–

De parte de Arrezafe August 23, 2021 55 puntos de vista

Fidel Castro con Indira Gandhi, Nueva Delhi, 1983

Alainet

– 16/08/2021



Original en inglés:

MIDWESTERN

MARX

La primera vez que vi a

Fidel Castro en persona fue durante la reunión del Movimiento de

Países No Alineados (MNOAL) en Nueva Delhi, en 1983. Castro había

venido a ceder la presidencia del MNOAL de Cuba, que acogió la

reunión de 1979, a la India. Fue recibido en el aeropuerto de Delhi

por la primera ministra india Indira Gandhi, a la que llamó hermana.

En la reunión, Castro

fue la estrella. No sólo mantuvo unidos a los 101 países que se

reunieron bajo un liderazgo totalmente nuevo. El indio Nehru, el

egipcio Nasser, el indonesio Sukarno y el yugoslavo Tito –los

fundadores del MNOAL en 1961– ya no estaban presentes; los nuevos

nombres eran Gandhi y Castro con nuevos líderes revolucionarios como

el granadino Maurice Bishop y el nicaragüense Daniel Ortega. Incluso

cuando muchos miembros del MNOAL se alejaron del Proyecto del Tercer

Mundo, sus líderes recurrieron a Castro para que dijera lo que

habían empezado a ocultar en el fondo de sus corazones.

El nuevo contexto era

nefasto: México se declaró en bancarrota en 1982 debido a la

creciente crisis de la deuda del Tercer Mundo, con veintiún países

presentes en la sala afligidos por las dificultades de pago (dos años

después, Brasil abrió un proceso penal contra el ex ministro Delfim

Neto por mala administración del dinero público). La deuda total

ascendía a cerca de un billón de dólares, y la mayor parte se

debía a bancos privados. La mayoría de los países presentes en la

sala se enfrentaban a graves problemas de impago. El Fondo Monetario

Internacional (FMI) les había pedido que entraran en un Programa de

Ajuste Estructural, lo que significaba subordinar su propia

estrategia de desarrollo nacional a los intereses de los bancos ricos

y los tenedores de bonos ricos. La catástrofe era evidente.

Fidel Castro utilizó la

reunión del MNOAL de 1983 y una reunión sobre la deuda celebrada en

La Habana en 1985 para instar a los miembros del Tercer Mundo a

realizar una huelga de la deuda. Los Estados del MNOAL no aceptaron

una huelga de la deuda, pero la comisión económica del MNOAL

–presidida por Nicaragua– elaboró una declaración contundente

sobre la asfixia financiera. Era necesario un nuevo sistema monetario

internacional para “poner fin al dominio de ciertas monedas de

reserva, garantizar a los países en desarrollo un papel en la toma

de decisiones, asegurando al mismo tiempo la disciplina monetaria y

financiera en los países desarrollados y un trato preferencial para

los países en desarrollo”. El objetivo que estaba sobre la mesa

era reavivar el debate sobre el Nuevo Orden Económico Internacional,

aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1974, y que ahora es un

punto de discusión que emana de Cuba.

Recuerdo los 1,90 mts. de

Fidel Castro navegando por los pasillos, hablando con los delegados,

instándoles a centrar la atención en la asfixia financiera de

nuestros sueños. Castro no sólo hizo el trabajo político clave

–garantizar que el palestino Yasser Arafat permaneciera en la

reunión tras un enfrentamiento con la secretaría del MNOAL– sino

que recordó al Tercer Mundo su misión, a saber, defender los

derechos de la mayor parte de la humanidad contra el casino del

capitalismo y las armas del imperialismo . Cuando Castro hablaba,

sonreía, y su sonrisa iluminaba la sala incluso cuando decía al

mundo las verdades clave de nuestro tiempo. En 1983, el dilema clave

de la humanidad era la crisis de la deuda. Castro centró nuestra

atención en el gran exceso de deuda, que se utilizaba entonces y se

utiliza ahora para privar de los recursos necesarios a los proyectos

de liberación nacional.

En la reunión de La

Habana en 1985, Castro movilizó todas las herramientas de su enorme

gama retórica para hacer un punto clave: la deuda no puede ser

atendida, y no puede ser pagada. “Me culpan por decir que la deuda

no se puede pagar. Deberían culpar a Pitágoras, Euclides,

Arquímedes, Pascal (o Lobachevski), o cualquier matemático antiguo,

actual o moderno que prefieran. Las matemáticas y las teorías de

los matemáticos son las que demuestran que la deuda no se puede

pagar”. Sigue siendo impagada e impagable. Durante la actual

pandemia, 64 países gastaron más en el servicio de la deuda que en

el pago de la sanidad.

En cada momento de su

vida, Fidel Castro atendió la crisis del momento y centró la

atención en ella: el intento del imperialismo de impedir la

descolonización, el belicismo de los estados imperialistas, el

crecimiento de los casinos financieros, la terrible catástrofe

climática, la guerra informativa imperialista contra las ideas de la

humanidad… Cada uno de estos grandes dilemas necesitaba

atención, pero debido a la guerra informativa de las instituciones

imperialistas, no se abordaron adecuadamente. El papel de Castro era

lograr que los que estábamos en lugares como la India fuéramos el

altavoz de la humanidad, para plantear el tipo de cuestiones que

necesitábamos decir.

La segunda vez que vi a

Fidel Castro en una reunión internacional fue en 2001, durante el

Congreso Mundial contra el Racismo en Durban (Sudáfrica). El pueblo

sudafricano había derrocado el régimen del apartheid en 1994, con

las cicatrices de esa terrible historia sin cicatrizar. Castro

condenó sin tapujos el racismo y otras intolerancias, pero vinculó

–en su estilo característico– la lacra del racismo a la actual

crisis de la deuda. “Están las enormes e impagables deudas, los

dispares términos de intercambio, los ruinosos precios de los

productos básicos, la explosión demográfica, la globalización

neoliberal y los cambios climáticos que producen largas sequías

alternadas con lluvias e inundaciones cada vez más intensas. Se

puede demostrar matemáticamente que esta situación es

insostenible”, dijo. Por ello y por la expoliación de la época

colonial, Castro abogó por las reparaciones como un “deber moral

con las víctimas del racismo”, es decir, con las víctimas del

colonialismo, la esclavitud y el genocidio.

Todavía puedo oír su

voz, una voz de gran claridad moral que el mundo escuchó desde su

discurso en la sala de audiencias de 1953 (“La

historia me absolverá“) hasta su columna de 2016 en Granma

(“El incierto destino de la especie humana”).

Lo que definió la gran

contribución internacional de Castro no es sólo su liderazgo de la

Revolución Cubana, que fue considerable, sino su papel como el gran

maestro para el Tercer Mundo de la terrible violencia del

imperialismo y el capitalismo, que se manifestó en el hambre y la

desolación ambiental, la guerra y las garras del beneficio.

La voz de Castro era

aguda, pero no era sólo su voz. Era la voz del Tercer Mundo, una voz

que comprobaba constantemente si no se alejaba del pulso de la

esperanza. Cuando Fidel se dirigió a la inmensa multitud en La

Habana en 1959, se dirigió a su camarada más cercano, Camilo

Cienfuegos, y le preguntó: “¿Voy bien, Camilo?”; Camilo, que

murió trágicamente en un accidente aéreo unos meses después,

respondió: “Vas bien, Fidel”.

Vas bien, Fidel, tus

palabras y tu legado son sabia inspiración para nosotros.

●