October 25, 2021

Traducci贸n tarcoteca – Behind NATO鈥檚 鈥榗ognitive warfare鈥: 鈥楤attle for your brain鈥 waged by Western militaries- thegreyzone.com 8.10.2021 por Ben Norton

Los gobiernos occidentales de la alianza militar de la OTAN est谩n desarrollando t谩cticas de “guerra cognitiva” [cognitive warfare], utilizando las supuestas amenazas de China y Rusia para justificar librar una “batalla por tu cerebro” en el “dominio humano”, para “convertir a todos en arma”.

La OTAN est谩 desarrollando nuevas formas de guerra para librar la “batalla por el cerebro”, como lo expres贸 la propia alianza militar.

El c谩rtel militar de la OTAN liderado por Estados Unidos ha probado modos novedosos de guerra h铆brida contra sus unilateralmente declarados adversarios, incluida la guerra econ贸mica, la guerra cibern茅tica, la guerra de informaci贸n y la guerra psicol贸gica.

La OTAN est谩 desarrollando un tipo de combate completamente nuevo que ha calificado como “guerra cognitiva”. Descrita como “armarse con las ciencias del cerebro”, el nuevo m茅todo implica “piratear al individuo” explotando “las vulnerabilidades del cerebro humano” [principalmente sesgos, filias y fobias] para implementar una “ingenier铆a social” [a煤n] m谩s sofisticada.

Hasta hace poco, la OTAN hab铆a dividido las pr谩cticas de guerra en cinco dominios operativos diferentes: a茅reo, terrestre, mar铆timo, espacial y cibern茅tico. Pero con su nuevo desarrollo de estrategias de guerra cognitiva, la alianza militar est谩 discutiendo un nuevo sexto nivel: el “dominio humano”.

Un estudio de 2020 financiado por la OTAN [Fran莽ois du Cluzel. ‘Cognitive Warfare‘. Innovation Hub. Nov 2020] sobre esta nueva forma de guerra expuso claramente: “Si bien las acciones tomadas en los cinco dominios se ejecutan para tener un efecto sobre el dominio humano, el objetivo de la guerra cognitiva es convertir a todos en arma”.

鈥淓l cerebro ser谩 el campo de batalla del siglo XXI鈥, enfatiz贸 el informe. “Los seres humanos son el dominio en disputa” y “es probable que los conflictos futuros entre la personas ocurran primero digitalmente y despu茅s f铆sicamente en las proximidades de los centros de poder pol铆tico y econ贸mico”.

Si bien el estudio financiado por la OTAN insisti贸 en que gran parte de su investigaci贸n sobre la guerra cognitiva est谩 dise帽ada con fines defensivos, tambi茅n admiti贸 que la infame alianza militar est谩 desarrollando t谩cticas ofensivas, afirmando que: 鈥淓l humano es frecuentemente la principal vulnerabilidad y deber铆a ser reconocido para proteger el capital humano de la OTAN, pero tambi茅n para ser capaces de beneficiarnos de las vulnerabilidades de nuestros adversarios鈥.

[La Confianza, en particular entre los aliados, es el objetivo; ver.]

En una escalofriante declaraci贸n, el informe dice expl铆citamente que “el objetivo de la guerra cognitiva es da帽ar a las sociedades y no solo a las fuerzas armadas”.

Con poblaciones civiles enteras en el punto de mira de la OTAN, el informe enfatiz贸 que los ej茅rcitos occidentales deben trabajar m谩s cerca del mundo acad茅mico para transformar las ciencias sociales y las ciencias humanas en armas y ayudar a la alianza a desarrollar sus capacidades de guerra cognitiva.

El estudio describi贸 este fen贸meno como “la militarizaci贸n de las ciencias del cerebro”. Pero parece claro que el desarrollo de la guerra cognitiva de la OTAN conducir谩 a una militarizaci贸n de todos los aspectos de la sociedad humana y la psicolog铆a, desde las relaciones sociales m谩s 铆ntimas hasta la mente misma.

Tal grado de militarizaci贸n de todos los 谩mbitos de la sociedad [full spectrum] se refleja en el tono paranoico del informe financiado por la OTAN, que alert贸 sobre 鈥渦na quinta columna incrustada, donde todos, sin saberlo, se est谩n comportando de acuerdo con los planes de uno de nuestros competidores”. El estudio deja en claro que esos “competidores” que supuestamente est谩n explotando la conciencia de los disidentes occidentales son China y Rusia.

En otras palabras, este documento muestra que los dirigentes del c谩rtel militar de la OTAN ven cada vez m谩s a su propia poblaci贸n nacional como una amenaza, temiendo que los civiles sean potenciales c茅lulas durmientes chinas o rusas; cobardes 鈥渜uintas columnas鈥 que desaf铆an la estabilidad de las 鈥渄emocracias liberales occidentales”.

El desarrollo de la OTAN de novedosas formas de guerra h铆brida [por la incapacidad manifiesta de una guerra convencional] se produce en un momento en que las campa帽as militares de los Estados miembros son dirigidas hacia sus propias poblaciones nacionales a unos niveles sin precedentes.

El Ottawa Citizen inform贸 este septiembre que el Comando de Operaciones Conjuntas del ej茅rcito canadiense aprovech贸 la pandemia de Covid-19 para librar una guerra de informaci贸n contra su propia poblaci贸n nacional, probando t谩cticas de propaganda contra civiles canadienses.

Los estudios internos de la OTAN sugieren que esta revelaci贸n solo rasca la superficie de una ola de nuevas t茅cnicas de guerra no convencionales que los ej茅rcitos occidentales est谩n empleando en todo el mundo.

Canad谩 hospeda la “Carrera de Innovaci贸n de la OTAN”, que este a帽o trata la guerra cognitiva.

Dos veces al a帽o, la OTAN celebra un “evento de presentaci贸n” al que bautiza como “Carrera de Innovaci贸n” [Innovation Challenge]. Estas campa帽as, una organizada en primavera y la otra en oto帽o, alternando entre los estados miembros, convocan a empresas, organizaciones e investigadores privados para que ayuden a desarrollar nuevas t谩cticas y tecnolog铆as para la alianza militar.

Las propuestas arrojadas al tanque de tiburones reflejan la influencia predominante de la ideolog铆a neoliberal de la OTAN, ya que los participantes movilizan el libre mercado, las asociaciones p煤blico-privadas y la promesa de premios en efectivo para hacer avanzar en la agenda del Complejo Militar-Industrial.

El ‘Innovation Challenge’ de oto帽o de 2021 de la OTAN es organizado en Canad谩 y titulado “La amenaza invisible: herramientas para contrarrestar la guerra cognitiva”.

鈥淟a guerra cognitiva busca cambiar no solo lo que piensa la gente, sino c贸mo act煤a鈥, escribi贸 el gobierno canadiense en su declaraci贸n oficial sobre el desaf铆o. “Los ataques contra el dominio cognitivo implican la integraci贸n de capacidades cibern茅ticas, de desinformaci贸n/malinformaci贸n, psicol贸gicas y de ingenier铆a social”.

El comunicado de prensa del Ottawa Citizen continu贸: 鈥淟a guerra cognitiva posiciona la mente como un espacio de batalla y un dominio en disputa. Su objetivo es sembrar disonancia, instigar narrativas conflictivas, polarizar opiniones y radicalizar grupos [al final resultar谩 que son anarquistas]. La guerra cognitiva puede motivar a las personas a actuar de maneras que pueden perturbar o fragmentar una sociedad que de otro modo estar铆a unida “.

NAOC – Militares canadienses respaldados por la OTAN debatiendo abiertamente sobre guerra cognitiva

Un grupo de llamado ‘NATO Association of Canad谩’ NAOC se ha movilizado para apoyar este Desaf铆o de Innovaci贸n, trabajando en estrecha colaboraci贸n con los contratistas militares para atraer al sector privado a invertir en m谩s investigaci贸n en nombre de la OTAN y sus propios resultados.

Si bien la NAOC es t茅cnicamente una ONG independiente, su misi贸n es promover la OTAN, algo de lo cual la organizaci贸n se jacta en su sitio web, 鈥淟a NAOC tiene fuertes v铆nculos con el Gobierno de Canad谩, incluidos Asuntos Globales de Canad谩 y el Departamento de Defensa Nacional.”

Como parte de sus esfuerzos para promover el Desaf铆o de Innovaci贸n de la OTAN de Canad谩, la NAOC celebr贸 un debate online sobre la guerra cognitiva el 5 de octubre

https://www.youtube.com/watch?v=LOVBJJXCL_s

– El investigador que escribi贸 el estudio definitivo financiado por la OTAN en 2020 sobre guerra cognitiva, Fran莽ois du Cluzel, particip贸 en el evento, junto con oficiales militares canadienses respaldados por la OTAN.

– El debate fue supervisado por Robert Baines, presidente de la Asociaci贸n OTAN de Canad谩.

– Fue moderado por Garrick Ngai, ejecutivo de marketing en la industria armamentistica nombrado asesor del Departamento de Defensa Nacional de Canad谩, vicepresidente y director de la NAOC.

Baines abri贸 el evento se帽alando que los participantes debatir铆an sobre “la guerra cognitiva y el nuevo dominio de la competencia, donde los actores estatales y no estatales tienen el objetivo de influir en qu茅 piensa la gente y c贸mo act煤a”.

El presidente de la NAOC tambi茅n se帽al贸 con alegr铆a las lucrativas 鈥渙portunidades para las empresas canadienses鈥 que promet铆a este ‘Desaf铆o de Innovaci贸n’ de la OTAN.

Un investigador de la OTAN describe la guerra cognitiva como “formas de da帽ar el cerebro”

El panel del 5 de octubre comenz贸 con Fran莽ois du Cluzel, un exoficial militar franc茅s que en 2013 ayud贸 a crear el Centro de Innovaci贸n de la OTAN (iHub), que desde entonces ha dirigido desde su base en Norfolk, Virginia.

Aunque el iHub insiste en su sitio web, por razones legales, que las “opiniones expresadas en esta plataforma no constituyen puntos de vista de la OTAN ni de ninguna otra organizaci贸n”, la organizaci贸n est谩 patrocinada por ‘Allied Command Transformation’ (ACT), descrita en su propia web como “uno de los dos comandos estrat茅gicos a la cabeza de la estructura de comando militar de la OTAN”.

El Innovation Hub, por lo tanto, act煤a como una especie de centro de investigaci贸n o grupo de expertos interno de la OTAN. Su investigaci贸n no coincide necesariamente con la pol铆tica oficial de la OTAN, pero la OTAN lo apoya y supervisa directamente.

En 2020, la oficina de ‘Transformaci贸n del Comandante Supremo Aliado’ (SACT) de la OTAN encarg贸 a du Cluzel, como gerente de iHub, que realizara un estudio de seis meses sobre la guerra cognitiva.

Du Cluzel resumi贸 su investigaci贸n en el panel de este octubre. Inici贸 sus intervenci贸n se帽alando que la guerra cognitiva “en este momento es uno de los temas m谩s candentes para la OTAN” y “se ha convertido en un t茅rmino recurrente en la terminolog铆a militar de los 煤ltimos a帽os”.

Aunque franc茅s, Du Cluzel enfatiz贸 que la estrategia de guerra cognitiva “la est谩 desarrollando actualmente mi comando aqu铆 en Norfolk, EEUU”.

El director del Centro de Innovaci贸n de la OTAN habl贸 con una presentaci贸n en PowerPoint e inici贸 con una provocativa diapositiva que describ铆a la guerra cognitiva como “Una batalla por el cerebro”.

鈥淟a guerra cognitiva es un concepto nuevo que comienza en la esfera de la informaci贸n, que es una especie de guerra h铆brida鈥, dijo du Cluzel.

鈥淐omienza con la hiperconectividad. Todo el mundo tiene un tel茅fono celular 鈥, continu贸.

鈥淐omienza con informaci贸n porque la informaci贸n es, si se me permite decirlo, el combustible de la guerra cognitiva. Pero va mucho m谩s all谩 de la mera informaci贸n, que es una operaci贸n independiente; la guerra de informaci贸n es una operaci贸n independiente”.

La guerra cognitiva se solapa con las grandes corporaciones tecnol贸gicas y la vigilancia masiva, porque “se trata de aprovechar los Big-Data”, explic贸 du Cluzel.

鈥淧roducimos datos dondequiera que vayamos. Cada minuto, cada segundo que estamos, estamos online. Y es extremadamente f谩cil aprovechar esos datos para conocerte mejor y usar ese conocimiento para cambiar la forma en que piensas”.

Naturalmente, el investigador de la OTAN afirm贸 que los “adversarios” extranjeros son los supuestos agresores que emplean la guerra cognitiva. Pero al mismo tiempo, dej贸 en claro que la infame alianza militar occidental est谩 desarrollando sus propias t谩cticas.

Du Cluzel defini贸 la guerra cognitiva como el “arte de utilizar tecnolog铆as para alterar la cognici贸n de los objetivos humanos”.

Esas tecnolog铆as, destac贸, incorporan los campos de NBIC: nanotecnolog铆a, biotecnolog铆a, tecnolog铆a de la informaci贸n y ciencia cognitiva. En conjunto, “hace una especie de c贸ctel muy peligroso que puede manipular a煤n m谩s el cerebro”, dijo.

Du Cluzel continu贸 explicando que el nuevo y ex贸tico m茅todo de ataque “va mucho m谩s all谩” de la guerra de informaci贸n o las operaciones psicol贸gicas (psyops).

“La guerra cognitiva no es solo una lucha contra lo que pensamos, sino m谩s bien una lucha contra nuestra forma de pensar, si podemos cambiar la forma de pensar de la gente”, dijo. “Es mucho m谩s poderoso y va mucho m谩s all谩 de la informaci贸n [la guerra] y los psyops”.

De Cluzel continu贸: 鈥淓s crucial comprender que se trata de un juego sobre nuestra cognici贸n, sobre la forma en que nuestro cerebro procesa la informaci贸n y la convierte en conocimiento, en lugar de 煤nicamente un juego sobre informaci贸n o sobre aspectos psicol贸gicos de nuestro cerebro. No es solo una acci贸n contra lo que pensamos, sino tambi茅n una acci贸n contra la forma en que pensamos, la forma en que procesamos la informaci贸n y la convertimos en conocimiento “.

鈥淓n otras palabras, la guerra cognitiva no es una palabra m谩s, otro nombre para la guerra de informaci贸n. Es una guerra contra nuestro procesador individual, nuestro cerebro “.

El investigador de la OTAN enfatiz贸 que “esto es extremadamente importante para nosotros en el ej茅rcito”, porque “tiene el potencial, al desarrollar nuevas armas y formas de da帽ar el cerebro, tiene el potencial de conectar a la neurociencia y la tecnolog铆a en muchos, muchos puntos de vista diferentes para influir en la ecolog铆a humana … porque todos saben que es muy f谩cil convertir una tecnolog铆a civil en una militar “.

En cuanto a qui茅nes podr铆an ser los objetivos de la guerra cognitiva, du Cluzel revel贸 que todos est谩n sobre la mesa.

“La guerra cognitiva tiene un alcance universal, empezando por el individuo a estados y las organizaciones multinacionales”, dijo. “Su campo de acci贸n es global y tiene como objetivo tomar el control del ser humano, tanto civil como militar”.

Y el sector privado tiene un inter茅s financiero en avanzar en la investigaci贸n de la guerra cognitiva, se帽al贸: “Las enormes inversiones mundiales realizadas en neurociencias sugieren que el dominio cognitivo probablemente ser谩 uno de los campos de batalla del futuro”.

El desarrollo de la guerra cognitiva transforma totalmente el conflicto militar tal cual lo conocemos, dijo du Cluzel, y agreg贸 “una tercera dimensi贸n de combate importante en el campo de batalla moderno: a la dimensi贸n f铆sica e informativa ahora se agrega una dimensi贸n cognitiva”.

Esto 鈥渃rea un nuevo espacio de competencia m谩s all谩 de lo que se llama los cinco dominios de operaciones, o dominios terrestres, mar铆timos, a茅reos, cibern茅ticos y espaciales. La guerra en la arena cognitiva moviliza una gama m谩s amplia de espacios de combate de los que solo proporcionan las dimensiones f铆sicas y de informaci贸n”.

En resumen, los humanos mismos son el nuevo dominio en disputa en este nuevo modo de guerra h铆brida, junto con la tierra, el mar, el aire, el ciberespacio y el espacio exterior.

El estudio sobre guerra cognitiva de la OTAN advierte sobre la “quinta columna insertada”

El estudio que realiz贸 el gerente del Centro de Innovaci贸n de la OTAN, Fran莽ois du Cluzel, de junio a noviembre de 2020, fue financiado por la oficina de Transformaci贸n del Comando Aliado del c谩rtel militar y se public贸 como un informe de 45 p谩ginas en enero de 2021 (PDF).

El escalofriante documento muestra c贸mo la guerra contempor谩nea ha alcanzado una especie de etapa dist贸pica, antes imaginable solo en la ciencia ficci贸n.

鈥淟a naturaleza de la guerra ha cambiado鈥, enfatiz贸 el informe. “La mayor铆a de los conflictos actuales permanecen por debajo del umbral de la definici贸n tradicionalmente aceptada de guerra, pero han surgido nuevas formas de guerra como la Guerra Cognitiva (CW), mientras que la mente humana ahora es considerada como un nuevo dominio de guerra”.

Para la OTAN, la investigaci贸n sobre la guerra cognitiva no es solo defensiva; es por mucho ofensiva tambi茅n.

“Desarrollar capacidades para da帽ar las capacidades cognitivas de los oponentes ser谩 una necesidad”, afirm贸 claramente el informe de du Cluzel. “En otras palabras, la OTAN necesitar谩 tener la capacidad de salvaguardar su proceso de toma de decisiones e interrumpir el del adversario”.



Y cualquiera podr铆a ser un objetivo de estas operaciones de guerra cognitiva: 鈥淐ualquier usuario de las tecnolog铆as de la informaci贸n modernas es un objetivo potencial. Se dirige a todo el capital humano de una naci贸n 鈥, agreg贸 el informe ominosamente.

鈥淎dem谩s de la posible perpetraci贸n de una guerra cognitiva para complementar un conflicto militar, tambi茅n se puede llevar a cabo sola, sin ning煤n v铆nculo de compromiso con las fuerzas armadas鈥, prosigue el estudio. “Adem谩s, la guerra cognitiva es potencialmente interminable, ya que no puede haber tratado de paz o rendici贸n para este tipo de conflicto”.

As铆 como este nuevo modo de batalla no tiene fronteras geogr谩ficas, tampoco tiene l铆mite de tiempo: 鈥Este campo de batalla es global v铆a Internet. Sin principio ni fin, esta conquista no conoce tregua, marcada por notificaciones de nuestros smartphones, en cualquier lugar, las 24 horas del d铆a, los 7 d铆as de la semana “.

El estudio de la OTAN se帽al贸 que “algunas naciones de la OTAN ya han reconocido que las t茅cnicas y tecnolog铆as neurocient铆ficas tienen un alto potencial de uso operativo en una variedad de empresas de seguridad, defensa e inteligencia”.

Habl贸 de avances en “m茅todos neurocient铆ficos y neurotecnolog铆as” (neuroS/T) [neuroscientific methods and technologies], y dijo “usos de resultados de investigaci贸n y productos para facilitar directamente el rendimiento de los combatientes, la integraci贸n de interfaces hombre-m谩quina para optimizar las capacidades de combate de veh铆culos semiaut贸nomos (por ejemplo drones) y el desarrollo de armas biol贸gicas y qu铆micas (es decir, armas neuronales) “.

El Pent谩gono se encuentra entre las principales instituciones en uso de este nuevo campo, como se resalta en el informe: 鈥淎unque varias naciones han llevado a cabo y actualmente est谩n realizando investigaci贸n y desarrollo neurocient铆ficos con fines militares, quiz谩s los esfuerzos m谩s proactivos en este sentido han sido realizados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos; con la investigaci贸n y el desarrollo m谩s notable y de r谩pida maduraci贸n llevada a cabo por la Agencia de Proyectos de Investigaci贸n Avanzada de Defensa (DARPA) y la Actividad de Proyectos de Investigaci贸n Avanzada de Inteligencia (IARPA) “.

Los usos militares de la investigaci贸n neuroS/T, indic贸 el estudio, incluyen la recopilaci贸n de inteligencia, el entrenamiento, la “optimizaci贸n del rendimiento y la resilencia en combate y el personal militar de apoyo” y, por supuesto, “la armamentizaci贸n directa de la neurociencia y la neurotecnolog铆a”.

Esta militarizaci贸n de neuroS/T puede ser y ser谩 fatal, se帽al贸 claramente el estudio de la OTAN. La investigaci贸n puede 鈥渦tilizarse para mitigar la agresi贸n y fomentar cogniciones y emociones de afiliaci贸n o pasividad; inducir morbilidad, discapacidad o sufrimiento; y “neutralizar” a los oponentes potenciales o provocar la muerte “, en otras palabras, mutilar y matar personas.

El informe cit贸 al general de divisi贸n estadounidense Robert H. Scales, quien resumi贸 la nueva filosof铆a de combate de la OTAN: “La victoria se definir谩 m谩s en t茅rminos de capturar el terreno psicocultural que el geogr谩fico” [pol铆ticas de identidad].

Y a medida que la OTAN desarrolla t谩cticas de guerra cognitiva para “capturar lo psicocultural”, tambi茅n est谩 armamentando varios campos cient铆ficos cada vez m谩s.

El estudio habl贸 del “crisol de las ciencias de los datos y las ciencias humanas” y destac贸 que “la combinaci贸n de las ciencias sociales y la ingenier铆a de sistemas ser谩 clave para ayudar a los analistas militares a mejorar la producci贸n de inteligencia”.

“Si el poder cin茅tico no puede derrotar al enemigo”, dec铆a, “la psicolog铆a y las ciencias sociales y del comportamiento relacionadas est谩n para llenar el vac铆o”.

鈥淎provechar las ciencias sociales ser谩 fundamental para el desarrollo del Plan de Operaciones del Dominio Humano鈥, prosigue el informe. 鈥淎poyar谩 las operaciones de combate proporcionando posibles cursos de acci贸n para todo el entorno humano circundante, incluidas las fuerzas enemigas, pero tambi茅n determinando elementos humanos clave como el centro de gravedad cognitivo, el comportamiento deseado como estado final鈥.

Todas las disciplinas acad茅micas estar谩n implicadas en la guerra cognitiva, no solo las ciencias duras. 鈥淒entro de las fuerzas armadas, se requerir谩 m谩s que nunca experiencia en antropolog铆a, etnograf铆a, historia, psicolog铆a, entre otras 谩reas para cooperar con las fuerzas armadas鈥, afirm贸 el estudio patrocinado por la OTAN.

El informe llega a su conclusi贸n con una cita inquietante: 鈥Los avances de hoy en nanotecnolog铆a, biotecnolog铆a, tecnolog铆a de la informaci贸n y ciencia cognitiva (NBIC), impulsados 鈥嬧媝or la aparentemente imparable marcha de una troika triunfante hecha de Inteligencia Artificial, Big Data y ‘adicci贸n digital’ civilizacional. han creado una perspectiva mucho m谩s siniestra: una quinta columna insertada, donde todos, sin saberlo, se comportan de acuerdo con los planes de uno de nuestros competidores“.

鈥淓l concepto moderno de guerra no se trata de armas sino de influencia鈥, postul贸. “La victoria a largo plazo seguir谩 dependiendo 煤nicamente de la capacidad de influir, afectar, cambiar o impactar el dominio cognitivo”.

El estudio de la OTAN concluy贸 con un p谩rrafo final que deja en claro m谩s all谩 de toda duda que el objetivo final de la alianza militar occidental no es solo el control f铆sico del planeta, sino tambi茅n el control sobre las mentes de las personas:

鈥淟a guerra cognitiva bien puede ser el elemento faltante que permitiera la transici贸n de la victoria militar en el campo de batalla al 茅xito pol铆tico duradero [en referencia a Vietnam o Afganistan]. El dominio humano bien podr铆a ser el dominio decisivo, en el que las operaciones multidominio logran el efecto del comandante. Los cinco primeros dominios pueden dar victorias t谩cticas y operativas; solo el dominio humano puede lograr la victoria final y total “.



El oficial canadiense de operaciones especiales enfatiza la importancia de la guerra cognitiva

Cuando Fran莽ois du Cluzel, el investigador de la OTAN que realiz贸 el estudio sobre la guerra cognitiva, concluy贸 su intervenci贸n en el panel de la Asociaci贸n de la OTAN de Canad谩 del 5 de octubre, fue seguido por Andy Bonvie, un oficial al mando del Centro Canadiense de Entrenamiento de Operaciones Especiales.

Con m谩s de 30 a帽os de experiencia con las Fuerzas Armadas Canadienses, Bonvie habl贸 de c贸mo los ej茅rcitos occidentales est谩n haciendo uso de la investigaci贸n de Du Cluzel y otros, e incorporando nuevas t茅cnicas de guerra cognitiva en sus actividades de combate:

“La guerra cognitiva es un nuevo tipo de guerra h铆brida para nosotros”, dijo Bonvie. 鈥淵 significa que tenemos que mirar los umbrales tradicionales del conflicto y c贸mo las cosas que se est谩n haciendo est谩n realmente por debajo de esos umbrales de conflicto, ataques cognitivos y formas no cin茅ticas y amenazas no combativas para nosotros. Necesitamos comprender mejor estos ataques y ajustar sus acciones y nuestra capacitaci贸n en consecuencia para poder operar en estos diferentes entornos “.

Aunque describi贸 las acciones de la OTAN como “defensivas”, alegando que los “adversarios” estaban usando la guerra cognitiva contra ellos, Bonvie no fue ambiguo sobre el hecho de que los militares occidentales est谩n desarrollando estas t茅cnicas ellos mismos, para mantener una “ventaja t谩ctica”.

“No podemos perder la ventaja t谩ctica para nuestras tropas que estamos colocando delante, ya que se extiende no solo t谩cticamente, sino estrat茅gicamente”, dijo. 鈥淎lgunas de esas diferentes capacidades que tenemos y que disfrutamos de repente podr铆an pivotarse para ser utilizadas en nuestra contra [en referencia a las tensiones intra e internacionales dentro de la propia OTAN]. Por lo tanto, debemos comprender mejor la rapidez con la que nuestros adversarios se adaptan a las cosas y luego ser capaces de predecir hacia d贸nde se dirigen en el futuro, para ayudarnos a estar y mantener la ventaja t谩ctica para que nuestras tropas avancen”.

“La guerra cognitiva es la forma m谩s avanzada de manipulaci贸n vista hasta la fecha”

Marie-Pierre Raymond, una teniente coronel canadiense retirada que actualmente dice ser “cient铆fica de defensa y gerente de la cartera de innovaci贸n” para el Programa de Innovaci贸n para la Excelencia y Seguridad de la Defensa de las Fuerzas Armadas Canadienses IDEaS, tambi茅n se uni贸 al panel del 5 de octubre.

鈥淎tr谩s quedaron los d铆as en que se libraba la guerra para adquirir m谩s tierras鈥, dijo Raymond. 鈥淎hora el nuevo objetivo es cambiar las ideolog铆as de los adversarios, lo que convierte al cerebro en el centro de gravedad del ser humano. Y convierte al ser humano en el dominio en disputa, y la mente se convierte en el campo de batalla”.

“Cuando hablamos de amenazas h铆bridas, la guerra cognitiva es la forma m谩s avanzada de manipulaci贸n vista hasta la fecha”, agreg贸, y se帽al贸 que tiene como objetivo influir en la toma de decisiones de los individuos e “influir en un grupo de un grupo de individuos en su comportamiento , con el objetivo de obtener una ventaja t谩ctica o estrat茅gica鈥.

Raymond se帽al贸 que la guerra cognitiva tambi茅n se superpone en gran medida con la inteligencia artificial, los macrodatos y las redes sociales, y refleja “la r谩pida evoluci贸n de las neurociencias como herramienta de guerra”.

Raymond est谩 ayudando a supervisar el ‘Desaf铆o de innovaci贸n’ de oto帽o de 2021 de la OTAN en nombre del Departamento de Defensa Nacional de Canad谩, que deleg贸 las responsabilidades de gesti贸n en el Programa de Innovaci贸n para la Excelencia y la Seguridad de la Defensa IDEaS de las fuerzas armadas, donde trabaja.

En una jerga muy t茅cnica, Raymond indic贸 que el programa de guerra cognitiva no es solo defensivo, sino tambi茅n ofensivo: 鈥淓ste desaf铆o exige una soluci贸n que apoye el dominio humano naciente de la OTAN y ponga en marcha el desarrollo de un ecosistema cognitivo dentro de la alianza, y eso apoyar谩 el desarrollo de nuevas aplicaciones, nuevos sistemas, nuevas herramientas y conceptos que conduzcan a acciones concretas en el dominio cognitivo 鈥.

Enfatiz贸 que esto 鈥渞equerir谩 una cooperaci贸n sostenida entre aliados, innovadores e investigadores para permitir que nuestras tropas luchen y ganen en el dominio cognitivo. Esto es lo que esperamos que surja de este llamado a innovadores e investigadores鈥.

Para inspirar el inter茅s corporativo en el ‘Desaf铆o de Innovaci贸n’ de la OTAN, Raymond intent贸 influir tentando: “Los participantes recibir谩n exposici贸n nacional e internacional y premios en efectivo para la mejor soluci贸n”. Luego agreg贸 de manera sugerente: “Esto tambi茅n podr铆a beneficiar a los solicitantes al brindarseles acceso potencial a un mercado de 30 pa铆ses”.

Oficial canadiense pide a las empresas que inviertan en la investigaci贸n de la guerra cognitiva de la OTAN

La otra instituci贸n que gestiona el ‘Desaf铆o de innovaci贸n’ de la OTAN de oto帽o de 2021 en nombre del Departamento de Defensa Nacional de Canad谩 es el Special Operations Forces Command (CANSOFCOM).

Un oficial militar canadiense del CANSOFCOM, Shekhar Gothi, fue el 煤ltimo panelista en el evento de la NAOC del 5 de octubre. Gothi trabaja como “oficial de innovaci贸n” de CANSOFCOM en el sur de Ontario.

Concluy贸 el evento apelando a la inversi贸n corporativa en la investigaci贸n de la guerra cognitiva de la OTAN.

El ‘Desaf铆o de Innovaci贸n’ bianual es “parte del ritmo de batalla de la OTAN”, declar贸 Gothi con entusiasmo.

Se帽al贸 que, en la primavera de 2021, Portugal celebr贸 un Desaf铆o de innovaci贸n de la OTAN centrado en la guerra en el espacio exterior.

En la primavera de 2020, los Pa铆ses Bajos acogieron un Desaf铆o de innovaci贸n de la OTAN centrado en Covid-19.

Gothi asegur贸 a los inversores corporativos que la OTAN har谩 todo lo posible para defender sus resultados finales: 鈥淧uedo asegurarles a todos que el desaf铆o de la innovaci贸n de la OTAN indica que todos los innovadores mantendr谩n el control total de su propiedad intelectual. As铆 que la OTAN no tomar谩 el control de eso. Tampoco Canad谩. Los innovadores mantendr谩n el control de su propiedad intelectual “.

El comentario fue una conclusi贸n adecuada para el panel, afirmando que la OTAN y sus aliados en el complejo militar-industrial no solo buscan dominar el mundo y los humanos que lo habitan con t茅cnicas inquietantes de guerra cognitiva, sino tambi茅n asegurar que las corporaciones y sus accionistas seguir benefici谩ndose de estos esfuerzos imperiales.