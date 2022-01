En la madrugada del 15 al 16 de octubre de 1983 fueron secuestrados en Bayona Joxi Zabala y Joxean Lasa, en la primera acci贸n de los GAL, trasladados al cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo naturalmente sin registrar su entrada, luego al Palacio de la Cumbre dependiente del gobierno civil de Guip煤zcoa y finalmente trasladados a la finca la Vitora en el paraje de la Foia de Coves en Busot, donde sus cuerpos sin vida aparecieron sepultados en una fosa bajo 20 Kg de cal viva, descubiertos en enero de 1985 por un cazador.

Un a帽o antes hab铆a sido reivindicado el asesinato de Lasa y Zabala por un comunicado en el nombre del GAL en llamada telef贸nica a la SER de Alicante.

Gracias al celo profesional del m茅dico forense de Alicante Antonio Bru, los restos se conservaron durante una d茅cada, hasta que diez a帽os despu茅s con exquisito rigor el jefe de la polic铆a judicial Jes煤s Garc铆a inici贸 las investigaciones que concluyeron con la identificaci贸n de los dos cad谩veres. Antes informaciones seguramente interesadas esparcieron la tesis de que los cuerpos hallados y seguramente torturados proced铆an de un ajuste de cuentas entre bandas de narcotraficantes.

Hasta aqu铆 hemos expuesto hechos contrastados y conocidos. 驴D贸nde surge la discordancia que decimos? La sentencia dice que Zabala muri贸 de dos tiros en la nuca y Lasa de un tiro y despu茅s arrojados a la fosa, en este punto cabe recordar que los peritos forenses en 1985, cuando a煤n faltaban 10 a帽os para conocer que se trataba de los cuerpos de Joxi y Joxean, establecieron la presencia de traumatismos cr谩neo-encef谩licos, previos a la muerte, en ambos cuerpos.

Luego en la sentencia desechan este informe y se pronuncia manifestando que los traumatismos se produjeron coet谩neamente a los disparos y son consecuencia de ellos.

Esta falta de concordia 驴qu茅 relieve puede tener? Seg煤n investigaciones que lleva haciendo sobre el terreno 鈥淓l Otro Pa铆s鈥 desde hace a帽os, podr铆a ser que Lasa y Zabala llegaran ya muertos como consecuencia de las torturas infligidas. Se trata de una hip贸tesis no desde帽able, teniendo en cuenta que en los a帽os 80 no hab铆a un camino por el que pudieran transitar los Nissan Patrol de la Guardia Civil o cualquier otro tipo de Land Rover. No hab铆a una senda transitable por veh铆culos desde el kil贸metro 12 de la carretera de Xixona-Cruce de Aig眉es hasta el lugar donde apareci贸 la fosa. Por cierto la sentencia da err贸neamente como probada la existencia de una distancia de 200 metros desde el desv铆o de la carretera citada hasta la fosa. Basta hacer una sencilla medici贸n para concluir que hay m谩s de 800 metros de distancia.

驴C贸mo subieron los cuerpos de Lasa y Zabala hasta la fosa?

La finca la Vitora era propiedad en esas fechas del 鈥淭铆o Belo鈥 que la trabajaba personalmente. En ella ten铆a una casa de campo en la que pasaba largos per铆odos laborando cultivos esencialmente mediterr谩neos: olivos, algarrobos y almendros escalonados en bancales. Ten铆a casa en la cercana localidad de Mutxamel, pero prefer铆a vivir en el campo. Por esas fechas abandon贸 la casa de la Vitora y se fue vivir a Mutxamel, vecinos del pueblo quedaron muy extra帽ados por esta decisi贸n. Nunca m谩s pas贸 una noche en la finca y vivi贸 los 煤ltimos a帽os una vida solitaria.

Al decir de los vecinos y amigos cambi贸 marcadamente su car谩cter, era un hombre 鈥渁medrentado, retra铆do y con miedo鈥.

Su sobrina Mar铆a -ya fallecida- narr贸 a fuentes de este peri贸dico una dantesca historia que le cont贸 su t铆o antes de morir. Una noche la Guardia Civil se person贸 en su casa de la Vitora y conocedores de que ten铆a una mula le obligaron a cargar dos cad谩veres y subirlos a la parte alta de la finca, a un lugar en el que no era posible de ning煤n modo acceder por medio de tr谩nsito rodado.

Seg煤n este testimonio de referencia y el dato de la ausencia de camino transitable confieren verosimilitud a la hip贸tesis de que Lasa y Zabala ya hab铆an muerto asesinados al llegar a la Foia de Coves. Debe recordarse que la cr贸nica period铆stica, que se public贸 en 1998 cuando los familiares y amigos de Tolosa fueron a la fosa con el forense Paco Etxebarria a fin de trasladar los restos para el an谩lisis del ADN al Instituto Nacional de Toxicolog铆a en Madrid, cuenta que los familiares tuvieron que 鈥渆scalar鈥 para llegar a la ubicaci贸n de la fosa. Probablemente a trav茅s del 鈥減ujador鈥 que permite a las ac茅milas acarrear los sacos y aperos de un bancal a otro. Es decir que en 1995 tampoco exist铆a el camino de tierra que hoy permite acceder a la fosa.

La sentencia pasa de puntillas sobre qui茅n ni c贸mo se tom贸 la decisi贸n de localizar este paraje 鈥渆xtremadamente aislado鈥. En dos momentos la sentencia de la Audiencia Nacional refiere a 鈥減ersonas que desde Alicante debieron prestarles apoyo y determinaron la elecci贸n del lugar鈥 o que la llamada a la SER en 1984 para hacer la reivindicaci贸n debi贸 ser realizada por 鈥渓as personas que desde Alicante sirvieron de apoyo鈥. Pero ninguna investigaci贸n se hizo al respecto, cuando es evidente que contaron con apoyo cuanto menos log铆stico en Alicante.

驴Qui茅nes fueron los cooperadores necesarios? Puede ser que guardias civiles compa帽eros de los cuatro coautores condenados junto al gobernador civil Julen Elorriaga; Enrique Rodr铆guez Galindo, 脕ngel Vaquero, Enrique Dorado y Felipe Bayo, solos o con ayuda de antiguos somatenes de Busot y Mutxamel.

Aunque el cuerpo parapolicial del Somat茅n fue disuelto en 1978, mantuvieron durante a帽os posteriores relaciones privilegiadas con la Guardia Civil. A煤n se recuerda en Mutxamel un antiguo somat茅n al que le requisaron a comienzos de los 90 una pistola debajo del mostrador de su comercio.

La sentencia sald贸 la causa con cinco condenados por dos delitos de detenci贸n ilegal y otros dos por asesinato, fueron absueltos de torturas, lesiones y pertenencia a banda armada. Sin duda s贸lo la punta del iceberg, qued贸 indemne Mister X entonces Presidente del Gobierno, la cadena de mando del Ministerio del Interior, Rafael Vera fue absuelto en este procedimiento, aunque fuera condenado en el caso Segundo Marey, como tambi茅n qued贸 impune la 鈥淎licante Connection鈥.

El Otro Pa铆s / canarias-semanal.org