Teresa Aranguren



Periodista y escritora

Pablo Gonz谩lez va a cumplir diez meses encarcelado en Polonia en r茅gimen de casi total aislamiento, sin comunicaci贸n telef贸nica ni visitas de su familia excepto la que su mujer, Oihana, pudo realizar recientemente, nueve meses despu茅s de la detenci贸n de su marido, pero no hay ninguna garant铆a de que las autoridades polacas vayan a autorizar una nueva visita ni a suavizar las condiciones de su encarcelamiento. Dice su mujer, Oihana, que durante su visita le encontr贸 bien de 谩nimo, pero muy delgado y muy p谩lido. Ha adelgazado 20 kilos y apenas ve la luz del sol. Pasa en aislamiento 23 horas al d铆a, tiene una hora para salir al patio, solo, sin hablar con nadie. Una forma de tortura.

Escribo esto consciente de que la mayor铆a de la poblaci贸n espa帽ola no sabe qui茅n es Pablo Gonz谩lez ni lo que le est谩 pasando, no sabe nada del proceso kafkiano, nunca mejor empleado el t茅rmino, en el que un compatriota nuestro, como el Josef K de la obra del autor checo, se ha visto atrapado. Por eso vuelvo a escribir sobre Pablo Gonz谩lez porque lo que no se dice deja de existir y eso es lo que la estrategia del silencio pretende, lo que no se dice, lo que no se muestra, lo que no sale en los grandes medios no existe o, si llega a existir, cae f谩cilmente en el olvido. Por eso hay que recordar una y otra vez el atropello del que un periodista espa帽ol encarcelado en Polonia est谩 siendo v铆ctima y combatir el silencio c贸mplice que, excepto honrosas excepciones como la de este medio en el que escribo, rodea su caso. Y porque hay que defender el ejercicio del periodismo o 驴acaso el derecho ciudadano a la informaci贸n y su consecuencia m谩s directa la libertad de prensa han dejado de ser importantes en Europa?.

A Pablo Gonz谩lez le acusan de ser un esp铆a de los servicios de informaci贸n rusos, pero a煤n no se han aportado pruebas y parece que no las tienen pese a que diez meses es tiempo de sobra para conseguirlas o 驴quiz谩s elaborarlas? Hasta el momento lo que ha trascendido es que la fiscal铆a polaca sustenta sus sospechas en el hecho de que Pablo Gonz谩lez tiene dos pasaportes, uno espa帽ol en el que figura con el apellido de la madre y otro con su nombre ruso y el apellido del padre, Pavel Rubtsov, porque Pablo o Pavel es nieto de “un ni帽o de la guerra”, es decir, de uno de aquellos hijos de republicanos espa帽oles que fueron enviados a la Uni贸n Sovi茅tica para escapar del horror de la guerra y la previsible represi贸n de las tropas franquistas cuando ya la derrota de La Rep煤blica parec铆a inevitable. Pablo Gonz谩lez naci贸 en Mosc煤 y vivi贸 all铆 hasta la separaci贸n de sus padres, cuando con 12 a帽os decidi贸 venir con su madre a Espa帽a. Por eso tiene la doble nacionalidad espa帽ola y rusa y por eso habla ruso perfectamente. El otro argumento de la polic铆a polaca, los 350 euros que Pablo recibe regularmente desde Rusia- un pago muy barato para un esp铆a- es la asignaci贸n que su padre que vive en Mosc煤 y tiene alguna propiedad en alquiler, les env铆a a 茅l y a su hermana que reside en Australia, como ayuda familiar.

Todos estos argumentos de la acusaci贸n se aclararon tan f谩cil como r谩pidamente, pero Pablo Gonz谩lez est谩 a punto de cumplir un a帽o en prisi贸n “a la espera de juicio”. Y hay que preguntarse a qu茅 est谩 esperando la fiscal铆a polaca. 驴A que de pronto, misteriosamente, les llegue alguna prueba? 驴Al visto bueno de alguna instancia superior? 驴A que termine la guerra? Creo que el caso de Pablo Gonz谩lez forma parte de aquello que de lo que no se debe hablar porque no deja en buen lugar al bando de los buenos en esta guerra. Polonia no solo es miembro de la Uni贸n Europea y de la OTAN sino que en estos momentos representa la vanguardia de la organizaci贸n atl谩ntica frente a Rusia y las dudas, incluidas denuncias, que su sistema judicial suscitaba en Europa no hace mucho, ahora han dejado de importar.

Hace apenas dos semanas, cuando un misil de fabricaci贸n sovi茅tica cay贸 en territorio polaco, la guerra de Ucrania estuvo en un tris de convertirse en guerra de la OTAN contra Rusia es decir en una tercera guerra mundial en suelo europeo. Polonia solicit贸 la activaci贸n inmediata del art铆culo 4 de la organizaci贸n atl谩ntica y la reuni贸n urgente de sus miembros para “debatir una respuesta adecuada” mientras el presidente ucraniano Volodimir Zelenski clamaba “es un ataque de Rusia contra la seguridad colectiva que requiere una respuesta contundente”, por su parte el ministerio de defensa ruso lo neg贸 tajantemente y lo calific贸 de “provocaci贸n deliberada”. La mayor铆a de los dirigentes europeos se mantuvieron sorprendentemente prudentes en sus declaraciones e imagino que muchos contuvieron el aliento durante esas horas en las que el fantasma de una tercera gran guerra recorri贸 Europa.

Fue Estados Unidos, c贸mo no, quien despej贸 las dudas, si es que alguna vez las hubo, sobre la autor铆a no ya del ataque sino del impacto del misil en territorio polaco y con ello alej贸 el peligro de una confrontaci贸n directa con Rusia. “Hay informaci贸n preliminar que rebate que el misil fuera ruso”, hab铆a dicho Joe Biden, durante la cumbre del G7, contradiciendo a Zelenski que continuaba afirmando que se trataba de un ataque ruso. Era la primera vez que el presidente estadounidense no respaldaba los posicionamientos de Zelenski. Finalmente, la cuesti贸n qued贸 zanjada: no era un misil ruso sino de la defensa antia茅rea ucraniana, no era un ataque sino un accidente y sobre todo no era algo que dijesen los rusos sino los estadounidenses de modo que hasta el presidente Zelenski muy a rega帽adientes se vio forzado a admitirlo.

Ha sido una crisis breve pero muy esclarecedora. Ha puesto en evidencia que el riesgo de una tercera guerra mundial es m谩s alto de lo que pensamos o queremos pensar y puede llegar a ser la etapa final de la actual guerra de Ucrania. Tambi茅n que Europa parece haber renunciado a tener voz propia sin saber antes la opini贸n de Estados Unidos incluso cuando est谩 en juego algo tan “propio” como una nueva conflagraci贸n mundial en su territorio. Hay que tener cuidado con la informaci贸n cuando esta se pone al servicio de un supuesto compromiso 茅tico con el bando bueno de esta guerra porque nos puede llevar a terrenos demasiado peligrosos. Tengo el convencimiento de que si no hubiera existido el riesgo de una confrontaci贸n directa con Rusia es decir de una tercera guerra mundial con armas nucleares de por medio y en consecuencia el r谩pido desmentido de los estadounidenses, el misil causante de esta breve pero significativa crisis seguir铆a siendo para la opini贸n p煤blica occidental, un misil lanzado por los rusos y el presunto accidente ser铆a un ataque por supuesto ruso. No ser铆a la primera vez que se da por bueno lo que se sabe que no es cierto porque quien lo dice es de los nuestros.

No indagar, no nombrar, no decir lo que no conviene decir; no decir, por ejemplo, “atentado terrorista” sino simplemente atentado cuando la v铆ctima es Dar铆a Dugina, hija del fil贸sofo ruso Alekxander Dugin, un modesto intelectual imbuido de la m铆stica nacionalista eslava pero, seg煤n medios occidentales, ide贸logo del Kremlin lo que sugiere un cierto “se lo ten铆a merecido” ya que el coche bomba estaba dirigido a 茅l. El caso es que ning煤n mandatario europeo se dign贸 condenar aquel atentado terrorista llevado a cabo presuntamente por los servicios secretos ucranianos. Tambi茅n en cuesti贸n de terrorismo hay clases.

La informaci贸n referente a la guerra de Ucrania est谩 marcada no solo por lo que se cuenta sino por lo que no se cuenta o se cuenta de manera lo suficientemente ambigua para que no se entienda. La autor铆a de los bombardeos en los alrededores de la central nuclear de Zaporiya nunca se nombra expl铆citamente lo que permite suponer que son bombardeos rusos, algo un tanto extra帽o si se piensa que desde el comienzo de la invasi贸n la central de Zaporiya est谩 bajo control del ej茅rcito ruso. Pero, 驴qui茅n se para a pensar o a relacionar datos cuando escucha una noticia?

El informe de Amnist铆a Internacional en el que daba cuenta de atrocidades cometidas por el ej茅rcito ruso pero tambi茅n las cometidas por las fuerzas ucranianas tuvo que ser retirado de inmediato tras la airada protesta del presidente Zelenski que lleg贸 a acusar a la ONG de “hacer el trabajo a los rusos”. El informe ya no es localizable en la red. No sabemos c贸mo est谩 la ciudad de Mariupol desde que qued贸 bajo control ruso o c贸mo se encuentran los refugiados ucranianos que huyeron o fueron desplazados hacia territorio ruso cuya cifra, 2麓8 millones, es mayor que la de los que hay en Polonia y Alemania juntas. Al parecer no son temas de inter茅s medi谩tico. Forman parte de aquello de lo que es mejor no hablar porque quiz谩s no cuadra bien con la 煤nica visi贸n aceptada de lo que est谩 ocurriendo en esta guerra.

Cuando en la Uni贸n Europea, espacio en el que se supone que la libertad de expresi贸n es un derecho fundamental de la ciudadan铆a, se normaliza la prohibici贸n de difusi贸n de RT y otros medios rusos calificados de portavoces del Kremlin, cuando las voces discrepantes con respecto a la informaci贸n de esta guerra van desapareciendo de las tertulias televisivas y de los foros de opini贸n m谩s o menos establecidos, deber铆amos preocuparnos porque el derecho a la informaci贸n est谩 siendo sustituido por una entusiasta unanimidad en la que todo matiz es sospechoso y toda discrepancia signo de hostilidad.

Se me dir谩 que estamos en guerra y ya se sabe que en la guerra la verdad no importa. Pero no es cierto, quien lo dice no sabe lo que es una guerra o simplemente enga帽a. No caen misiles en Madrid o en Par铆s y la celeridad con la que se ha resuelto la crisis del misil que impact贸 en territorio polaco es buena prueba de que los dirigentes occidentales con Estados Unidos a la cabeza no quieren entrar en guerra directa con Rusia. Que la guerra de Ucrania siga s铆, pero que no salga del espacio acotado en el que los muertos son solo ucranianos y rusos.

En la Uni贸n Europea no estamos en guerra, pero actuamos como si lo estuvi茅ramos. La guerra como excusa para suspender derechos y libertades. Pablo Gonz谩lez periodista, ciudadano espa帽ol y de la Uni贸n Europea, es un claro ejemplo de ello. Todos sus derechos como ser humano y como profesional del periodismo est谩n siendo vulnerados en un pa铆s de la Uni贸n Europea con el consentimiento del resto. Y no pasa nada. Quiz谩s Pablo Gonz谩lez sea tan solo un da帽o colateral de esta guerra que otros libran.

