Desamparados por las instituciones, utilizados como chivo expiatorio por las derechas, abandonados a su suerte cuando alcanzan a la mayor铆a de edad, la problem谩tica de los ni帽os que viajan solos va m谩s all谩 de las embestidas fascistas y entra en el 谩mbito de los derechos de la infancia.

Ismail El Majdoubi, de ex Menas, manda por WhatsApp un documento: se trata de una denuncia a la polic铆a. En ella se lee 鈥渃omo colectivo que trabaja con menores no acompa帽ados entienden que el mensaje del cartel que denuncia, criminaliza y estigmatiza a la totalidad de los menores no acompa帽ados. Identifican este mensaje como un discurso de odio鈥. El joven marroqu铆 es portavoz de un colectivo que agrupa a chicas y chicos migrantes que han estado bajo la tutela del Estado.

Con esta acci贸n el colectivo ex Menas dejaba el pasado jueves 22 de abril constancia de la preocupaci贸n que sienten ante una situaci贸n que 鈥渄eja en evidencia la desprotecci贸n que sufrimos los menores y j贸venes migrantes鈥, se reafirma El Majdoubi. 鈥淓l discurso racista de Vox ha repercutido en la sociedad de tal forma que un menor extranjero no es considerado un menor, los jueces no deber铆an de olvidarse que la se帽alizaci贸n a un ni帽o viola los derechos fundamentales de la infancia y su deber principal es proteger la m谩xima vulnerabilidad, nosotros en este caso鈥, concluye.

Junto a los propios j贸venes son muchas las organizaciones que han mostrado su repulsa ante el cartel de Vox. Lo expresaban en un comunicado firmado por m谩s de 200 entidades el pasado 21 de abril, en el que criticaban 鈥渓a instrumentalizaci贸n de la infancia con fines electoralistas鈥.

El eco de lo que pas贸 la semana pasada en Madrid lleg贸 en seguida hasta Mercedes Jim茅nez, residente en T谩nger. Esta doctora en Antropolog铆a Social, especialista en infancia migrante, se enfrent贸 a un dilema compartido por muchas voces antirracistas: 驴C贸mo responder al famoso cartel sin ser involuntariamente funcional a la estrategia ultraderechista de ver amplificado y reproducido en todas partes su mensaje?

鈥淟o primero que te sale es, qu茅 poca verg眉enza y qu茅 indignaci贸n鈥, confiesa Jim茅nez, que lleva dos d茅cadas acompa帽ando y estudiando los destinos de las ni帽as y ni帽os que emprende su migraci贸n en solitario. Despu茅s de esa reacci贸n inicial, viene otra reflexi贸n, indica: 鈥渧es que hay una estrategia de comunicaci贸n bien pensada y planificada. No es nuevo, en la campa帽a electoral de Andaluc铆a, Roc铆o Monasterio, ya estaba en el barrio de La Macarena con este mismo discurso, y el barrio entero contest贸 ante esta estrategia鈥.

Pero el dilema persiste, 驴responder no es la reacci贸n que la estrategia ultraderechista espera y necesita? Para Jim茅nez, ya solo su uso del t茅rmino MENA, unas siglas que, recuerda, son solo un concepto jur铆dico incapaz de contemplar todas las realidades sociales de las ni帽as y ni帽os en movimiento, responde a una resemantizaci贸n desde el odio y el racismo. 鈥淗an creado un garabato, tiene que ver con un modelo neoliberal de comunicaci贸n muy vinculado a redes sociales, a algoritmos y est谩 muy estudiado que nos provoquen鈥.

Si esto sucede, argumenta la activista, es tambi茅n porque no han sido lo suficientemente condenados. 鈥淓sa es la otra clave, cuando la respuesta desde lo p煤blico es tan laxa y se confunde con la libertad de expresi贸n este tipo de mensajes, ocurre que se sienten legitimados鈥. El efecto, de esta estrategia de comunicaci贸n machacona (no hay d铆a que la extrema derecha no arremeta contra los menores migrantes) y esta falta de respuesta desde lo p煤blico es que 鈥渁l final acabamos cuestion谩ndonos sobre los menas y no sobre la ultraderecha鈥.

El experto en Derecho de Extranjer铆a Jos茅 Miguel S谩nchez Tom谩s comparte la misma inquietud, pero para 茅l uno no se puede permitir el lujo de no responder: 鈥淪i no digo nada tampoco estoy mandando ning煤n mensaje pedag贸gico鈥. Para este profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, por un lado se trata de se帽alar que no es verdad lo que se afirma, pero tambi茅n de analizar la manera en la que se ha dise帽ado, en este caso, el cartel: 鈥渆sto de poner una persona enmascarada. Yo no he conocido ning煤n menor no acompa帽ado enmascarado, la verdad鈥.

Pedagog铆a es, por ejemplo, explicar que con sus carteles Vox se posiciona en contra de los derechos del ni帽o. 鈥淎 los ni帽os en general se los considera personas especialmente vulnerables, por tanto existe una obligaci贸n estatal, europea e internacional, derivadas de la Convenci贸n sobre los Derechos del Ni帽o, de establecer una especial atenci贸n en relaci贸n a sus necesidades鈥.

Es m谩s, cuando Monasterio habla de deportar a los menores est谩 dejando a su partido en un lugar de inconstitucionalidad. El art铆culo 39 afirma: 鈥淟os ni帽os gozar谩n de la protecci贸n prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos鈥. Para este jurista parte del problema reside en que no existen mecanismos contra estas posturas que vayan m谩s all谩 del delito de odio (en el 谩mbito de lo penal). 鈥淭enemos un pa铆s donde no existe la cultura de los derechos humanos y al no existir la cultura de los derechos humanos no existen mecanismos legales de protecci贸n de los derechos humanos. Puede haber infracciones de derechos fundamentales que no sean delictivos. Y es ah铆 donde no existe una respuesta adecuada鈥. Estas otras v铆as habilitar铆an otro tipo de respuesta legal como 鈥減rivar de la subvenci贸n electoral o una sanci贸n de 20 millones de euros cuya finalidad va a ser la atenci贸n a estas personas a las que ha perjudicado en sus derechos fundamentales鈥, pone S谩nchez como ejemplos.

Silvia atiende el tel茅fono desde Tenerife. Esta activista de la Asamblea de Apoyo a las Personas Migrantes de la isla, aclara que ella no tiene una respuesta para combatir los discursos de odio, 鈥渘o les presto mucha atenci贸n, creo que hay que hacer lo que hay que hacer y si las administraciones, la fiscal铆a y las entidades hubiesen hecho lo que tienen que hacer, estos discursos se rebajan. Pero si no los tratamos como ni帽os, no los tratamos adecuadamente pensando en su bienestar, se da pie a este tipo de discurso鈥. Tratar a los ni帽os como ni帽os por parte de las administraciones, esa ser铆a la forma de desmontar estos ataques, reflexiona Silvia, que lleva meses luchando desde la Comisi贸n Legal de la Asamblea, para que los menores llegados a la isla sean tratados como tales.

Sustrato racista

En ese dispositivo en el que la derecha ha convertido al t茅rmino MENA hay un imaginario muy concreto: el que refleja a j贸venes magreb铆es: 鈥淟os partidos de derecha son abiertamente racistas e islam贸fobos y esto afecta directamente a los menores magreb铆es que adem谩s sufren aporofobia. Y no es cuesti贸n solo de la derecha鈥︹, reflexiona El Majdoubi. Desde T谩nger, Jim茅nez coincide en esta visi贸n, la procedencia de una parte importante de estos menores de Marruecos activar铆a toda una serie de estereotipos sobre el mundo 谩rabe o el islam: 鈥渢odo este ejercicio de racismo, todo el aparato ideol贸gico recae sobre estos ni帽os con toda su fuerza鈥.

Y como todo estereotipo niega la diversidad dentro del grupo. 鈥淵a el propio sistema de protecci贸n 鈥攏o solo la ley de extranjer铆a鈥 homogeniza mucho. No hay un colectivo, lo 煤nico que tienen en com煤n es que est谩n en este territorio sin un adulto de referencia鈥. Una diversidad que adem谩s dificulta la vivencia de estos ni帽os en sistemas de protecci贸n dise帽ados para nacionales. Cuando llegan 鈥攈ace dos d茅cadas ya鈥 y empiezan a ser usuarios de estos recursos, encima, 鈥渟e les ve como abusadores del sistema de protecci贸n鈥.

Para S谩nchez, 鈥渆stamos en situaciones en las que ya empezamos a hablar de vulnerabilidad interseccional. Son menores, son ni帽os, son extranjeros, y un tercer elemento de vulnerabilidad es que est谩n desamparados, est谩n solos. Aqu铆, quien pasa a ser el titular de la garant铆a de esos derechos, en teor铆a tiene que ser la administraci贸n p煤blica, en este caso son las comunidades aut贸nomas鈥. Esto implica 鈥渧elar por sus derechos鈥, como deben hacer los padres o los tutores legales cuando los hay. Pero, 鈥溌縧a administraci贸n los trata tan bien como si fuesen sus padres? No, los tratan bastante mal鈥.

Reenfocar el esc谩ndalo

Sobre los menores que viajan solos hay mucha preocupaci贸n en Canarias, ruta que se ha convertido desde el a帽o pasado en la principal v铆a de entrada de personas que arriesgan su vida para llegar a Europa desde 脕frica, y escenario del bloqueo de miles de seres humanos. Silvia forma parte de la Comisi贸n Legal de la Asamblea de Apoyo a Migrantes de Tenerife, llevan meses siendo testigos de la presencia de menores en recursos para adultos, de la diversidad de estas historias y el desamparo que sufren: 鈥渉ay ni帽os hu茅rfanos, hay ni帽os enfermos, hay ni帽os con la mirada perdida ya, porque est谩n totalmente desubicados. Nadie ha tratado a esos ni帽os, no ha habido apoyo psicol贸gico鈥. Ni帽os que hablan idiomas que nadie habla, que no pueden comunicarse y a quienes no se facilita un int茅rprete, denuncia.

Aunque el ejecutivo no incurre en discursos del odio, el desamparo que sufren los menores es tambi茅n una vulneraci贸n de sus derechos. 鈥淓l gobierno actual es un gobierno que tiene mucho trabajo que hacer para mejorar la protecci贸n de los menores, la primera acci贸n que tiene que hacer es defendernos y no tolerar discursos de odio y racismo bajo el pretexto de la libertad de expresi贸n, otra tarea pendiente es un mayor control p煤blico a las entidades a las que se externaliza este servicio de 鈥榩rotecci贸n鈥欌, denuncia Ismail.

Para S谩nchez, las deficiencias en la protecci贸n de los menores afectan tanto a los nacionales como a los extranjeros, que solo representan una peque帽a parte del total. En gran medida esa deficiencia tiene que ver con que las administraciones tienden a recurrir a los recursos residenciales por encima del acogimiento familiar, del que disfrutan muy pocos ni帽os. 鈥淟os problemas de desprotecci贸n y de vulneraci贸n de derechos que se pueden encontrar dentro de los recursos residenciales de los menores acogidos, son muchos, las carencias son muchas, desde todos los puntos de vista鈥.

La complejidad tiene que ver con que estos centros no estaban pensados para estos ni帽os: se presenta al final una tensi贸n a causa de la ley de extranjer铆a 鈥渜ue recorta derechos por todas partes鈥. 鈥淪on ni帽os que hay que proteger pero que hay que controlar por la ley de extranjer铆a: esa tensi贸n no se resuelve, o se resuelve siempre cuestionando los derechos de los ni帽os鈥.

Para esta activista acercarse a la situaci贸n de estos ni帽os, como hacen muchos colectivos, implica ver 鈥渆l espanto del sistema de protecci贸n tal y como est谩 montado, donde se dan patrones de maltrato que se repiten una y otra vez en un estado de derecho, y no pasa nada鈥. Ni帽os que quedan fuera del sistema, la persistencia de las pruebas de determinaci贸n de edad, a煤n cuando son m煤ltiples las sentencias del Tribunal Supremo y los llamamientos del comit茅 de derechos del ni帽o en su contra, ni帽os que acaban en un CIE, enumera Jim茅nez. 鈥淓s una carrera de obst谩culos donde lo que se cuestiona siempre es la titularidad de los derechos de los chavales, pero nadie cuestiona estos patrones de maltrato鈥.

Estos problemas est谩n encontrando en Canarias y enfrent谩ndolos con acciones directas, 鈥渃uando llevamos a los ni帽os a fiscal铆a y la noche que nos quedamos a dormir con un grupo de ni帽os fuera del hotel Concordia en Santa Cruz, en ese momento la administraci贸n reaccion贸鈥. Son varios los ni帽os que fueron derivados finalmente a centros de menores gracias a la sociedad civil. Sin embargo, el traslado de algunos no parece garant铆a de que finalmente se est茅n cumpliendo sus derechos. 鈥淰emos que los ni帽os permanecen en los campamentos en las Ra铆ces y en las Canteras, o que los trasladan como mayores a centros de comunidades aut贸nomas. Cuando les han trasladado a centros de menores permanecen ah铆 pero no nos consta que est谩n siendo valorados, o que est茅n yendo al colegio鈥. Para Silvia estos menores, 鈥渕谩s que amparados parecen estar guardados鈥.

Ex tutelados

Guardados, asistidos mediante un recurso residencial hasta que son mayores de edad 驴y luego?. 鈥淟os ex tutelados estamos en una peor situaci贸n, al menos durante la tutela tenemos un techo bajo el que estar, un ex tutelado es una persona que no existe para el sistema. Tambi茅n tiene que haber un apoyo en esta transici贸n a la vida adulta, no abandonarnos a nuestra suerte sin proyectos para nuestro futuro鈥, afirma el portavoz del colectivo de ex Menas.

Y es que la salida de los centros de menores, esos que quiere cerrar Vox, no es f谩cil para nadie. M谩s dif铆cil para j贸venes que ni siquiera consiguen salir documentados. Jim茅nez se帽ala c贸mo estos chicos y chicas empiezan a aparecer en los recursos de sin hogarismo de los ayuntamientos. Chavales muy j贸venes que si tienen mucha suerte pueden encontrarse con la solidaridad de familias que se movilizan para acogerles, por ejemplo en Andaluc铆a, 鈥減ero no puede ser que el Estado se ponga de lado, que la entidad que les hab铆a tutelado no los acompa帽e como estipula la ley, m谩s all谩 de la mayor铆a de edad鈥.

Otra forma de combatir los discursos del odio ser铆a, reflexiona Jim茅nez, facilitar la inserci贸n de estos j贸venes, reconociendo 鈥渓a riqueza que es trabajar con estos chicos y estas chicas, porque son sujetos con dobles pertenencias, que se han movida entre dos sistemas, muchos son l铆deres de sus comunidades, ni帽os resilientes con mucha capacidad de agencia鈥. Algo muy alejado de los fantasmas de cara tapada y pose peligrosa con los que la ultraderecha intentan saturar los imaginarios y recolectar el fruto del odio en las urnas.

