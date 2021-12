–

Esta tarde, mientras llevaba una carga de libros al

contenedor de reciclaje, me dio por pensar en mi relaci贸n con la letra impresa.

Fue como si el tiempo se detuviera y yo mirara a una c谩mara imaginaria mientras

dec铆a 芦S铆, ese soy yo. El que tira libros. Os preguntar茅is c贸mo he acabado aqu铆禄.

Vale, en realidad no ha pasado nada de eso, pero lo que s铆 es cierto es que en

los 煤ltimos meses he bajado al contenedor kilos y kilos de libros viejos. Y

ello me suscita una serie de reflexiones.

Sin entrar en muchos detalles, yo nac铆 en un entorno de

clase media ilustrada. Abuelos con buen pasar econ贸mico, padres universitarios,

todo el mundo muy rojeras (votar al PSOE era un bald贸n y un oprobio), omnipresencia

de la lectura. En este entorno, destruir un libro se consideraba casi un

pecado. Se dec铆an cosas como 芦Quien le hace da帽o a un libro es capaz de quemar

su casa con toda su familia dentro禄. Los libros se compraban, se le铆an, se

comentaban y se almacenaban sin mayor cuestionamiento: era lo que se hac铆a. Por

supuesto, tambi茅n se usaban las bibliotecas y los pr茅stamos entre amistades.

La devoci贸n a la letra impresa era total, y yo la asimil茅

como todo cr铆o asimila las cosas que se hacen en su familia: con absoluta

normalidad. As铆, de adolescente frecuentaba librer铆as de segunda mano y

habitaba las bibliotecas, deplorando a esos incultos que iban a estos 煤ltimos

establecimientos a usar Internet o a sacar en pr茅stamo DVD en vez de libros. 隆Cu谩nto

mejor era yo, sacando tomos impresos! Las historias que conten铆an pod铆an ser

infames o p茅simas, pero eran libros impresos; por tanto, superiores,

Cuando aparecieron los libros electr贸nicos yo me posicion茅

muy fuerte en el debate: los libros de verdad eran los impresos; los otros ser铆an,

en todo caso, un sustituto m谩s o menos pobre dependiendo del modo de lectura

del archivo en cuesti贸n. 驴Razones? No demasiadas. Desconocimiento de las

prestaciones que ten铆an los lectores de ebooks y referencias gen茅ricas al olor

del papel. As铆 es, yo fui parte de las filas de esa gente a la que una amiga

llama 芦esnifalibros禄: el olor como argumento.

Luego me regalaron un Kindle.

Ese fue el primer momento en el que mi identidad de

esnifalibros y amante del papel impreso empez贸 a flaquear. 驴Qu茅 dices de pobre

sustituto? Es m谩s ligero, los libros son m谩s baratos (existe hasta un servicio

de pr茅stamo bibliotecario de ebooks), puedes ajustar la letra para que se adapte

a tu agudeza visual y a veces el lector te da incluso la sensaci贸n de pasar

p谩gina. Por no mencionar el tema del almacenamiento.

Que no se me entienda mal, me siguen gustando los libros f铆sicos.

Para empezar, para algunas cosas son mejores: consultar una referencia es mucho

m谩s inmediato (abrir un libro por la p谩gina 122 es m谩s r谩pido que buscar una palabra

clave en un buscador o que repasar una lista de marcadores) y, en general, son

mucho m谩s c贸modos si necesitas pasar r谩pido entre varias secciones. Son m谩s

perdurables que un archivo digital. Me sigue gustando el tacto y el olor de los

libros, y sigue tranquiliz谩ndome a nivel intelectual la vista de una estanter铆a

repleta.

Entiendo que algunas de estas razones tienen m谩s de

fetichismo que de utilidad real. Otras, como la mayor perdurabilidad, no me

importan tanto: no voy a vivir tanto tiempo y siempre habr谩 conversores de

archivos para cuando cambie la tecnolog铆a de lectura. En todo caso, no creo tampoco

que los libros en papel vayan a desaparecer. Dec铆a Irene Vallejo en El

infinito en un junco que son objetos que han evolucionado hasta una forma

casi perfecta, que ya no puede cambiar mucho m谩s. Hay algo de verdad en eso. El

v铆deo no mat贸 a la radio y el ebook no va a matar al libro impreso. Seguiremos queriendo

papel.

Sin embargo, lo que le ha dado un golpe definitivo a mi

fetichismo libresco no ha sido el ebook, sino tener que gestionar yo, bajo mi

propia responsabilidad, toda esa inmensa colecci贸n de libros acumulada por dos

generaciones de miembros de mi familia, tres si me contamos a m铆. Esta responsabilidad

me cay贸 encima en febrero. Tocaba pintar la casa, lo cual implicaba mover toneladas

de libros. Y tocaba reorganizarla, y eso me hizo darme cuenta de que hab铆a

muchos de esos libros que no quer铆a.

Entonces uno se da cuenta de lo verdaderamente limitadas que

son las opciones para deshacerse de libros viejos. Las agot茅 bastante, eso s铆. Las

colecciones especializadas se pueden donar a instituciones p煤blicas, y ah铆 se

fueron diez baldas de feminismos en direcci贸n al Instituto de las Mujeres. Los libros

infantiles y juveniles pueden tener buena acogida en proyectos que trabajen con

menores: tanto en el colegio y en el instituto de mi barrio como en Somos Tribu

Vallecas hay ahora libros que me hicieron felices cuando era ni帽o. Los que est谩n

en buen estado pueden venderse, y mi perfil de Wallapop da cuenta de ello.

Pero ya est谩. Las bibliotecas no aceptan donaciones de

libros viejos, porque ya tienen todos los que quieran tener. Las librer铆as de

segunda mano me generaban otro problema: vender 芦al peso禄 en ellas me habr铆a obligado

a hacer de una sola vez la divisi贸n entre lo que quer铆a conservar y lo que no

(no iba a estar el t铆o de la librer铆a viniendo a mi casa cada semana), y eso

era imposible dada la cantidad de libros que hab铆a. Los cl谩sicos, por su parte,

son invendibles. Quien quiera el Lazarillo de Tormes o Fortunata y

Jacinta los puede encontrar en Internet, en bibliotecas o incluso en su

propia casa. Raro ser谩 que lo compre. Si lo hace es, probablemente, porque se

lo ha mandado alg煤n profesor, y en ese caso se lo comprar谩 nuevo.

As铆, el contenedor azul se erig铆a como soluci贸n para las

decenas, quiz谩s centenares, de vol煤menes que no hab铆an podido encontrar otro

acomodo. Al principio lo que tir茅 fueron cosas que ten铆an menos cach茅 que la Alta

Literatura: diccionarios, enciclopedias, m茅todos de ingl茅s, revistas,

fasc铆culos no encuadernados, c贸digos legales viejos, etc. Esa clase de objetos

acaban en contenedores con cierta frecuencia. Despu茅s salieron los libros de

literatura que estaban irrecuperables: rotos, subrayados hasta la n谩usea, con cuadernillos

desgajados y p谩ginas faltantes. Al fin, cuando la tarea de deshacer y

reconstruir la casa empez贸 a adquirir velocidad, por el mismo camino se fueron

libros que estaban en perfecto estado pero que no ten铆an sitio en la nueva

configuraci贸n.

Esta tarea de tirado de libros ha generado algunos incidentes

curiosos. Una vez, una vecina a la que yo solo conoc铆a de vista (nunca hab铆a

intercambiado palabra con ella) me abord贸 para que le permitiera revisar una

caja de libros antes de tirarla. Se lo permit铆 y no se llev贸 ninguno, pero me

pidi贸 que la avisara antes de tirar m谩s. Durante unas semanas guard茅 libros con

idea de dec铆rselo, pero luego volv铆 a la cordura. Esta se帽ora y yo no ten铆amos

ninguna forma de ponernos en contacto m谩s all谩 de cruzar la calle, ir a picarle

la puerta y que resultara que ten铆a un rato para revisar unos libros de los

cuales, yo lo ten铆a claro, no se iba a llevar ninguno.

Y es que, si hay una cosa que tengo clara, es que la

pr谩ctica totalidad de lo que he tirado era morralla. Novela hist贸rica o

rom谩ntica de tiempos a帽ejos, ficci贸n general pasada de moda, cl谩sicos en ediciones

baratas, ensayos sobre temas superados hace cincuenta a帽os y as铆 sucesivamente.

Nadie iba a querer eso. Cualquier deseo de rebuscar se deb铆a a un impulso

parecido al que he tenido yo durante a帽os: hay que evitar a toda costa la

destrucci贸n de los libros. Aunque no tanto como para llevarse a casa los vol煤menes

que a uno no le interesan, claro, que el espacio es limitado.

El segundo incidente me toc贸 algo m谩s las narices, porque incluy贸

gritos y un enfrentamiento. Estaba tirando una carga de libros libros cuando

escuch茅 que, desde lo alto de la obra de enfrente, un obrero me estaba

increpando. No eran insultos, eran burlas del estilo de 芦Hala, a la mierda los

libros, a la mierda la cultura禄. Estuve a punto de pasar, pero luego me cabre茅,

as铆 que le dije que, si los quer铆a, no ten铆a m谩s que venir a cogerlos. Prefiri贸

seguir grit谩ndome, as铆 que lo mand茅 a tomar por culo y me volv铆 a mi casa con

una sensaci贸n de mal cuerpo.

Tirar libros es un tab煤 cultural. Yo tuve que vencerlo, y

estas dos personas de las que hablo obviamente lo ten铆an interiorizado. Si tiras

o da帽as libros eres un nazi, o eso nos decimos los unos a los otros. Luego uno

aprende que los nazis no quemaban libros gen茅ricos en plan 芦muera la inteligencia禄

sino que destru铆an escritos muy concretos (de comunismo, temas LGTB, etc.) y se

siente un poco menos culpable por haber tirado a la basura esa edici贸n barata de

芦La nueva obra de Donnadie Garc铆a, en la que explora con precisi贸n de cirujano

los sentimientos y pulsiones de la clase media estadounidense (1963)禄. Y creedme

que hab铆a muchas as铆.

Todo escritor busca la trascendencia. Yo, como escritor, lo

s茅 muy bien. A quienes juntamos palabras y las mandamos imprimir nos gustar铆a creer

que esas palabras se van a conservar por siempre y a servir de entretenimiento,

ayuda o inspiraci贸n a las generaciones futuras. Pero lo cierto es que la

mayor铆a de lo que escribimos es tan contextual que dentro de veinte a帽os solo

unas pocas de nuestras obras habr谩n trascendido el nivel de mera curiosidad.

Y eso no es malo. Ni bueno, vaya. Es lo que es: las cosas pasan

de moda, nuestros gustos evolucionan, lo que antes encantaba ahora aburre y

nuestro tiempo y nuestro espacio son limitados. O eso me han dicho algunas de

las personas que me han ayudado en mi labor. Y son fil贸logas, algo tienen que

saber sobre la evoluci贸n de la literatura.

No es que me vaya a dedicar a partir de ahora a tirar por la

ventana, entre carcajadas man铆acas, todo libro que haya terminado de leer. Pero

s铆 que voy a ser m谩s consciente de lo que tengo en mi casa, del espacio que me

ocupa y de si voy a leerlo o no. 驴Puede hacer feliz a otra persona? Excelente,

se lo vender茅 o donar茅. Pero si no es as铆, si hablamos de libros que han agotado

cualquier prop贸sito de vida 煤til, cuya 煤nica esperanza es languidecer en una

librer铆a de segunda mano hasta que los compre alguien por curiosidad, no me

duele tirarlos al contenedor azul. Al fin y al cabo, con ellos se har谩 papel y

con ese papel se imprimir谩n nuevos libros.

Supongo que eso es lo que he aprendido tirando libros: que

la literatura tambi茅n est谩 sujeta al ciclo de la vida.

