–

De parte de SAS Madrid April 14, 2021 31 puntos de vista

Hace escasamente dos meses el Consejo de Ministros hizo p煤blico un listado que inclu铆a 34.961 bienes inmuebles que fueron inmatriculados por la Iglesia Cat贸lica entre 1998 y 2015, aprovechando el cambio legal en la Ley Hipotecaria que realiz贸 el Gobierno de Jos茅 Mar铆a Aznar.

El listado, que ha permanecido guardado en un caj贸n durante al menos 3 a帽os, 鈥渘o recoge todos los bienes inmatriculados por la Iglesia鈥, tal y como denuncia Antonio Manuel Rodr铆guez, profesor de Derecho en la Universidad de C贸rdoba y portavoz de Recuperando, la Coordinadora Estatal para la Recuperaci贸n del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Cat贸lica. Seg煤n Antonio Manuel Rodr铆guez, 鈥渆n el listado faltan todas las inmatriculaciones anteriores y, por ello, exigimos conocer todos los bienes inmatriculados desde 1946 o, como m铆nimo, desde 1978鈥 y estima que 鈥渆l n煤mero real de bienes inmatriculados puede ser el doble, el triple e incluso el cu谩druple del que se reconoce en el listado oficial鈥.

El profesor cordob茅s ofrece datos objetivos. La presi贸n de la ciudadan铆a cordobesa, escandalizada a ra铆z de la inmatriculaci贸n por apenas 30 euros de su monumento m谩s emblem谩tico 鈥攁l que la jerarqu铆a cat贸lica intent贸 eliminar adem谩s la nomenclatura oficial de Mezquita鈥, oblig贸 al entonces alcalde de la ciudad, Jos茅 Antonio Nieto (PP), a hacer p煤blico un listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia. Se trataba de 174 inmuebles ubicados exclusivamente en C贸rdoba capital. El listado que se ha conocido hace dos meses solo reconoce 37 inmatriculaciones en la misma ciudad. Es decir, apenas recoge un 21% del total de los bienes de cuya inmatriculaci贸n ya hab铆a constancia oficial.

Tambi茅n hay datos objetivos en la provincia de C谩diz que contradicen el informe que en su d铆a hizo p煤blico la vicepresidenta Carmen Calvo. En este sentido, hay que destacar la labor realizada por la Asociaci贸n Laicista de Jerez: pese a las enormes dificultades que han encontrado para acceder a la documentaci贸n existente, han conseguido detectar otros inmuebles inmatriculados por la Iglesia y que no aparecen en el listado oficial. Jos茅 Ram铆rez, portavoz de la asociaci贸n, explica que 鈥渉emos detectado solo en Jerez hasta 14 inmatriculaciones que no aparecen en el listado oficial鈥, que solo reconoce 15 bienes inmatriculados en la ciudad. 鈥淓ntre los bienes inmatriculados que no aparecen est谩n algunos de los BIC m谩s antiguos de Jerez, como por ejemplo las iglesias de San Dionisio o San Mateo, ambas inmatriculadas en 1993鈥, explica Ram铆rez, quien apunta que 鈥渓os datos que tenemos corresponden a la Di贸cesis de Asidonia Jerez y no a la de C谩diz鈥, lo que implica que las cifras reales en el conjunto de la provincia de C谩diz deben ser mucho mayores a煤n.

Antonio Manuel Rodr铆guez lamenta que 鈥渆l PSOE ha instrumentalizado el listado de inmatriculaciones, circunscribiendo el problema a la reforma legal que realiz贸 Aznar y obviando que se han inmatriculado por parte de la Iglesia m谩s bienes durante la dictadura o incluso desde 1978 que a partir de 1998鈥. En este sentido, los datos hechos p煤blicos en su d铆a por el Ayuntamiento de C贸rdoba vuelven a dar la raz贸n al portavoz de Recuperando, pues, por ejemplo, la emblem谩tica Plaza de la Fuensanta, epicentro del barrio cordob茅s que tiene su mismo nombre, fue inscrita por la Iglesia en el Registro de la Propiedad en 1987.

Hay constancia documental de que la Catedral de Granada, as铆 como otros diez templos de la misma ciudad, fueron inmatriculados apenas unos d铆as antes de que se derogase la reforma legal de Aznar

Pero el problema del informe hecho p煤blico por el Gobierno y elaborado por el Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad, un colectivo profesional que tuvo un papel relevante en el proceso de inmatriculaciones, es que no incluye ni siquiera todos los bienes inmatriculados en el periodo comprendido entre 1998 y 2015. Gracias a la labor realizada por Granada Laica hay constancia documental de que la Catedral de Granada, as铆 como otros diez templos de la misma ciudad, fueron inmatriculados in extremis, apenas unos d铆as antes de que se derogase la reforma legal de Aznar. Sin embargo, la Catedral de Granada no figura en el listado oficial que ofreci贸 el Gobierno.

No figura tampoco en el listado oficial la Iglesia de San Dionisio, ubicada en Jerez e inmatriculada en 2015 a trav茅s de un proceso por el que la jerarqu铆a eclesi谩stica se apropi贸 de la Torre de la Vela, un edificio colindante que tambi茅n tiene la consideraci贸n de BIC y que es propiedad municipal. Y algo parecido sucede con el convento Madre de Dios, ubicado en pleno centro de Sevilla e inmatriculado por la Iglesia en 2010, tal y como puede demostrar documentalmente Daniel Gonz谩lez Rojas, portavoz de Adelante en el Ayuntamiento de Sevilla, quien explica que 鈥渆l gobierno de Juan Espadas (PSOE) no solo ha seguido concediendo subvenciones destinadas a ese convento, pese a ser consciente del expolio que se hab铆a producido, sino que se ha atrevido a nombrar al Arzobispo Asenjo como Hijo Adoptivo de Sevilla鈥.

En Andaluc铆a, entre 1998 y 2015, la jerarqu铆a cat贸lica se vali贸 de la modificaci贸n legal realizada por Aznar para inscribir a su favor como m铆nimo 2.111 bienes inmuebles, aportando documentaci贸n acreditativa de la propiedad en solo 352 casos

Aunque haya razones m谩s que fundadas para cuestionar la plena fiabilidad del informe que hemos conocido hace tan solo dos meses, lo cierto es que este nos proporciona datos muy interesantes. En Andaluc铆a, entre 1998 y 2015, la jerarqu铆a cat贸lica se vali贸 de la modificaci贸n legal realizada por Aznar para inscribir a su favor como m铆nimo 2.111 bienes inmuebles, aportando documentaci贸n acreditativa de la propiedad en solo 352 casos. Es decir, la Iglesia Cat贸lica se vali贸 de su condici贸n privilegiada, que permit铆a a los obispos ejercer como notarios, para registrar a su favor un total de 1.759 inmuebles sin haber presentado ning煤n tipo de documento o certificaci贸n.

Un total de 1.554 de estos 2.111 bienes inmatriculados en Andaluc铆a corresponder铆an a la categor铆a de 鈥渢emplos y dependencias complementarias鈥, cuya propiedad durante al menos el 煤ltimo siglo y medio de nuestra historia, incluso durante la dictadura franquista, nunca dej贸 de corresponder al propio Estado espa帽ol. Los restantes 557 bienes inmatriculados tienen, en algunos casos, usos sorprendentes.

Resulta evidente que la Iglesia Cat贸lica, aprovech谩ndose tanto de la reforma legal de Aznar como de los privilegios de que disfrut贸 desde el franquismo, ha expoliado, como afirma el profesor Antonio Manuel Rodr铆guez, 鈥渁proximadamente un 80% de nuestro patrimonio p煤blico鈥. No obstante, la jerarqu铆a eclesi谩stica tambi茅n se ha hecho durante estos 煤ltimos a帽os con la propiedad de innumerables fincas de cultivo, parcelas industriales, viviendas y locales comerciales distribuidos por toda la geograf铆a andaluza. Pero, 驴cu谩l es su magnitud? 驴Son solo 2.111 bienes inmuebles los que han sido expoliados o, como denuncian numerosos colectivos sociales la cifra podr铆a ser tres, cuatro o incluso cinco veces superior? 驴Estamos hablando de 2.000, de 4.000, de 8.000 o de incluso aproximadamente 10.000 inmatriculaciones irregulares solo en Andaluc铆a?

El portavoz de la coordinadora estatal Recuperando recuerda como 鈥渆l PSOE, con su abstenci贸n en 2016 en el Parlamento, bloque贸 una iniciativa que hubiera permitido conocer el n煤mero real de bienes inmatriculados por la Iglesia Cat贸lica en Andaluc铆a鈥. El pasado 25 de marzo la diputada andaluza 脕ngela Aguilera, af铆n a Teresa Rodr铆guez y quien junto a ella se integra actualmente en el grupo de parlamentarios no adscritos, solicitaba formalmente 鈥渋nformaci贸n y documentaci贸n obrante relativa al listado completo de bienes inmatriculados por la jerarqu铆a cat贸lica desde 1946鈥, cuando los primeros gobiernos franquistas equipararon a obispos y notarios. Sin embargo, es m谩s que posible que la mencionada solicitud no sea ni siquiera tramitada como consecuencia de la limitaci贸n de derechos parlamentarios que el nuevo Reglamento aprobado por el Parlamento prev茅 para los diputados no adscritos.

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprob贸 hace ya m谩s de tres a帽os, concretamente el 26 de febrero de 2018, una iniciativa para que la propia instituci贸n 鈥渞ecabe de los Registros de la Propiedad la lista completa de los bienes inmatriculados en Sevilla al amparo del art铆culo 206 de la Ley Hipotecaria desde el a帽o 1978 por la Iglesia cat贸lica鈥. El gobierno del socialista Juan Espadas, no obstante, a煤n no ha elaborado 鈥攁l menos no lo ha hecho p煤blico鈥 el mencionado listado. Gonz谩lez Rojas, portavoz de Adelante Sevilla, teme que 鈥渆l PSOE nos diga ahora que ya hay un listado a nivel estatal y que, por tanto, los vecinos y vecinas de Sevilla nos quedemos sin saber la magnitud del saqueo que se ha producido en nuestra ciudad鈥.

En este sentido, la Plataforma en Defensa del Patrimonio Sevillano ha exigido, en una carta dirigida a la vicepresidenta Carmen Calvo, que anule la inmatriculaci贸n de la Catedral de Sevilla, de la Giralda y del emblem谩tico Patio de los Naranjos, un conjunto monumental que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. En la convocatoria que la propia Plataforma realiz贸 el pasado 9 de abril en la Plaza Virgen de los Reyes sus representantes reclamaron adem谩s 鈥渓a publicaci贸n del listado completo de bienes inmatriculados y la anulaci贸n de todas las inmatriculaciones鈥

Antonio Manuel Rodr铆guez ha recordado v铆a Twitter que 鈥淧SOE y Unidas Podemos prometieron revertir las inmatriculaciones indebidas tanto en sus programas electorales como en el acuerdo de gobierno que posteriormente suscribieron鈥 y, en declaraciones a El Salto Andaluc铆a, ha lamentado que 鈥渄entro del gobierno de coalici贸n para determinados temas se ejerza una batalla dial茅ctica y, sin embargo, no suceda lo mismo con algo tan relevante como son las inmatriculaciones irregulares realizadas por la Iglesia Cat贸lica鈥.

C贸rdoba: 399 inmatriculaciones (el 98,3% sin ninguna documentaci贸n)

C贸rdoba es, sin duda, la provincia andaluza m谩s afectada. Ateni茅ndonos al listado del gobierno, entre 1998 y 2015 hasta 399 bienes inmuebles fueron inmatriculados en la provincia, siendo la ciudad de C贸rdoba la localidad m谩s damnificada. Sin embargo, como ya mencion谩bamos antes, el listado ofrecido por el Gobierno solo recoge 37 inmatriculaciones cuando la cifra real es 5 veces superior. El segundo municipio m谩s afectado es Priego, con 25 inmatriculaciones entre las que se incluyen varias viviendas y una finca r煤stica con m谩s de 6.000 metros cuadrados. Pero no muy lejos est谩n otras localidades como Aguilar de la Frontera, donde la Iglesia inmatricul贸 tambi茅n varias fincas r煤sticas y de olivares, o Puente Genil, donde se contabilizan hasta 16 inmatriculaciones. En la localidad de Baena se suman una decena de bienes inmatriculados y destaca que la Iglesia se haya hecho con la propiedad de varias viviendas y solares. En Cabra, donde se registran hasta 11 inmatriculaciones, la jerarqu铆a cat贸lica lleg贸 a inscribir a su nombre la Cruz del Ab茅n Abad, un monumento ubicado en una v铆a verde. En B茅lmez, por otra parte, se acumulan 9 bienes inmatriculados y a Iglesia se ha hecho con la propiedad de hasta 3 viviendas, dos fincas r煤sticas y un terreno al que se define como 鈥減endiente de edificaci贸n鈥.

Almer铆a: 349 inmatriculaciones (el 86,55% sin ning煤n tipo de documentaci贸n)

Almer铆a es, tras C贸rdoba, la provincia andaluza m谩s afectada por las inmatriulaciones realizadas entre 1998 y 2015. Se contabilizan en total 349 bienes inmatriculados y la Iglesia solo aport贸 documentaci贸n acreditativa de la propiedad en 48 casos. En Almer铆a queda patente el inter茅s de la Iglesia Cat贸lica por acumular terrenos de cultivo, de regad铆o o r煤sticos y, por ejemplo, sorprende que de las 6 inmatriculaciones realizadas en V茅lez-Rubio solo una corresponda a un templo religioso, mientras que las 5 restantes se corresponden a diferente terrenos de cultivo que han pasado a ser propiedad del Obispado. Sorprende tambi茅n el caso de Roquetas de Mar, donde la Iglesia se hizo con la propiedad de hasta tres edificios de dos plantas, un almac茅n, un terreno de car谩cter r煤stico e incluso un local comercial. En El Ejido, y sin aportar ning煤n t铆tulo de propiedad, la Iglesia inscribi贸 a su nombre tres viviendas sociales. Merece la pena destacar tambi茅n el caso de Benizal贸n, un municipio que, seg煤n los datos censales, en 2020 apenas contaba con 262 habitantes y donde la Iglesia se convirti贸 gracias a la reforma de Aznar en el gran terrateniente, tras haber inscrito a su favor hasta 6 parcelas r煤sticas as铆 como 2 parcelas en terrenos donde se prev茅 un futuro desarrollo industrial. No obstante, tras la propia ciudad de Almer铆a, el municipio m谩s damnificado ha sido Hu茅rcal-Overa, donde se produjeron hasta 20 inmatriculaciones, que incluyen 2 solares, 2 terrenos de pastos y otras 2 fincas de regad铆o y secano.

Sevilla: 295 inmatriculaciones (89% sin ninguna documentaci贸n)

El caso m谩s llamativo de todas las inmatriculaciones realizadas en la provincia de Sevilla es, sin duda, el de la propia Catedral junto a sus 鈥渄ependencias anexas鈥, que inclu铆an la Giralda y el Patio de los Naranjos, y que apenas cost贸 al Arzobispado de Sevilla la m贸dica cantidad de 30鈧. Sin embargo, como nos explica Sandra Heredia, edil de Adelante Sevilla, 鈥渓a ocupaci贸n ilegal del Patio de los Naranjos se produjo antes de 1998, con la excusa de la Expo92, cuando este espacio, que hab铆a tenido un car谩cter p煤blico durante m谩s de 800 a帽os, se cerr贸 para acoger una exposici贸n鈥. Sin embargo, prosigue la edil Heredia, 鈥渦na vez acabada la Expo, el Patio de los Naranjos nunca volvi贸 a tener el car谩cter p煤blico que hab铆a tenido pr谩cticamente desde la 茅poca almohade, cuando se construy贸 la Giralda鈥. El n煤mero de inmatriculaciones que se contabilizan en la propia ciudad de Sevilla no es, sin embargo, tan alto como podr铆a haber sido si el Arzobispado no hubiera renunciado finalmente a inscribir a su nombre las numerosas y valios铆simas propiedades que las hermandades y cofrad铆as sevillanas acumulan. En el resto de la provincia de Sevilla el caso m谩s curioso probablemente sea el de Arahal, donde los datos oficiales revelan un total de 28 inmatriculaciones, de las cuales 22 corresponden a fincas r煤sticas que, aparentemente, no tienen ning煤n uso religioso. Otros casos sangrantes son el de El Coronil, con 11 inmatriculaciones de las que hasta 6 se corresponden con fincas r煤sticas y de cultivo.

Ja茅n: 283 casos (68% de inmatriculaciones sin documentaci贸n)

El caso de Ja茅n resulta curioso. A pesar de ser una de las provincias andaluzas con m谩s bienes inmatriculados, en al menos un 32% de los casos la Iglesia Cat贸lica fue capaz de presentar alg煤n tipo de documentaci贸n que acreditara la posesi贸n de los inmuebles. De hecho, en el listado elaborado por el Colegio Oficial de Registradores no solo aparece la inmatriculaci贸n de la Iglesia Catedral de Baeza, sino que se recoge adem谩s que la Iglesia aport贸 para la misma documentaci贸n acreditativa de su propiedad. Sin embargo, en la localidad de Alcal谩 La Real se inmatricularon hasta 16 inmuebles de uso religioso para los que no se pudo aportar certificaci贸n alguna. En 脷beda, por otra parte, se producen 16 inmatriculaciones de inmuebles, entre ellas tres viviendas y un local para los que no se contaba con ning煤n t铆tulo de propiedad. En el municipio de Jimena la Iglesia se hizo con la propiedad de un olivar de secano y de dos casas en el n煤cleo urbano sin t铆tulo de propiedad alguno y destacan los casos de dos municipios como B茅lmez de la Moraleda o Cabra del Santo Cristo, donde el Obispado registr贸 a su favor, tambi茅n sin certificaci贸n de propiedad, dos casas y dos cocheras.

Granada: 244 inmatriculaciones (68,5% sin documentaci贸n)

La localidad m谩s afectada, como bien podr铆a imaginarse, es la propia ciudad de Granada, donde se registran hasta 55 inmatriculaciones, donde no se incluye ni la propia Catedral ni al menos otras 10 iglesias que fueron registradas in extremis a favor de la jerarqu铆a eclesi谩stica. A煤n as铆, destaca que la Iglesia Cat贸lica ha inmatriculado en la propia ciudad de Granada hasta 7 locales comerciales, 8 fincas r煤sticas, 10 viviendas unifamiliares, una vivienda r煤stica ubicada en un cortijo y un garaje. Es muy sorprendente, e incluso an贸malo, el caso de la localidad de 脫rgiva, donde no se inmatricula ning煤n templo religioso pero s铆 un total de 36 fincas urbanas y r煤sticas de las que la Iglesia puede presentar documentaci贸n en al menos 35 casos. No as铆 sucedi贸 en Loja, donde el Obispado registr贸 a su favor una parcela de riego sin contar con t铆tulo de propiedad o en Og铆jares, donde sin contar tampoco con documentaci贸n alguna, se hizo con la propiedad de un edificio que no tiene ning煤n uso religioso.

M谩laga: 263 inmatriculaciones (68% sin documentaci贸n)

En la provincia de M谩laga el mayor n煤mero de inmatriculaciones reconocidas por el Gobierno se refieren a la propia capital provincial, que acumula hasta 86 casos. El Obispado de M谩laga, en este sentido, no solo se ha hecho con la propiedad de la mayor parte del patrimonio p煤blico de la ciudad, sino que tambi茅n posee al menos hasta 10 parkings, un garaje, 18 viviendas, 6 solares y 2 locales comerciales. La segunda localidad m谩s afectada es V茅lez-M谩laga, donde se han producido un total de 20 inmatriculaciones, entre las que destacan 4 parcelas de terreno, 1 solar, 1 vivienda, 1 aparcamiento y una finca de car谩cter urbano ubicada en el barrio de Triana y sobre la que la Iglesia no pudo aportar ning煤n t铆tulo de propiedad. Y resulta curioso el caso del municipio de Alcauc铆n, donde la Iglesia Cat贸lica ha inmatriculado, sin ning煤n t铆tulo de propiedad dos parcelas ubicadas en un pol铆gono industrial que, seg煤n los datos de que se disponen, cumplen o deber铆an cumplir alg煤n tipo de funci贸n religiosa.

Huelva: 226 inmatriculaciones (96,5% sin documentaci贸n alguna)

En la provincia de Huelva vuelve a destacar poderosamente la atenci贸n el inter茅s de la Iglesia Cat贸lica por acumular terrenos r煤sticos, agr铆colas e incluso fincas ubicadas en pol铆gonos industriales o en sus inmediaciones. Destaca el caso de la localidad de Villarrasa, que acumula hasta 15 inmatriculaciones, correspondi茅ndose 5 de las cuales con terrenos de car谩cter agr铆cola mientras que otras 5 se refieren a parcelas de car谩cter r煤stico y localizadas en zonas adyacentes a donde se proyectan diferentes pol铆gonos industriales. De las 226 inmatriculaciones de las que se tiene constancia en la provincia de Huelva entre 1998 y 2015 en tan solo 8 casos la Iglesia Cat贸lica fue capaz de presentar documentaci贸n que acreditara su propiedad. En los 218 casos restantes le bast贸 con una simple firma del obispado.

C谩diz: 51 inmatriculaciones (96,1% sin documentaci贸n)

C谩diz es la provincia andaluza con menor n煤mero de inmatriculaciones reconocidas por el gobierno, aunque las cifras oficiales son m谩s que cuestionables. Jerez de la Frontera es el municipio con m谩s bienes inmatriculados. Sin embargo, como antes explic谩bamos, la Asociaci贸n Laicista de Jerez ha conseguido identificar tan solo en el propio municipio hasta 14 inmatriculaciones que no constan en el listado gubernamental. No obstante, siguiendo los datos oficiales conocidos recientemente, siguen sorprendiendo hechos como el de la inmatriculaci贸n en Conil de la Frontera de un solar destinado a 鈥渆quipamiento escolar鈥, la de cuatro bienes inmuebles de car谩cter urbano en la L铆nea de la Concepci贸n y la inscripci贸n de una vivienda unifamiliar de buenas dimensiones en San Fernando que, seg煤n lo publicado por el Colegio de Registradores, se ubica en la calle Maestro Portela 37.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (13/04/2021).