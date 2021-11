–

November 16, 2021

Enrique Martínez, ex titular del INTI y coordinador del Instituto para la Producción Popular criticó la actitud política del Gobierno nacional con respecto al tema de la deuda y propuso una solución soberana.

El coordinador del Instituto para la Producción Popular, Enrique Martínez, analizó en Radio Gráfica la relación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y explicó su propuesta para encontrarle una salida soberana al problema de la deuda externa. “Lo que se está negociando, en términos metafóricos, es la forma de la rendición”, opinó.

En un artículo que publicó en Infonativa, el ex titular del INTI planteó que hay que “retomar la premisa de Néstor Kirchner en 2005” y sacarse al FMI de encima, pero optando por otros caminos. “Se parte de la base de admitir que para Argentina los 45 mil millones de dólares que se le deben al Fondo, en la forma que se tomaron y sobre todo en la forma en que se reclama su devolución, es una suma monstruosa. Pero, se lo compara con algunas otras sumas. Por ejemplo, las importaciones chinas. Ahí la cuestión cambia totalmente de naturaleza”, desarrolló.

Y continuó: “China importa por año 2 billones de dólares, respecto de los cuales las compras que le hace a la Argentina, que son 7 mil millones de dólares por año, son absolutamente irrelevantes. De manera que plantear la posibilidad de negociar con China, que le pague al Fondo Monetario Internacional al contado y que a China le paguemos con incremento de nuestras exportaciones, con productos, parece una cosa aventurada, pero da una idea de la dimensión de un posible acuerdo que nos empuje hacia el desarrollo y que nos saque de encima al Fondo Monetario”.

Además, el coordinador del Instituto para la Producción Popular consideró que “hay que tener una actitud política distinta” a la actual y opinó que lo que se está haciendo es “cambiar las sábanas para que el Fondo Monetario Internacional pueda dormir más cómodo”.

“Se ha asociado la calma financiera argentina con un acuerdo con el Fondo, cuando en realidad la calma financiera vendrá cuando tengamos un programa productivo que tenga el flanco externo absolutamente cubierto”, remarcó.

Por otra parte, Enrique Martínez hizo referencia a la ley de Hidrocarburos y la ley agroindustrial: “Son una prolongación de la ley del menemismo que, adaptadas al 2020, le garantizan a los inversores extranjeros que van a poder recuperar las utilidades, que van a ser mayores que las inversiones. Por definición alguien pone plata para sacar más de la que puso, con lo cual el problema de la balanza de pagos se va a agudizar”.

“Hay que replantearse la política grande, de verdad y entender cómo se construye un proyecto nacional actualizado a riesgo de que eso no suceda en 2023. Pero si no sucede, si el pueblo no vota en defensa propia, vamos a tener un serio problema con estas bandas financieras que están acechando al poder”, agregó.

Entrevista realizada por Lucas Molinari en Radio Gráfica (lunes a viernes de 8 a 10hs)

Fuente: https://radiografica.org.ar/2021/11/15/enrique-martinez-lo-que-se-esta-negociando-con-el-fmi-es-la-forma-de-rendicion/