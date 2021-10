Lo que jode del botellón es que nadie gana dinero con ello

–

Lo que jode del botell贸n es que nadie gana dinero con ello

El nuevo mundo nace, el viejo no acaba de morir y entre medias hay un fen贸meno que sirve para un roto y para un descosido: el botell贸n.

Querido amigo de izquierdas: los j贸venes no hacen botell贸n por 鈥渆l 40% de paro juvenil鈥, lo siento. Ha habido tiempos en los que se ha llegado al 50%, de lo cual deduzco que entonces tendr铆an que haber sido poco menos que como el carnaval de R铆o. En los primeros dosmiles aqu铆 hab铆a dinero para todos, o eso se dice -yo sal铆a con diez euros-, y pleno empleo en teor铆a, tambi茅n hab铆a botellones, y chavales con dinero en el bolsillo (TM), y se lo gastaban en los botellones pero tambi茅n en los bares, en drogas y en el coche, igual que la generaci贸n anterior. Entonces eran la esperanza blanca de la econom铆a: porque consum铆an, pero tambi茅n porque se dejaban explotar en trabajos peligrosos. Antes iban al 鈥渄inero f谩cil鈥. Ahora dices que 鈥渘o quieren sudar鈥 (vamos, una manera de decir que si t煤 tuviste que sudar, ellos se tienen que joder tambi茅n). Si fuera por ti les pon铆as a currar en la fresa de Huelva, que falta gente. Pero que otros se jodan no quiere decir que tu trabajo vaya a dejar de ser la puta mierda que es, solo que quieres dise帽ar una estrategia de socializaci贸n del sufrimiento, ojo.

Como cuando lleg贸 Franco a los barrios de chabolas y dijo 鈥渄茅nles techo a esta pobre gente鈥, en un hilo que nos une a la especulaci贸n inmobiliaria del presente, parece que lo que se quiere decir es: 鈥渄adles un trabajo y dejar谩n de beber鈥. Y no, no funciona as铆. Beber谩n, pero despu茅s del trabajo. Y sobre todo, beber谩n en las terrazas de los cojones y en los locales de hosteler铆a. Su ocio ser谩 el ep铆tome de esta libertad de pago que nos hemos dado entre todos.

Que haya un 40% de paro juvenil en esta mierda infecta de mercado laboral es una excelente noticia.

Pero hablemos claro: lo que jode del botell贸n es que nadie gana dinero con ello, o afinando un poco m谩s, que no ganan dinero los que se supone que tendr铆an que ganarlo. C贸mo nos jode que el dinero lo gane el del bazar chino o la tienda del Ahmed -aunque la mayor铆a de la priva se compre en el supermercado, claro-.

Hosteleros y maderos

Vamos a mover un pel铆n el objetivo de la c谩mara y vamos a enfocar a otros dos actores, activos o pasivos, de los botellones. Yo de la hosteler铆a/motor econ贸mico no voy a decir nada m谩s, ya he dicho todo lo que ten铆a que decir si pon茅is en el buscador de Twitter hosteler铆a/hosteleros @enchandal_ . De hecho, cuando la 茅poca de los cierres duros pareci贸 por un par de fines de semana que los que iban a generar los altercados iban a ser ellos. Pero no son tan peligrosos y ha tocado llorar y mamar. Y les ha salido m谩s o menos bien.

Todav铆a queda un rato para que la palabra EMPAT脥A deje de darnos declaraciones hist贸ricas.

Y sin embargo nos encontramos con que precisamente porque ha habido restricciones y las terrazas miden como siete coladas de lava del volc谩n Cumbre Vieja, aqu铆 a la pe帽ita aparte de regalarle dinero de ERTE para mantener a flote lo que en muchos casos eran empresas zombi se le ha metido la ampliaci贸n de espacio terracil, con lo que tiene una superficie el doble de grande para poner copas pagando igual un 70% menos de tasas de terrazas, y eso cuando no la exenci贸n completa, m谩s las exenciones a la seguridad social que facilitan los ERTE. Pero claro, esto no es paguita, parece ser. Esto no pone en peligro las jubilaciones.

Pero resulta que NI AS脥 los chavales compran vuestra ampliaci贸n de espacio. Y aqu铆 lo que hace pupita es eso. Pero bueno, ten茅is un p煤blico adulto, que no es poco. Lo que toca los cojones es lo mismo que toca los cojones cuando dan por la tele que unos okupas han okupado una casa con piscina y t煤 tienes que pagar un puto piso de 40 metros: que t煤 seas de los que paga y haya gente que se lo monte para no hacerlo. Entonces llega el relato hostelero de 鈥渄ar vida al barrio鈥 y mierdas as铆.

Entre mis momenticos de la pandemia, las pancartas hosteleras pidiendo EMPAT脥A.

De lo m谩s reciente que me he quedado p铆cuet ha sido ver a los hosteleros de Juan de Bilbao -calle de bares que se pueden (o se pod铆an, hace mucho que no salgo por all铆) adscribir al 谩mbito de la izquierda abertzale- dar una rueda de prensa diciendo que van a cerrar un jueves por ATENCI脫N: 鈥渕asificaci贸n de la calle鈥, ofreciendo argumentos relativos a la suciedad, a que -mi favorita- se molesta a los vecinos y, como somos de izquierdas, diciendo que hay que ofrecer a los chavales 鈥渁lternativas de ocio鈥. Hombre, pues en esa calle, en la que que yo sepa no hay bibliotecas, ni cines, ni salas de conciertos, la alternativa de ocio seri谩is vosotros. Esa calle la he visto yo como M贸star en el 92 en sucesivas ediciones de la Aste Nagusia, y molestaban a los vecinos lo mismo si no m谩s, y se ensuciaban lo mismo si no m谩s. 驴Pero cu谩l es la diferencia? Que antes os compraban el kalimotxo a vosotros, y ahora no.

Luego pasamos a la parte de salud p煤blica, por dos vertientes distintas: qu茅 malo es el alcohol para los chavales, aunque no hay estad铆stica que no demuestre que el consumo baja m谩s y m谩s; y la actitud inc铆vica contra el covid despu茅s de 40.000 muertos, de que hayas matado a tu abuela y te hayas quedado su casa para alquilarla a precio de oro cuando todos estos eventos se producen al aire libre y no hemos tenido los cojones de salir de la pandemia reconociendo que la gente se contagia en trayectos al trabajo o en el mismo centro de trabajo.

Aqu铆 entran los segundos actores, en realidad un reparto entero -y nunca mejor dicho lo de reparto-, que se encarga de eso que llamamos orden p煤blico. Lo mejor viene cuando hay una movida en alg煤n lado, se carga -en el Pa铆s Vasco se ha tendido a cargar- y luego te salta por ah铆 gente, incluso algunas veces los alcaldes, que te dicen que 鈥渘o son gente del pueblo鈥. O sea, hab铆a botell贸n en Plentzia y sale la gente del pueblo a decir que no han sido los del pueblo, que eran los veraneantes. Aqu铆 que las cosas sean verdad o no ya da lo mismo, el caso es poder hacerte el relato a medida. 驴Que esto ser谩 nihilismo puro o los coletazos de una guerra generacional que ya veremos en qu茅 t茅rminos se expresa si es que si expresa? Pues lo pasamos todo por el pasapur茅 del orden p煤blico y a correr, o de las cosas que hacen 鈥渓os otros鈥.

Otra cosa que jode del botell贸n es que no puedes perimetrar tanto como deseas, que no sirven las equivalencias de grupos sociales que utilizas en tu discurso del d铆a a d铆a. Si en el botell贸n de Ciudad Universitaria hubieran sido todos n铆tidamente podemitas habr铆a faltado tiempo para sacar el cami贸n de los chorros de agua. Los chavales ven a diario a los adultos hacer cosas simplemente porque se pueden hacer, y adem谩s han sido los paganos de la pandemia -s铆, los abuelos tambi茅n, pero para esto ha habido complicidad pol铆tica y ciudadana, que solo ha faltado decir que es que hay que equilibrar la hucha de las pensiones-, as铆 que no entiendo que se quiera que ellos hagan algo distinto.

驴Consumos peligrosos? Pues claro que hay, pero no de alcohol y no desde luego en su tramo de edad, ya lo he puesto arriba. El m贸vil y el ordenador, pero eh, di tu algo de esto y que te cuenten lo que ven que hacen los padres en casa. Como los consumos privados de Monster y del Twich de Ibai no los disuelve la polic铆a -de momento-, se encuentran dentro de la libertad de elecci贸n (驴me vas t煤 a quitar el Twich, puta?) de un pa铆s ejemplarmente democr谩tico y au.

O tambi茅n puede que est茅s esperando al 28 鈥s铆, el de la canci贸n de La Oreja de Van Gogh鈥 en el Boulevard para ir a casa de una amiga un s谩bado a las nueve de la noche y tengas un par de furgonetas entrando hacia la Parte Vieja cuando no se oye ning煤n ruido proveniente de all铆 y lo que ves al d铆a siguiente en el Teleberri son im谩genes de los ertzainas bien pertrechados pero de paseo y a la del micr贸fono diciendo que incidentes pero sin que se muestre ning煤n incidente, y que de suceder incidentes empiezan cuando llega la polic铆a. Ninguna persona mayor de 30 a帽os -la inmens铆sima mayor铆a de la poblaci贸n que vive en esta ciudad- se alarmar谩 con la situaci贸n ni ir谩 a decir que a ver qu茅 es esto, aunque lo piense -normal porque tienes a cuatro t铆os que dicen 鈥渟entirse humillados y con falta de medios鈥 pero llevan porras en la mano-. Nos limitaremos a hablar por lo bajini en el autob煤s diciendo que qu茅 mamarrachada es esta. Es verdad que un fin de semana rompieron el escaparate de un Zara. 驴Forma esto parte de una estudiada estrategia en homenaje a la autonom铆a italiana? Pues no, pero no me quedo con las razones, sino con los resultados, y mira, ya le han hecho pagar m谩s a Amancio Ortega de lo que paga en impuestos. Chavales 1- Estado 0. Por cierto, sobre los cuerpos de seguridad 鈥渉umillados鈥 y 鈥渟in medios鈥, ahora que tenemos a ertzainas yendo vestidos a concursos en la tele p煤blica con camisetas ultraderechistas americanas y al PNV utilizando expresiones en euskera de modo deliberado para asociarlo a una presunta radicalidad, comentarle al diputado Jon I帽arritu de EH Bildu que 茅l deber铆a saberlo mejor que nadie, pero que no hay una infiltraci贸n ultraderechista en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -ni en la polic铆a vasca tampoco-: que son as铆 de siempre.

Igual que la ruta del bakalao luego nos ha dejado impagables piezas documentales a lo mejor dentro de 20 a帽os vemos pel铆culas sobre botellones con explicaciones ampulosas sobre por qu茅 se dan estos fen贸menos 鈥cuando has vivido esos momentos hist贸ricos te das cuenta de que nunca es para tanto鈥 est谩s ah铆 con tu Barcel贸 cola haciendo historia e incluso dando lugar a, yo qu茅 s茅, a un nuevo modelo de autogesti贸n del consumo. Ni h茅roes ni villanos, solo gente haciendo (o por qu茅 no, destrozando) cosas, no s茅.

