–

De parte de SAS Madrid May 20, 2022 171 puntos de vista

Reino Unido ha detectado nueve casos de viruela de los monos en el 煤ltimo mes; Portugal, cinco y Espa帽a tiene al menos siete positivos de los 23 sospechosos. Por la extensi贸n internacional y el n煤mero de contagios entre personas, estos brotes van camino de ser los m谩s importantes fuera de territorio africano. No es la primera vez que esta enfermedad, rara pero presente en 脕frica Occidental y Central, es exportada a otros pa铆ses. De hecho, cada vez es m谩s frecuente dentro y fuera de 脕frica. 驴Por qu茅?

El primer y mayor brote de viruela de los monos fuera de 脕frica tuvo lugar en 2003 en Estados Unidos: 47 personas se vieron afectadas, pero no hubo contagio entre seres humanos. Los responsables 鈥攐 v铆ctimas, seg煤n se mire鈥 fueron los perritos de las praderas de un vendedor de animales, que hab铆an estado en contacto con roedores importados de Ghana infectados con el virus.

Los perritos de las praderas se contagiaron y fueron vendidos como mascotas. Un estudio posterior mostr贸 que quienes hab铆an tocado un animal infectado, o recibido una mordedura o ara帽azo, ten铆an un mayor riesgo de infecci贸n. Limpiar la jaula o la zona en la que el animal descansaba tambi茅n supon铆a un mayor riesgo.

Sin embargo, los investigadores descubrieron que tres personas se hab铆an infectado de forma asintom谩tica y generado altos niveles de anticuerpos contra el virus. El motivo: hab铆an recibido la vacuna contra la erradicada viruela 13, 29 y 38 a帽os antes, respectivamente.

El virus de la viruela de los monos pertenece al g茅nero Orthopoxvirus, al que tambi茅n pertenece la viruela (Variola virus), declarada como erradicada en 1980. Ambos son, por lo tanto, muy similares.

Se sab铆a que la vacuna de la viruela puede proteger durante d茅cadas. Datos tomados en Inglaterra durante un brote a principios del siglo XX mostraron que el 93% de los mayores de 50 a帽os vacunados en la infancia evitaron cuadros graves y la muerte. En comparaci贸n, la mitad de los contagiados de esa edad sin vacunar falleci贸.

Esta protecci贸n puede durar toda la vida. “Encontramos que el 90% de los voluntarios vacunados entre 25 y 75 a帽os atr谩s todav铆a ten铆an una inmunidad humoral [de anticuerpos] y celular [de linfocitos T], o ambas, contra el virus de la viruela”, escrib铆an los investigadores de un trabajo publicado en Nature Medicine en 2003.

Por este motivo se sospechaba que las personas vacunadas contra la viruela pod铆an tener cierta inmunidad cruzada contra la viruela de los monos. Un estudio observacional realizado en Zaire (hoy Rep煤blica Democr谩tica del Congo) entre 1980 y 1984 ya hab铆a mostrado que la protecci贸n era de un 85%.

Los autores advert铆an: “La magnitud y duraci贸n de las epidemias de viruela de los monos aumentar谩 conforme la protecci贸n derivada de las vacunas [de la viruela] disminuya en la poblaci贸n”. Eso s铆, la menor transmisibilidad har铆a que esta no persistiera en poblaciones humanas demasiado tiempo “incluso en ausencia total de vacunaci贸n”.

El brote causado por los perritos de las praderas era una oportunidad irrepetible de estudiar esto con m谩s detalle. Al no haber un orthopoxvirus end茅mico en Norteam茅rica, se pod铆a eliminar la posibilidad de una inmunidad cruzada adquirida por la reexposici贸n a otros virus. La 煤nica protecci贸n poblacional era la vacuna de la viruela, que dej贸 de utilizarse en 1972 y que el 50% de la poblaci贸n de EEUU hab铆a recibido entonces.

La protecci贸n observada en el brote de 2003 no era total: otras cinco personas vacunadas s铆 que se infectaron con s铆ntomas, frente a las tres que no lo hicieron. El bajo n煤mero no permit铆a calcular la protecci贸n, pero s铆 apoyaba lo mostrado por estudios anteriores: la vacuna de la viruela humana protege contra este virus durante d茅cadas, pero tambi茅n contra otros similares como la viruela de mono.

A pesar de todo esto, las vacunas contra la viruela originales ya no est谩n en circulaci贸n. La EMA y la FDA autorizaron (en 2013 y 2019, respectivamente) una nueva vacuna basada en virus vivos atenuados contra la viruela humana y de los monos, pero tampoco est谩 disponible para el p煤blico general. Seg煤n explican los CDC, los expertos consideran que utilizar estas vacunas tras la exposici贸n a la viruela de los monos podr铆a ayudar a prevenir la enfermedad o hacerla menos grave.

“Hay muy poca cantidad de ambas ahora mismo, no ser铆a r谩pido disponer de la cantidad suficiente para todo el mundo, pero tampoco ser铆a como empezar de cero sin una vacuna”, aclaraba la presidenta de la Asociaci贸n de M茅dicos de Sanidad Exterior, Mar Faraco, en declaraciones al Science Media Centre.

Una enfermedad cada vez m谩s frecuente en 脕frica

La viruela s铆mica se descubri贸 en 1958 en macacos de laboratorio, de ah铆 su nombre. En realidad, suele transmitirse por peque帽os mam铆feros como ratas y ardillas, aunque los simios tambi茅n puedan jugar un papel. La enfermedad se detect贸 en humanos en 1970 en la Rep煤blica Democr谩tica del Congo y, desde entonces, se ha visto en 11 pa铆ses africanos. Como es habitual al hablar del continente, la carga verdadera de la enfermedad es desconocida.

En los 煤ltimos a帽os, tal y como tem铆an los investigadores del estudio de 1988, los casos han aumentado. Nigeria ha detectado 558 casos y 8 muertes desde 2017. La Rep煤blica Democr谩tica del Congo ha experimentado cientos de casos en lo que va de a帽o, con 704 reportados en enero y febrero, de los que 37 fallecieron. Desde enero de 2020, el pa铆s africano ha reportado m谩s de 10.000 infecciones y 342 muertes.

Un estudio llevado a cabo en ese pa铆s y publicado en 2010 lleg贸 a la conclusi贸n de que los casos de viruela de los simios hab铆an aumentado veinte veces en 2006-2007, en comparaci贸n con la d茅cada de los 80. “Treinta a帽os tras el fin de las campa帽as masivas de vacunaci贸n contra la viruela, la incidencia de viruela s铆mica en seres humanos ha aumentado dram谩ticamente en las 谩reas rurales de la Rep煤blica Democr谩tica del Congo”.

La p茅rdida de inmunidad poblacional no tiene por qu茅 ser el 煤nico factor responsable del aumento del n煤mero de casos. “El segundo es la posibilidad de que la distribuci贸n del virus en la fauna de 脕frica Occidental se haya alterado de alguna forma, aumentando o ampliando su espectro, por lo que es m谩s probable que los seres humanos se infecten”, explicaba el vir贸logo del Imperial College London (Reino Unido) Michael Skinner.

Poco transmisible y m谩s leve que la viruela

Existen dos cepas de este virus, la de 脕frica Occidental y la de Congo. La letalidad oscila entre el 1% de la m谩s leve 鈥攍a de 脕frica Occidental, detectada en los casos brit谩nicos, uno de los cuales hab铆a viajado a Nigeria鈥 y hasta el 10% 鈥攍a de Congo, que probablemente se transmite mejor鈥. En cualquier caso, estas son cifras procedentes de pa铆ses africanos y no son necesariamente extrapolables a lugares con unos mejores servicios sanitarios y estado de salud de la poblaci贸n.

“El riesgo de que se produzca un brote importante en Espa帽a es muy bajo”, explica la presidenta de la Asociaci贸n de M茅dicos de Sanidad Exterior, Mar Faraco, en declaraciones al Science Media Centre. El director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud P煤blica de Canarias de la Universidad de La Laguna, Jacob Lorenzo, coincide: “Es poco probable que la viruela del mono genere una transmisi贸n importante, pero hay que estar atentos”.

Aun as铆, la presencia de numerosos casos sin historial de viaje ha preocupado a las agencias sanitarias de todo el mundo y hacen pensar que, aunque los brotes puedan controlarse, existan m谩s casos por aparecer incluso en otros pa铆ses. Dado los per铆odos de incubaci贸n, es posible que haya habido transmisi贸n comunitaria invisible antes de que saltara la alerta.

“Esto es raro e inusual”, aseguraba la Asesora m茅dico jefe de la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKSHA), Susan Hopkins. “La evidencia sugiere que puede haber transmisi贸n comunitaria, extendida por contacto cercano”.

De forma similar, una oficial de los CDC estadounidenses mostraba a STAT su preocupaci贸n: “Esto es muy diferente de lo que t铆picamente asociamos a la viruela de los monos. Tenemos cierta preocupaci贸n de que pueda haber propagaci贸n fuera del Reino Unido”.

Para complicarlo todav铆a m谩s, todos los casos sospechosos y confirmados han tenido lugar en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, aunque no est谩 claro si ha habido transmisi贸n sexual o por contacto cercano. Por eso el epidemi贸logo de la UKSHA Mateo Prochazka explicaba que esto “tendr铆a implicaciones para la respuesta y control del brote”, pero advert铆a sobre la importancia de “abordar los discursos que refuercen las desigualdades y estigmas”.

Por todo ello, la viruela de los monos permite muchos niveles de an谩lisis. A煤na el problema de las zoonosis, de las enfermedades emergentes, de la vacunaci贸n 鈥攐 falta de ella鈥, del tr谩fico de fauna y el uso de animales salvajes como mascota, de la estigmatizaci贸n de los grupos poblacionales afectados, de la erosi贸n de los ecosistemas y de c贸mo la salud es un problema global. Y, sobre todo, nos recuerda que vivimos en un planeta repleto de virus.

Enlace relacionado ElDiario.es (19/05/2022).