran negocio para el sector privado, que vende tecnolog铆a m茅dica y f谩rmacos). 驴Por qu茅 Cuba socialista tiene los mejores 铆ndices sanitarios del continente? Porque el Estado se ocupa de ello con un criterio preventivo. La salud en manos de la iniciativa privada es efectiva鈥 隆para la iniciativa privada!

El sector p煤blico en salud en Guatemala (que atiende al 70% de la poblaci贸n, junto al seguro social que cubre al 18%) resuelve positivamente el 99% de las consultas que recibe, pese a la falta de recursos y precariedad con que trabaja. Importante remarcar eso: es exactamente la misma proporci贸n de 芦茅xito禄, de eficiencia en la evacuaci贸n de consultas, que presenta el sector privado en las atenciones que brinda, cubriendo solo a un 12% de guatemaltecas y guatemaltecos. En otros t茅rminos: el resultado final, m谩s all谩 de lo desembolsado por el p煤blico usuario y de 芦los buenos modales禄 de las cl铆nicas privadas, no difiere. Hay un mito, maliciosamente mantenido por toda la ideolog铆a privatista dominante, que muestra casi con obstinaci贸n que 芦ir a un hospital o un centro de salud p煤blico es la muerte禄. Y no es as铆.

Tambi茅n sucede eso con la educaci贸n superior. La Universidad de San Carlos, estatal, era de alta calidad (el pensamiento cr铆tico m谩s excelso del pa铆s sali贸 de sus aulas). 驴Por qu茅 ahora descendi贸 tanto, atendiendo solo a la mitad del alumnado universitario? Porque hay una voluntad expl铆cita de que as铆 suceda: muchas autoridades de las privadas son la quinta columna en la estatal, trayendo alumnos para sus 芦comercios禄. No est谩 de m谩s decir que en Guatemala, con 18% de poblaci贸n abiertamente analfabeta y donde solo el 3% de sus habitantes llega a la educaci贸n superior, existen 11 universidades privadas. Universidades concebidas, ante todo, como negocio, con discutible nivel acad茅mico. El mito de lo 芦privado = buena calidad禄 es insostenible.

Tambi茅n en Guatemala, la Polic铆a Nacional Civil, p煤blica, pagada con los impuestos ciudadanos, es continuamente atacada por corrupta, ineficiente, inservible. Y s铆, de hecho, se dan siempre casos de corrupci贸n. Ahora bien: el qu铆ntuple de polic铆as privados que existe 驴acaso brinda mayor seguridad ciudadana? No, de ning煤n modo. Es sabido que las agencias de seguridad privada -uno de los negocios que m谩s han crecido en Latinoam茅rica al final de las 芦guerras sucias禄- se alimentan de la inseguridad reinante. En los pa铆ses n贸rdicos, o en Cuba socialista, no son necesarias esas agencias privadas. Por el contrario, en la gran mayor铆a de pa铆ses, y en Latinoam茅rica ni se diga, se necesitan climas de violencia -ah铆 est谩 la delincuencia desatada- para justificar tantos polic铆as privados. Elocuentemente lo dijo un ex pandillero: 芦No hay que ser polit贸logo ni soci贸logo para darse cuenta de esto: hay una relaci贸n, una vinculaci贸n entre el chavo marero, al que mandan a extorsionar a toda esta cuadra, y la agencia de seguridad que al d铆a siguiente pasa repartiendo la tarjeta para brindar servicios de seguridad.禄 A buen entendedor, pocas palabras. Lo privado, no importa en qu茅 谩rea sea, no es sin贸nimo de calidad: es sin贸nimo de buen negocio.

Por tanto 隆Terminemos de una vez con esa cantinela que lo p煤blico no sirve!.

