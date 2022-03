“Afirmar que los rusos atacan deliberadamente a la poblaci贸n civil es una distorsi贸n absoluta de la realidad. Los rusos son muy, muy cuidadosos en el uso de las armas”

El ex alto oficial de inteligencia del Cuerpo de los Marines de EEUU, Scott Ritter, hizo un an谩lisis de los movimientos de las tropas rusas, explic贸 sus t谩cticas y coment贸 lo que podr铆a pasar en las pr贸ximas semanas. Seg煤n narr贸 en una entrevista, se trata de un avance multieje y rechaz贸 por completo las afirmaciones de que las tropas rusas se estancaron o que apuntan contra la poblaci贸n civil. De hecho, considera que su movimiento es extremadamente r谩pido, especialmente considerando el hecho de que su enemigo cuenta con 260 mil soldados y otros 300 mil de reserva entrenados por la OTAN y EEUU.

“As铆 que si alguien dice que el avance es muy lento, no, esto no es lento, es el m谩s r谩pido de la historia”, dijo Ritter. Destac贸 que el Ej茅rcito ruso empez贸 luchando “con una mano atada”, pues desde el inicio de la operaci贸n militar los altos mandos rusos destacaron que su objetivo es que haya el m铆nimo n煤mero de fallecidos por los dos bandos, especialmente entre los civiles.

“Para m铆, como para todos, fue una absoluta sorpresa que iniciaran la operaci贸n con una mano literalmente atada a la espalda. Intentan minimizar las bajas civiles y la destrucci贸n de la infraestructura civil. La guerra es una ciencia inexacta, cada vez que la lucha ocurre en 谩reas donde vive la gente, la gente paga el precio m谩s alto,鈥 coment贸 Ritter.

“Pero afirmar que los rusos atacan deliberadamente a la poblaci贸n civil es una distorsi贸n absoluta de la realidad. Los rusos son muy, muy cuidadosos en el uso de las armas”, destac贸 el experto. Ritter di贸 el ejemplo de la ciudad de J谩rkov, donde los medios de comunicaci贸n occidentales prestaron una especial atenci贸n a cada cohete ruso que cay贸 en las 谩reas residenciales.

“Lo que no te dicen [los medios occidentales] es que los rusos enviaron una misi贸n de reconocimiento antes de eso que cay贸 en una emboscada y fue eliminada por las fuerzas ucranianas que se encontraban en el 谩rea residencial. Lo siento, pero esto se convierte en un objetivo militar leg铆timo. Creo que los rusos est谩n fallando en un solo aspecto ahora: es la propaganda”, concluy贸 Ritter.

Una desviaci贸n de la doctrina militar rusa

En otra entrevista concedida a George Galloway, Ritter coment贸 que se vi贸 muy sorprendido por las t谩cticas adoptadas por las tropas rusas en Ucrania, pues estas contradicen a su doctrina militar. De acuerdo con 茅l, normalmente su t谩ctica consiste en arrasar todo a su camino con la artiller铆a, para abrir camino a las unidades de blindados.

“Eso es combinar su abrumadora potencia de fuego, ejercida por masivos ataques de artiller铆a que devastan el 谩rea delante de s铆, seguidas un asalto blindado masivo que avanza destruyendolo todo en su camino. Y es un Ej茅rcito que es completamente capaz de hacerlo”, explic贸 el experto.

Tambi茅n habl贸 sobre el trato de los soldados rusos a los civiles ucranianos, citando el ejemplo que le dieron amigos ucranianos en EEUU, que se oponen a Rusia y tienen a familiares en Ucrania.

“Sus familiares dec铆an, ‘los rusos est谩n aqu铆’. Y preguntaron, ‘驴y c贸mo les v谩, los est谩n acosando?’. La respuesta es: no, son muy amables, nos dicen que simplemente sigamos con nuestra vida y hagamos lo que queramos, solo nos piden que nos apartemos de su camino, porque ellos tienen una misi贸n por cumplir y no quieren interactuar o interferir con la gente”.

Dijo que seg煤n los testimonios de los familiares en Ucrania, muchas de las decisiones que toman los militares rusos se basan en lo que es mejor para los civiles. Por ejemplo, cuando las fuerzas ucranianas contraatacan, los rusos optan por retroceder y no defender, porque esto podr铆a acarrear v铆ctimas colaterales.

Estrategia de Siria en Ucrania

Ritter mencion贸 haber o铆do la declaraci贸n de un general ruso que dijo que en Ucrania se est谩n empleando las t谩cticas de Siria. “Muchos en Occidente dir谩n: ‘隆ah谩, lo sab铆a! Eso significa que destruir谩n con bombas a Alepo’. Pero los rusos no bombardearon Alepo hasta destruirlo. Lo que hicieron, fue cooperar con el Ej茅rcito de Siria para rodear las 谩reas urbanas donde estos yihadistas se reunieron, aterrorizando a la poblaci贸n. Luego, darles la oportunidad de evacuar la ciudad en sus autobuses con garant铆as de seguridad de la Polic铆a Militar Rusa”, explica Ritter.

Afirma que se trata de una aproximaci贸n suave que busca proteger a los civiles y las 谩reas residenciales. Y los altos mandos rusos admitieron que emplean estas t谩cticas a pesar del alto precio que tienen que pagar por ellas al perder soldados.

Un infierno sobre la tierra espera al Ej茅rcito de Ucrania

El experto estadounidense considera, que “todo el que ignore la propaganda occidental y est茅 al tanto de lo que ocurre en Ucrania”, sabe que han perdido. Y el Gobierno ucraniano es completamente consciente de ello. “Ahora estamos en el amargo y sangriento final. Es como cuando los Sovi茅ticos llegaron a Berl铆n. Los alemanes perdieron, pero a煤n as铆 lucharon en una sangrienta batalla por Berl铆n que cost贸 muchas vidas a los dos bandos”, explica el exoficial de inteligencia.

Considera que los militares rusos hicieron una pausa para darles a sus hom贸logos ucranianos una oportunidad m谩s de rendirse antes de echar toda la carne en el asador .”Si no van a llegar a un acuerdo, los rusos ir谩n a por todas. No es que vayan a da帽ar a los civiles, pero s铆 se quitar谩n los guantes con relaci贸n a los militares. Hasta ahora los trataron como a sus hermanos eslavos, ‘entendemos que se resisten y defienden su pa铆s, pero no queremos aniquilarlos como podr铆amos hacerlo'”, dijo Ritter.

“Ahora esto se acab贸. Si en los pr贸ximos d铆as los ucranianos no capitulan bajo las condiciones de los rusos, veremos una batalla completamente diferente, donde literalmente ser谩 un infierno sobre la tierra para los militares ucranianos. Y como alguien que estudi贸 la guerra rusa, es algo que no desear铆a a mi peor enemigo. A menos que seas un neonazi o yihadista”, concluye el experto militar.