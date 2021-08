–

En La Idea de La Libertad hay algunos puntos que no tengo muy definidos y que he tenido que aprender de otras personas que no son consideradas exactamente anarquistas.

驴Qu茅 ser铆a del mundo si todos pens谩semos igual?

Yo tengo una idea de porqu茅 hay fachas en el mundo.

Y tambi茅n de porqu茅 hay Nazis.

Cuando t煤 faltas al respeto a alguien, se produce en la cabeza de ese alguien un espantoso cabreo que dura, quiz谩, toda la vida.

A veces, no te das cuenta de que faltas al respeto.

No digo que esta idea sea la que hace que haya fachas y Nazis en el mundo, sino que digo que muchas veces asociamos el fascismo al odio y el Nazismo al odio y a la destrucci贸n.

Esto es as铆 por ende pero no todos los que odian son fachas o Nazis.

El odio es un sentimiento humano que viene desde que comenzamos a ser humanos.

Yo no s茅 si soy ind铆gena o no, lo que tengo muy claro es que amo a La Tierra y que la tengo por compa帽era.

Amar a algo significa que desprecias a las personas que, faltan, insultan, vejan o maltratan a ese algo.

Yo desprecio a las personas que hacen eso con La Tierra. Y, 驴qu茅 es el desprecio?: odio.

Entonces: 驴siento odio?: s铆, siento odio. Pero, 驴por eso soy facha o Nazi? Nunca me he cre铆do de esos movimientos, aunque s铆 que me han llamado 鈥渇acha鈥 o 鈥淣azi鈥.

驴Qui茅n lleva raz贸n? Los que me llaman 鈥渇acha鈥 o 鈥淣azi鈥 o yo que pienso que no pertenezco a ninguno de esos movimientos y que, de hecho, pienso que soy totalmente contrario e ellos.

En mi ideolog铆a est谩 el Amor. Pero, 驴qu茅 es el Amor?… De hecho me han llamado 鈥渇acha鈥 o 鈥淣azi鈥 por poner la palabra 鈥淎mor鈥 con may煤scula la primera letra.

Yo concibo que la palabra 鈥淎mor鈥 es un nombre propio que debe escribirse con may煤scula la primera letra.

驴Soy 鈥渇acha鈥 o 鈥淣azi鈥 por eso? Algunas personas dicen que s铆.

Vamos al grano:

Yo he visto muchas veces la palabra 鈥淗ombre鈥 escrita con la primera letra con may煤scula y muchas veces en libros de antifascistas de peso y en grandes pensadores. De hechos he visto como Bakunin escrib铆a la palabra 鈥淗ombre鈥 con la primera letra con may煤scula.

Bien. Pues por esto me han llamado 鈥渇acha鈥 o 鈥淣azi鈥.

Y por la explicaci贸n que he dado me lo han llamado a煤n m谩s.

Si yo soy 鈥渇acha鈥 o 鈥淣azi鈥, Bakunin tambi茅n era 鈥渇acha鈥 o 鈥淣azi鈥.

Pues, 驴sab茅is lo qu茅 pasaba cuando dec铆a esto? Que esas personas de repente se empezaban a identificar como 鈥渇achas鈥 o 鈥淣azis鈥.

Cosa de que yo, por cierto, nunca he hecho.

No veis la relaci贸n con lo que estoy contando, 驴verdad?

Os explico:

En la mente humana existe un mecanismo de supervivencia que es el miedo. Hablar del miedo deber铆a ser normal. Nosotros casi nunca hablamos del miedo.

Nosotros nos tragamos el miedo.

Y, bien, 驴qui茅n es 鈥渇acha鈥 o 鈥淣azi鈥 de nuevo? Pues yo otra vez, porque escribo con 鈥渙鈥 en vez de 鈥渪鈥 o 鈥渆鈥 el gen茅rico y porque, quiz谩, nadie se entere de lo que es el gen茅rico.

驴Veis el mecanismo? No os hab茅is fijado nunca de que llevo bastante tiempo escribiendo con 鈥渙鈥 el gen茅rico y, ahora, de repente, os hab茅is dado cuenta de que escribo con 鈥渙鈥 el gen茅rico, llam谩ndome 鈥渇acha鈥 o Nazi鈥 por eso cuando mis textos anteriores, quiz谩, os hayan gustado.

El miedo hace que fijes m谩s la atenci贸n en lo que est谩s haciendo enn estos momentos y, si t煤 est谩s leyendo este texto, probablemente te est茅s percatando de que est谩s prestando mucha atenci贸n a estas frases. De hecho, no mucha, sino much铆sima.

Entonces. 驴soy 鈥渇acha鈥 o 鈥淣azi鈥? Yo sigo diciendo que no lo soy.

驴T煤 sigues siendo 鈥渇acha鈥 o 鈥淣azi鈥? Perd贸name pero nunca lo has sido.

驴Veis el nexo?

S铆 lo hay:

El nexo est谩 que mientras t煤 procesas la informaci贸n de este texto, tus ojos est谩n fijos en la l铆neas y, al producirse miedo, tu sistema nervioso produce una especie de 鈥渇undido a oscuro鈥 en donde empiezas a percibir las acciones como amenazadoras y, por lo tanto, mis l铆neas tambi茅n. Cuando que el fin de este texto es muy diferente al de meterme con el lenguaje inclusivo o meterme con la desigualdad de g茅nero; que yo s铆 que creo que la hay e intento paliarla con los pocos medios que tengo.

驴Qu茅 ha pasado ahora? Que dud谩is.

Pero, 驴por qu茅 dud谩is? Porque ese miedo est谩 desapareciendo y llega la siguiente fase: la asimilaci贸n.

Por 煤ltimo quer铆a considerar las faltas de ortograf铆a y ortotipogr谩ficas de este texto. Perdonadme pero mi corrector no parece funcionar correctamente en estos momentos e igual hay alguna. Os dir茅is: 鈥淲ord鈥. No. Yo funciono con 鈥淟ibre Office鈥 pues soy de Linux. As铆 que:

Ubuntu.

-Richie punk-