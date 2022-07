–

De parte de Lobo Suelto July 13, 2022 178 puntos de vista

鈥淪olo tengo un coraz贸n humano鈥

鈥淪epa usted y para siempre,

el coraz贸n es una achura

que no se vende鈥

Diana Bellessi

A veces nos encontramos en medio de un tsunami de cosas, relaciones o trabajos que no funcionan, o quiz谩s que ya no funcionan como antes. Algo pas贸 que el dial de la radio ya no sintoniza como antes, hace ruido. Tambi茅n pasa que en medio de la tormenta hay cosas que mueren, se desactivan y otras, dejan de existir. Algunas siguen en los relatos, en los recuerdos y se instauran con una nueva forma, viviendo ahora como muertos.

El asunto es que all铆, en medio de semejante caos, nos encontramos s贸lo con un 鈥渃oraz贸n humano鈥 como dice Coldplay, intentando tramitar estas cuestiones que aunque parecidas tienen sus diferencias. Creemos que es interesante detenernos en esto para no usar los mismos guiones LTA en todas las situaciones. Devolverle el espesor que borra/lentifica la rapidez absoluta con la que transcurren las cosas en este mundo capitalista al producir, como dice Pal Pelbart, un aplanamiento brusco de tiempo y espacio, anulando perspectivas y profundidad en la experiencia sensorial, perceptiva, cognitiva y existencial.

Con este ensayo, buscamos hacer una pausa, mirar detenidamente e introducir suavidad y algunos matices en las lecturas de las cosas que nos van pasando. Desplegar en este tiempo que parece tan duro y lineal otras dimensiones, algunas nuevas-viejas preguntas y modulaciones.

El presente: sobre lo que fue y los futuros que nos vamos inventando

Eduardo Kohn dice que cuando algo existe 鈥渉acemos con eso鈥, sucumbimos a su eficacia sin esfuerzo. Lo vivo, lo que tiene esa consistencia vital, nos convoca y nos requiere tanto que pareciera que no se podr铆a hacer otra cosa. Esto nos da algunas pistas para pensar c贸mo algo emerge o adquiere forma. Lo que adquiere relevancia o configuraci贸n no ser铆a algo impuesto, que viene desde arriba, algo 鈥渄ado鈥 sino por el contrario, eso que queda y que tiene eficacia en tanto vive.

En este punto podemos pensar la vida como ese humus que alberga las huellas de lo que precedi贸 y ya no est谩, lo que contin煤a estando y lo que puede ser, que encuentra forma per-formateando- se en el presente.

Se nos arma enredo, 驴no? Es que la vida no es el producto de una suma simple de pasado + presente: futuro; sino que, como explica Kohn, es esa mezcla curiosa y compleja que se arma en relaci贸n a la geometr铆a que tallan las historias ausentes, que al mismo tiempo sugieren una manera de habitar un futuro, teniendo este futuro a su vez relevancia en el presente.

Lo que afecta nos requiere / la vida crece en relaci贸n

Pensamos en algunos ejemplos que nos ayudan a pensar un poco m谩s esta idea.

Algunes de nosotres seguro hemos vivido la muerte de un ser queride. Nuestros muertos de distintos modos marcan una geograf铆a otra en lo que queda vivo. Ya no est谩n y sin embargo, lxs muertxs nos obligan a desplazarnos y armar nuevos territorios. De cara a ese vac铆o se hacen lugares y configuraciones nuevas. A veces nuevas potencias surgen por esa falta de referencia, a veces tambi茅n, pueden surgir nuevas prioridades o tramas vinculares. A veces otras estallan.

Entonces, si bien podemos pensar la muerte como l铆mite radical a un modo de lo vivo, la muerte como hueco / vac铆o en donde lo que funcionaba (o no) con un viviente deja de existir, podemos pensar tambi茅n que despu茅s, o ah铆 mismo, al rato, o a veces, pasa que vemos que lxs muertxs siguen existiendo, como refiere Despret. Lxs muertxs existen y a partir de algunas muertes hay mundos que dejan de existir, hay cosas que empiezan a funcionar distinto, o dejan de funcionar y tambi茅n, nuevos mundos que empiezan a existir.

All铆 en ese entrecruzamiento se pone en juego ese pasado y la nueva geograf铆a a la que da vida, mezclada con esas fuerzas abyectas que empiezan a tener relevancia en esa nueva configuraci贸n presente.

Pensamos tambi茅n en nuestra historia como mujeres y disidencias, somos las hijas de las que murieron en un mont贸n de sentidos. Historias que acarreaban muchos malestares que por suerte perecieron y que viven en ese nuevo territorio que dejaron, muertes injustas, muertes que duelen, pero que siguen all铆, est谩n a煤n vivas dialogando con nosotrxs. Maite Amaya en uno de sus 煤ltimos escritos retomaba una canci贸n en la que dec铆a 鈥渟epan que s贸lo muero si ustedes van aflojando, porque la que muri贸 peleando vive en cada compa帽era鈥. En este punto se hace m谩s clara esta idea de que la vida crece en relaci贸n con lo que la vida no es y lo que busca lugar. Lxs muertxs nos hacen hacer. Al recordar a unx muertx estamos haciendo con elle, fabulando, narrando, instaurando vida. Vidas que son ahora muertes con las que vivimos.

Otro tipo de experiencias tienen que ver con situaciones que si bien est谩n vivas, dejan de funcionar, o pierden la vitalidad que ten铆an. All铆 en ese movimiento vital, se produce el entrecruzamiento temporal. Bateson, de hecho, plantea que lo que hace 煤nica a la vida, es justamente el modo en que una 鈥渄iferencia鈥 puede 鈥渉ace(r) una diferencia鈥. A veces esa eficacia 鈥渧ital鈥 deja de sentirse como tal. Hay algo vivo pero no va, no funciona, no camina y all铆, una pareja que compon铆a deja de hacerlo, el gusto por una actividad deja de tener brillo o las modulaciones que comandan ciertos deseos o criterios est茅ticos se vuelven otros, en el mejor de los casos.

驴Por qu茅 decimos en el mejor de los casos? Porque sabemos que a veces tambi茅n podemos aferrarnos a formas que ya no funcionan o guiarnos por ciertas expectativas de lo que 鈥渢iene que ser鈥 o de las 鈥渇ormas que corresponden鈥 cuando en realidad estamos experimentando otra cosa. Dice Khon, 鈥渦n s铆 mismo que no se deje desestabilizar por los -esos- y los -tus- que enfrenta constantemente, un s铆 mismo que no se incorpore en su crecimiento un nosotros m谩s grande, no es un yo viviente sino el cascar贸n de uno muerto鈥.

El registro de que algo no funciona no marcha, no camina. Algo que a pesar de los gestos y movimientos nos lleva a sentir incomodidad. Incomodidad que a veces se hace dif铆cil de tolerar y r谩pidamente caemos en el llamamiento de las voces del statu quo para volverla parte de lo esperado y pasarle por el costado. 鈥淣o debe ser para tanto鈥; 鈥淵a va a ir acomod谩ndose鈥; 鈥淓s parte鈥.

No es que creamos que algunas cosas no van acomod谩ndose o que parte de vivir en relaci贸n sea estar inc贸modas de a ratos, pero para que eso ocurra, para que la incomodidad sea potente, hay que hacerle lugar a eso que no funciona. Si no se vuelve aplanar resolviendose masivamente: 鈥渁h铆 ya no hay nada鈥; 鈥渆so est谩 muerto鈥; 鈥渟olt谩, flu铆鈥.

Quiz谩s podemos pensar que en esa maleza, en lo que no funciona, puede haber otra cosa. No necesariamente algo espec铆fico de lo que no funciona sino que en la medida que algo deja de funcionar puede tambi茅n alojarse potencia de otra cosa.

Algo no funciona. Puedo retirarme y darlo por muerto, puedo insistir en que funcione de la manera previa y seguir tropezando, puedo enojarme o llorar de la frustraci贸n, puedo desear que no hubiese ocurrido ese trastocamiento y adem谩s de todo eso, puedo mirar en esa maleza y ver si no hay all铆, alg煤n germen de otra cosa que podr铆a abrirse paso. Darle lugar a eso abyecto, a esa fuerza an贸mala, que seguramente tambi茅n compone para que algo ya no funcione (como funcionaba).

鈥淓l futuro lleg贸 hace rato鈥

Nos parece interesante tambi茅n detenernos en la importancia vital que tienen esas fuerzas an贸malas, eso abyecto que aparece como una fuerza otra dentro de lo existente. Fuerza que se desv铆a de lo que conocemos, de lo que hay y que, sin ser radicalmente otra cosa, pone en jaque lo que existe. Ese leve movimiento lateral que abre rumbos, en palabras de Ahmed.

Notamos que algo se vuelve consistente (visible) en un paisaje justamente porque es diferente. Eso que aparece, difiere a lo dado, se distingue y en la mayor铆a de los casos produce una experiencia de desestabilizaci贸n en lo existente.

Siguiendo a Khon, sabemos que el presente no es un punto fijo sino aquello que est谩 apenas surgiendo en el flujo del tiempo. Flujo que emerge del movimiento, de eso que ya no es, de eso que perfomatea en presente el futuro y al mismo tiempo de ese futuro que afecta el presente. Entonces podemos pensar aqu铆 algunas experiencias que se hacen posibles porque se vienen abriendo lugar desde hace rato, experiencias que aunque nuevas empiezan a performatear gustos y deseos futuros o deseos que aunque a煤n no sean concretos empiezan a operar en presente como esas realidades virtuales de las que habla Rolnik horadando de una u otra forma la tierra presente. Como pensar en darme tiempos con amigas sin mis hijxs, habitar espacios nuevos, practicar alg煤n nuevo deporte o actividad a la que no me animaba, probar nuevas maneras de vivir mi sexualidad, armar nuevas redes para pensar las maternidades鈥

Creemos importante espesar esta idea porque a veces son tambi茅n esos movimientos los que al vibrar pueden rigidizar lo que existe, tensando los hilos frente a lo nuevo. Pensamos 驴qu茅 nos pasa frente a la presencia de lo abyecto y/o de lo que no 鈥渇unciona鈥 como antes? Muchas veces nos genera mucho miedo, queremos volver a antiguas corazas o queremos meternos en un caparaz贸n que nos proteja de tanta cosa. Otras veces, queremos apresurarnos y resolver r谩pidamente algo que todav铆a 鈥渘o decant贸鈥, podemos decir ahora tambi茅n, que aun no sucumbi贸 a su efecto.

Pensamos que es importante ser pacientes a los tiempos y confiar en esos movimientos vitales. Cuando sea/ cuando algo cambie/ cuando algo empiece a existir nos daremos cuenta (si estamos sensible a ello) simplemente porque lo vivo nos requiere. Lo que afecta nos requiere, responde a la l贸gica de lo viral, necesita hu茅spedes, pide relevo.

Lo que afecta se contagia y busca perseverar. Vivir.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado