Salir a decir que los medios de comunicaci贸n mienten no es otra cosa que un clich茅. Por supuesto que cada quien le da un enfoque diferente a esta frase, hay quienes dicen que son 鈥渓os grandes medios鈥 porque ellos/as se dicen medios independientes (o lo que suene m谩s inocente en el momento); hay otros/as que s贸lo van a decir que un medio o un conjunto/grupo de medios mienten pero no los suyos, los que les gustan, esos seguro dicen la verdad, toda la verdad y nada mas que la verdad.

De esta forma se busca dibujar la realidad entre aquellos/as periodistas pecaminosos que usan la mentira para modelar la opini贸n p煤blica en contraposici贸n a los santos y humildes que en su lucha constante por la verdad buscan modelar de la misma forma la opini贸n p煤blica. Los mismos nombres y los mismos medios se encuentran de los dos lados del mostrador; su ubicaci贸n pareciera depender, solamente, del punto de vista de quien observa.

Desde ya nos encontramos con la necesidad de aclarar que no somos, ni buscamos ser un 鈥渕edio de informaci贸n鈥 y mucho menos uno que guste en llamarse 鈥渄e contra-informaci贸n鈥, solo buscamos entender y discutir aspectos de la realidad sin pecar de inocentes; entendiendo que vemos al mundo a trav茅s de varios filtros y buscando construir un lenguaje com煤n que nos permita, en principio, poder comunicarnos (驴y un poco modelar la opini贸n p煤blica?).

Lo que decimos puede parecer obvio pero como toda creaci贸n de una sociedad compleja este no es un tema que pueda separarse en buenos y malos. Los medios hegem贸nicos muchas veces dicen la verdad y los medios alternativos muchas veces mienten, la pol铆tica y las necesidades econ贸micas son quienes mueven la vara de un lugar al otro. Con esto no queremos decir que no existan personas honestas que buscan hacer el mejor trabajo posible dentro del periodismo sino que toda persona se ve condicionada por las condiciones materiales que la atan a su empleador.

Y ahora quiz谩s est茅n pensando, 鈥測a me dijo que los medios mienten, que los medios progres hacen lo mismo y que a nuestros cerebros les gustan creer cosas sin importar si son verdad, 驴quiz谩s 茅sta sea la nota mas corta de este peri贸dico?鈥. Bueno鈥 no.

Hablando, un poco m谩s en serio, lo que buscamos decir es que la realidad del trabajo period铆stico esta sujeta a la necesidad capitalista de producci贸n de material, existe una cadena productiva como en cualquier otra industria. Se necesita elaborar una cantidad de contenido disponible para el consumo, los tiempos de producci贸n los dictan la novedad y los algoritmos. Un medio que no opina de lo que es tendencia no es visto y por lo tanto no es monetizado, es decir que no consigue financiamiento para que la rueda siga girando.

Claro que como toda industria es necesario imponer ciertos h谩bitos de consumo, cierto tipo de opiniones que puedan generar esa bola de nieve que atraiga mas lectores/consumidores y poder as铆 formar opini贸n como una estrategia de, entre otras cosas, fidelizaci贸n. Para poner todo esto en movimiento se necesita guita y si bien 茅sta generalmente es de privados, en muchos casos es la ayuda del Estado la que hace posible que ciertos medios subsistan. La forma m谩s popular que tiene el Estado para poder transferir recursos a los medios es a trav茅s de la pauta oficial. Acceder a esta forma de financiamiento implica declarar el medio como un proveedor de espacio publicitario y de esta forma tener contratos con el Estado para mostrar la propaganda del gobierno de turno.

El reparto de la pauta tiene que ver (entre otras cosas) con el n煤mero de audiencia conseguida por cada medio, esto genera cosas interesantes como que en el 2018 en plena crisis del gobierno de Macri la pauta oficial haya aumentado en un 60% respecto del a帽o anterior para Pagina12 y C5N o que el a帽o pasado el grupo Clar铆n haya conseguido la mayor cantidad de pauta con respecto a los otros medios, cerca del 15% del total; lo que equivaldr铆a a mas de 624 millones de pesos, en segundo lugar quedo el grupo Indalo (C5N, minuto uno, diario registrado, Radio10, etc) con unos 330 millones, pero si vemos solo el segmento de la televisi贸n por cable C5N fue el ganador llev谩ndose unos 120 millones de pesos contra los m铆seros 98 millones que logro llevarse TN. En tercer lugar encontramos al grupo Octubre (Pagina12, IP, el nueve, AM 750, etc) llev谩ndose unos 326 millones. Dato de color, la Secretar铆a de Medios que se encarga de esta repartija esta liderada por Francisco Meritello, quien hasta mediados del 2019 era el CEO del grupo Octubre.

Tambi茅n est谩n los llamados medios comunitarios que tienen su cuota en todo este l铆o y el actual gobierno decidi贸 incluir cerca de 200 medios en esta categor铆a, o su cuotita deber铆amos decir ya que de los 4700 millones de pesos se les destinaron solo 4 millones. Muchos de los medios que podr铆an caer ah铆 y se dicen independientes o mantienen posiciones cr铆ticas al gobierno hoy llevan adelante una campa帽a para democratizar el acceso a la pauta oficial bajo la idea de buscar una pluralidad de voces, y as铆 poder mostrar con orgullo la propaganda estatal en sus sitios web, radios, etc a cambio (como siempre) de un cheque a fin de mes.

La soluci贸n de parte de quienes buscan alejarse de estas practicas parece recaer en lo que se da en llamar medios autogestivos o auto-gestionados (aunque algunos se llaman as铆 e igual ara帽an por un pedacito de la plata del Estado). La autogesti贸n no es mas que una forma romantizada de decir transferencia de capital entre privados, la necesidad de financiamiento se reparte entre quienes apoyan cierta linea editorial y ese medio entonces ve supeditada su existencia a no desviarse demasiado de esa linea u amoldarse a las tendencias y decir lo que este de moda para ganar un mayor n煤mero de seguidores. El capitalismo no deja espacios para auto-gestionar realmente los medios necesarios para la subsistencia de este tipo de emprendimientos, el papel, la tinta, las herramientas, todo cuesta vida y el uso de ciertas palabras parece estar mas en linea con la moda de vaciar de contenido conceptos que son diametralmente opuestos a la l贸gica capitalista.

La estrategia de fondo, que es b谩sicamente juntar guita entre varias personas, es algo com煤n dentro del anarquismo. Desde los primeros peri贸dicos que circularon hace m谩s de cien a帽os que compa帽eros/as aportaban lo que pod铆an para que las ideas se contin煤en moviendo, cuando la revoluci贸n parec铆a estar a la vuelta de la esquina. Hoy estamos un poco m谩s lejos, pero el horizonte sigue en el mismo lugar y las palabras deber铆an significar algo.

鈥淐uando siento que los diarios, la televisi贸n y en las redes generan debates que por momentos nos obligan a desatender lo importante, pienso que aquellos enormes hombres de 1800 no ten铆an que enfrentar esa adversidad que es luchar contra la pr茅dica malintencionada. A veces, seguramente, muchos de nosotros nos preguntamos: 鈥樎緾贸mo seguimos?鈥. A m铆 me pasa. Soy un ser humano. Pero 驴saben en qui茅n pienso? En San Mart铆n, en Belgrano, en G眉emes.鈥 Alberto Fernandez

No es una novedad que la venta de peri贸dicos en papel disminuy贸 de forma considerable en la 煤ltimas d茅cadas, de la misma forma las audiencias de la televisi贸n se movieron a los formatos de video on demand. Todo esto empuj贸 a los medios a digitalizarse y elaborar estrategias para la colocaci贸n de anuncios o subscripciones por un pago mensual, en un medio tradicional como la televisi贸n el contenido es simplemente remplazado por anuncios y en los diarios impresos pueden colocar p谩gina tras p谩gina de publicidades pero en internet todav铆a existen trabas para que esas estrategias funcionen. Principalmente la idea de gratuidad de la informaci贸n en la web que genera que los modelos de suscripci贸n no tengan tanto 茅xito, y luego la popularizaci贸n de bloqueadores de anuncios en los navegadores.

Cada medio toma un camino diferente, si quien consume no paga entonces algunos medios van a limitar el contenido al que puede acceder, otros la posibilidad de hacer comentarios, pero todos tienen una estrategia en com煤n que tiene que ver con salir a la pesca de clicks. Se busca despertar la curiosidad o la morbosidad para que se acceda a ciertos contenidos, de forma similar se usan titulares para lograr que una mayor cantidad de gente comparta notas que con estos t铆tulos provocativos buscan apelar a la emoci贸n. Muchas veces las notas correspondientes contradicen el titular o plantean una realidad mucho mas diluida de la que se pretende, pero la costumbre de compartir esas palabras que se condicen con nuestras ideas es irracional y esta estrategia demuestra ser exitosa.

Es en esta mezcla entre titulares y redes sociales, donde los llamados trolls (la mayor铆a es solo idiotez ad honorem)campan a sus anchas tirando con titulares de un lado al otro, que en Australia se comenz贸 (lobby de los grandes medios mediante) a discutir una ley para que Facebook pague a por el contenido que personas y medios comparten es su plataforma. Google tambi茅n se ve involucrado pero despu茅s de un par de amenazas logr贸 un acuerdo con uno de los grupos m谩s grandes de medios de la regi贸n, del otro lado Facebook decidi贸 ir por todo y bloque贸, por un tiempo, la posibilidad de compartir notas de medios australianos. Progresistas y reaccionarios lloriquearon juntos usando el viejo caballito de batalla de la libertad de expresi贸n, pero lo que realmente les molesta es no contar con la munici贸n suficiente para sus peleitas pol铆ticas. Del lado de Facebook y el gobierno australiano nada nuevo, negocios.

Fuego contra fuego

鈥淨uiero que el sistema de cables se abra, que el sistema de transmisi贸n de im谩genes se ampl铆e, terminemos con los privilegios que durante los 煤ltimos cuatro a帽os le dieron que desalentaron a empresas como Telef贸nica y Claro鈥. 鈥淐uanto m谩s competencia tengamos mejor va a ser y las arbitrariedades y las patoteadas van a ir cediendo鈥. Alberto Fernandez

As铆 llegamos hasta hoy, donde de un lado鈥 lease Clar铆n y asociados usan lo que tengan a mano para pegarle al gobierno, sea verdad, media verdad o mentira da igual. Y del otro la propaganda pro gobierno o la que busca cubrir o mover el foco con Pagina12 y C5N como claros ejemplos de lo bajo que se puede caer para lamerle las botas al presidente. En el medio el quilombo de personas que se ven atrapadas por los discursos y que afrontan los problemas reales y las consecuencias de las palabras en la vida cotidiana.

En su gira como presidente electo Alberto Fernandez hab铆a tenido un breve encuentro con Carlos Slim en M茅xico, este hombre (uno de los m谩s ricos del mundo) es el due帽o de, entre varias cosas, Claro. En febrero de este a帽o se volvieron a encontrar en una reuni贸n con empresarios mexicanos; 鈥渟i a ustedes les va bien, a nosotros tambi茅n鈥 les dijo el Presidente en su arenga por mayores inversiones. Carlos Slim no mostr贸 sus cartas todav铆a y solo coment贸 que 鈥渁 Argentina hay que tenerle paciencia鈥. Sin embargo la estrategia parece quedar clara para Alberto, hacer un par de favores a este gigante para que pueda tener alguien con peso para pelear contra Clar铆n. Libre competencia y reglas del mercado, los liberales estar铆an orgullosos.