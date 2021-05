–

De parte de Avispa Midia May 6, 2021 35 puntos de vista

La C谩mara de Diputados aprob贸 el pasado 20 de abril el dictamen que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Ind铆genas y Afromexicanas, el cual fue enviado al senado para ser discutido y aprobado. La ley debe ser aprobada hasta 30 de agosto de 2021 por el Congreso de la Uni贸n, de acuerdo a la determinaci贸n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n (SCJN).

El objetivo, seg煤n el propio dictamen, es establecer los principios, normas, instituciones y procedimientos para garantizar el derecho a la consulta a los pueblos ind铆genas y afromexicanos. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Ind铆genas (INPI), Adelfo Regino Montes, expres贸 la importancia de la aprobaci贸n de una ley que 鈥渢anta falta hac铆a a los pueblos ind铆genas y afromexicanos para que se garantice su derecho a la consulta鈥.

Te puede interesar 鈬 ESPECIAL: Consulta ind铆gena legaliza despojo de los pueblos

A pesar del festejo alrededor de la iniciativa por parte de organizaciones y del gobierno de Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, 鈥渆sta aprobaci贸n ser谩 recordada por los pueblos originarios como un acto de justicia鈥, defini贸 Regino Montes, movimientos sociales y especialistas alertan sobre las incoherencias y peligros de ser aprobada una ley de consulta.

Para el integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Miner铆a (Rema), Miguel Mijangos, la reglamentaci贸n involucra actores e intereses que van m谩s all谩 de la garant铆a de los derechos de los pueblos. 鈥淓s un tema que lleva a帽os siendo impulsado por el propio sistema financiero bancario y por ende manejado por las empresas, los gobiernos鈥.

A estos sectores les interesa crear mecanismos que den seguridad jur铆dica a sus megaproyectos. 鈥淓l capitalismo anda cada vez m谩s enfocado en el modelo extractivo y le urge un mecanismo para seguir validando el despojo鈥, argumenta.

La diversidad de intereses por detr谩s de la regulaci贸n se evidencia en el cabildeo realizado por sectores econ贸micos junto a los parlamentarios, as铆 como en manifestaciones p煤blicas de representantes de estos sectores sobre el tema. Un ejemplo fue la participaci贸n de integrantes de la C谩mara Minera de M茅xico, en el Parlamento Abierto, realizado el 30 de marzo, en el marco del proceso de construcci贸n del proyecto de ley.

鈥淟a industria minera es moderna y responsable, social y ambientalmente, y busca el beneficio de todos los grupos de inter茅s, sus usos y costumbres. Considero que la consulta debe contemplar que se establezca de manera clara y precisa cu谩les son los pueblos y comunidades ind铆genas en M茅xico y que se constituya un padr贸n que registre sus autoridades, n煤mero de integrantes y territorio que ocupan鈥, DIJO KAREN FLORES ARREDONDO, DIRECTORA GENERAL DE LA C脕MARA MINERA DE M脡XICO.

Otro representante del sector minero, Christopher 脕vila Mier, dijo que la identificaci贸n plena de las comunidades ind铆genas, sus autoridades y territorios son importantes para que cualquier empresa o proyecto p煤blico o privado realice una consulta con certeza administrativa. 鈥淐on esto se avanzar铆a de la mano con los pueblos ind铆genas鈥, se帽al贸.

En tono de conciliaci贸n con estos sectores, Regino Montes les mand贸 un recado.鈥淗ay un conjunto de propuestas del sector empresarial que traen el di谩logo e interlocuci贸n con el PRI y el PAN, yo lo que quiero decirles a los empresarios es que est茅n tranquilos, esta ley no afecta a nadie鈥, dijo.

Para la profesora e investigadora de la Universidad Aut贸noma de Chiapas, Elisa Cruz Rueda, antrop贸loga y abogada, con una larga experiencia en derecho ind铆gena, el peligro de una ley espec铆fica para la consulta 鈥渆s que la historia de este pa铆s nos muestra que (鈥) el af谩n de la regulaci贸n siempre ha dado por resultado que los derechos se recorten, es decir, que el alcance sea limitado鈥, explica.

La investigadora se帽ala dos puntos del proyecto de ley para demostrar este recorte. Uno de ellos es el art铆culo 12 que trata de los resultados de la consulta. En caso de que los pueblos nieguen que un proyecto sea realizado en su territorio, hay la posibilidad de que 鈥渆l sujeto consultado deja abierta la posibilidad de explorar otras opciones para la realizaci贸n de una medida similar鈥, dice el proyecto. 鈥淨ueda abierta la posibilidad para que se busquen otras v铆as para hacer efectivo el proyecto. De que estamos hablando, si es negativo es negativo鈥, argumenta Cruz Rueda.

Un segundo ejemplo dice respecto a los protocolos de Consulta, que deben establecer las reglas y procedimientos para la consulta. El art铆culo 29 del proyecto establece que las autoridades que realizan la consulta tienen la obligaci贸n de realizar los protocolos de consulta.鈥淎h铆 viene el procedimiento que ha venido implementando el gobierno desde el sexenio anterior. Es el modelo que ha establecido la Secretaria de Energ铆a鈥, explica. 鈥淓n un proceso de consulta real se deber铆a impulsar por parte del gobierno que las comunidades elaboren sus protocolos auton贸mico de consulta, donde se recorra las formas de organizaci贸n y decisi贸n de cada comunidad鈥, sostiene.

La investigadora argumenta que el derecho a la consulta ya es un derecho internacionalmente reconocido previsto en el Convenio 169, del cual M茅xico es signatario. Los tratados de derechos humanos poseen rango constitucional en el pa铆s. Para la abogada, no se necesita de una ley espec铆fica, 鈥渓o 煤nico que se deber铆a de hacer es cumplir con estos grandes par谩metros de est谩ndares internacionales que ya existen, pero no lo hacen鈥.

Como han sido implementadas las consultas en los anteriores gobiernos y en este, de Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, 鈥渧emos que es nada m谩s legitimar lo que ya tienen planeado. Entonces que ganancias tienen los pueblos con eso. Las malas llamadas consultas por el Tren Maya, en 2019, son un ejemplo. Eso que hicieron, pues, ya nos da el preludio de c贸mo quieren que salga la ley鈥, argumenta la investigadora que se posiciona contra la creaci贸n de una ley que reglamente la consulta.

Tras el arribo de L贸pez Obrador a la presidencia de M茅xico, para la gente que vot贸 por 茅l, avizoraba cambios radicales, incluso, para los pueblos. 鈥淓llos dicen, 隆primero los pueblos ind铆genas!, 隆primero los m谩s pobres! Pero vemos que primero son las empresas del gran capital, primero son los megaproyectos antes de que nos tomen en cuenta. Luego hacen simulacros con supuestas consultas, pero los proyectos de muerte ya est谩n en marcha 驴entonces para qu茅 hacen consultas?鈥, puntualiza la integrante de la comunidad Otom铆 y tambi茅n del Congreso Nacional Ind铆gena (CNI), Maricela Mej铆a.

Para el abogado agrario Carlos Gonz谩lez, que hace parte del CNI, el derecho a la consulta se est谩 proponiendo como discurso dentro del derecho como un derecho sustituto de los derechos fundamentales de los pueblos originarios. 鈥淒esde mi punto de vista los derechos fundamentales para un pueblo originario son: primero el derecho a la libertad, a la libre determinaci贸n, que en el marco del Estado nacional se llama autonom铆a; el segundo es el derecho al territorio. Estos derechos son los derechos medulares de una comunidad y lo que est谩n pretendiendo es sustituirlos por el derecho a la consulta鈥.

Una burla

El 10 de junio de 2020, la SCJN emiti贸 la sentencia de amparo que ordena la creaci贸n de la ley. La SCJN otorg贸 hasta el 30 de agosto de 2021 para que el Congreso de la Uni贸n cree la ley. El amparo fue interpuesto por la organizaci贸n oaxaque帽a Litigio Estrat茅gico Ind铆gena Asociaci贸n Civil. 鈥淟o que estamos viendo es que esta ley pretende responder a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Me parece que no hay condiciones鈥, sostiene la investigadora Cruz Rueda.

La abogada sostiene que 鈥渘o hay condiciones鈥 refiri茅ndose a las desiguales hist贸ricas y estructurales de la sociedad mexicana. 鈥淒esde su origen, el Estado mexicano ha sido negacionista de la diversidad en todas sus formas, sobretodo en lo que respecta a los pueblos ind铆genas鈥, sostiene. 鈥淟as condiciones estructurales que dieron origen al levantamiento zapatista, en 1994, no han cambiado. No est谩n las condiciones estructurales cambiadas para que de hecho se pueda llevar a cabo consultas que realmente respeten a los pueblos. Los pueblos ind铆genas en M茅xico est谩n precarizados. Se les dice, oye dame tu tierra y te doy agua, dame tu tierra y vas a tener trabajo. En estas condiciones hablar de una consulta no es una consulta, es m谩s bien un regateo鈥.

Y pone sobre la mesa una pregunta a las organizaciones que promueven la ley. 鈥淪i el racismo es una de las l铆neas fundamentales de este Estado mexicano, sea cual sea el gobierno, entonces a 驴qu茅 estamos jugando con este tipo de cosas?鈥. 鈥淎 la larga, si este proyecto pasa, los pueblos van a verse entre la espada y la pared鈥, afirma.

Al promover esta ley 鈥渓o 煤nico que hacen es dar chance que la corte, desde su racismo, tome lo que le interesa para seguir apuntalando un modelo extractivo que consolida las arcas de dinero de unos pocos en contra de unos muchos, que siempre han pagado los costos del desarrollo鈥, sostiene Cruz Rueda.

El an谩lisis de Mijangos va en la misma direcci贸n. 鈥淓n un modelo tan asim茅trico, consultar a los pueblos es una burla鈥.

Lo que se debe buscar, apunta Cruz Rueda, es cambiar la relaci贸n entre el Estado mexicano y la sociedad mexicana con los pueblos ind铆genas, como se帽alan los acuerdos de San Andr茅s sobre Derechos y Cultura Ind铆gena. 鈥淓l formato que tiene este proyecto de ley no cumple este prop贸sito de cerrar las brechas de las desigualdades. Al contrario, las profundiza鈥, sostiene.