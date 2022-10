–

A principios de septiembre, un tribunal de Tyumen detuvo a seis antifascistas, el más joven de los cuales tiene 23 años y el mayor, 28. A uno de los detenidos se le acusa de organizar un grupo terrorista, y al resto, de participar en él. Además, dos de los imputados en el caso están acusados de fabricar explosivos. Desde entonces, tres de los acusados han informado de torturas con descargas eléctricas. Lxs familiares de los detenidos temen que se esté fabricando un caso contra los jóvenes, similar al infame caso de la Red, cuyos acusados recibieron largas penas de prisión por acusaciones de terrorismo.

Les presentamos la traducción del artículo de la BBC.

Yuri Neznamov

En el último día del verano, las fuerzas de seguridad rusas llevaron a cabo una serie de detenciones en Ekaterimburgo y Surgut. En Ekaterimburgo detuvieron a Yuri Neznamov (27 años) y Danil Chertykov (28). En Surgut, Nikita Oleinik (27) y Roman Paklin (25). Los cuatro fueron detenidos aproximadamente a la misma hora: a las 11 de la noche del 31 de agosto.

Después de las detenciones los cuatro fueron trasladados a Tyumen. A pesar de que fueron detenidos el 31 de agosto, el tribunal de prisión preventiva se celebró el 7 de septiembre. El tribunal central de Tyumen detuvo a los cuatro hasta el 30 de octubre. Los servicios de prensa del tribunal no respondieron sobre de qué se acusa exactamente a los detenidos en Surgut y Ekaterimburgo.

«Los chicos son de diferentes regiones, se visitaban e iban a conciertos. Tenían muchas cosas en común. Entre ellos tenían opiniones antifascistas», cuenta un conocido de Yuri, que pidió el anonimato.

Neznamov –diseñador autónomo, interesado en el modelado en 3D– fue detenido en Ekaterimburgo en un apartamento alquilado. Como escribió su primo Aleksey en «VKontakte», unas personas vestidas de civil se presentaron en su apartamento, realizaron un registro sin testigos (confiscaron equipos y algunos objetos, no encontraron nada ilegal, según su primo), y luego «lo dominaron y lo llevaron a un destino desconocido».

¿Quizás le relacionaron con algo?

Los familiares no sabían nada de su paradero. El 2 de septiembre su padre presentó una denuncia por desaparición. «Y sólo el 6 de septiembre le informaron de que los agentes del FSB se llevaron a Yuri a Tyumen» escribe el primo de Neznamov.

El 9 de septiembre, varios días después de las detenciones, el abogado Fyodor Akchermishev visitó a Neznamov en la cárcel de Tyumen. Le concedieron 35 minutos de reunión. «Entendiendo que las acusaciones serán absurdas. Le pregunté qué tenía que decir respecto a las acusaciones. Dijo que no tiene nada que ver con ellas. No sabe exactamente de qué se le acusa, no tiene ningún documento. Yo tampoco tengo ningún documento» dijo el abogado a la BBC.

Durante la reunión miró a Neznamov y vio en su codo izquierdo dos marcas de descargas eléctricas. «Le pregunto: «¿Ellos, tal vez, te conectaron con algo?» Él respondió que no se acordaba» recuerda Akchermishev.

Pero durante la entrevista con el abogado, Neznamov proporcionó una detallada descripción escrita de las torturas (la BBC tiene una copia). Según contó, lo asfixiaban con una bolsa, le echaban agua en la nariz y la boca, le ataban los pies y las manos y lo torturaban con descargas eléctricas.

«Me pusieron algo húmedo en una de las zapatillas, me ataron algo a la espalda y luego soltaron la corriente eléctrica. No puedo decir cuánto duró esto, porque me pareció una eternidad. También les dije toda la verdad, complementándola con las palabras que me estaban adoctrinando, para que parara. Nunca he experimentado tanto dolor en mi vida» escribió.

Aparte de eso, según sus palabras, me dieron «algo en las manos», para que dejara sus huellas: «Me amenazaron con colocar explosivos a mis familiares, con mis huellas dactilares».

El Servicio Ruso de la BBC envió una solicitud al departamento del Ministerio del Interior de Tyumen y espera una respuesta.

El abogado de Neznamov, Akchermishev, presentó una denuncia ante el Comité de Investigación de Tyumen por el uso de la tortura contra su cliente. El expediente, firmado por la novia de Neznamov, exige que se lleve ante la justicia a los «funcionarios de la policía y/o del FSB» implicados en la organización y ejecución directa de los actos de tortura con descargas eléctricas, así como al funcionario que hizo firmar documentos a Naznamov, en virtud de la parte 4 del artículo 286 del Código Penal (abuso de funciones con uso de tortura).

«Las torturas mediante descargas eléctricas se realizan para encubrir la falta de profesionalidad y para obtener confesiones de la comisión de delitos, que el individuo no cometió» está escrito en el documento.

Fabricaron un caso, similar al de la «Red»

Las torturas mediante descargas eléctricas ya han sido denunciadas por tres acusados de este caso, pero sólo Neznamov fue entrevistado por un abogado. Roman Paklin contó a su madre y a su novia que también fue torturado con descargas eléctricas. “Después de las torturas, no podía sentir el brazo y empezó a experimentar dolor en el corazón”, dijo un amigo a la BBC.

Danil Chertykov

Oleinik también informó a sus familiares, a través de un abogado, de que fue torturado. «Fue torturado exactamente igual que Neznamov. Hubo una información sobre el ahogamiento con agua, las descargas eléctricas. Le pusieron una bolsa en la cabeza, y durante algunos días no podía ver nada y no podía entender dónde estaba» relató su novia.

Danil Chertykov también informó a sus familiares de que le habían presionado, pero no aclaró cómo. El 19 de septiembre, el abogado Andrey Bekin lo visitó en la cárcel. Chertykov le contó que le golpearon durante la captura y en el gabinete, y que también le obligaron a firmar documentos. En caso de negarse a firmar fue «castigado» con sentadillas –“la noche de su detención hizo unas 400 sentadillas”, dijo a su abogado–. Según sus palabras, las fuerzas de seguridad le daban patadas en las piernas y lo amenazaban con violencia contra sus seres queridos, su madre y su novia.

«Decían: cuidado, que podemos meterte en nuestra cárcel, para sentarte en tu propia sangre, mierda y orina». Cuando se dirigían a la comisaría, lo tumbaron en el suelo entre los asientos y le pusieron los pies en la espalda, le presionaron la cabeza con las botas en el suelo. En la oficina, cuando golpeaban a Danil, éste oía los gritos de Yuri por las torturas detrás de la pared. “Los agentes se reían de los gritos y le decían a Danil que si no firmaba lo que querían, lo llevarían al mismo lugar” relatan lxs amigxs de los acusados con las palabras del abogado.

Según ellxs, el abogado de Chertykov tiene la intención de presentar una denuncia ante el Comité de Investigación sobre el uso de la tortura.

Según Chertykov, como resultado de las torturas y amenazas, se vio obligado a declarar «lo que le pidieron» y que, según sus palabras, no se corresponde con la realidad.

«Fabricaron un caso de terrorismo contra seis personas, entre las que se encuentra mi primo Yuri Neznamov, muy similar al famoso caso Red» concluye Aleksey Neznamov.

Lxs acusadxs del caso Red fueron condenadxs a largas penas de prisión –de 5,5 a 18 años– acusadxs de organizar un grupo terrorista y participar en él. Según lxs acusadxs, dicha organización nunca existió y el caso fue totalmente fabricado por el FSB.

Casi todxs lxs acusadxs del caso de la Red declararon que fueron sometidxs a torturas, como resultado de las cuales tuvieron que incriminarse a sí mismxs y entre sí. Cuatro acusadxs declararon que las fuerzas de seguridad les torturaron con descargas eléctricas para obtener el testimonio deseado. Casi todxs lxs acusadxs se retractaron posteriormente de sus testimonios.

Deniz Aydin

El inicio del caso Tyumen

El 30 de agosto, un día antes de las detenciones en Surgut y Ekaterinburgo, las fuerzas de seguridad detuvieron en Tyumen a Kirill Brik (24) y Deniz Aidyn (23). Según el expediente del caso, fabricaron explosivos improvisados y se dirigieron a la zona de la central térmica 2 de Tyumen (TPP-2), en las afueras de la ciudad, con el fin de encontrar un lugar adecuado «para la realización de explosiones en lugar forestal».

La novia de Aidyn, Diana, cree que la policía confundió a los jóvenes con consumidores de drogas y por eso decidió revisar sus teléfonos. «Lo más probable es que les confundieran a él y a Kirill con consumidores de drogas. En la zona del TPP-2 suele haber muchxs traficantes. Comprobaron sus teléfonos, y en Telegram están suscritos a numerosos canales antifascistas. Y los cogieron» sugirió al hablar con la BBC.

Según lxs investigadorxs, durante la detención la policía encontró en Brik y Aidyn un material explosivo con una masa de 312,13 gramos y dos detonadores. El 2 de septiembre el Tribunal del Distrito Central de Tyumen los detuvo bajo la acusación de fabricación de explosivos improvisados por un grupo de personas, mediante conspiración previa. La pena prevista en este artículo es de 10 a 15 años de prisión.

Según Diana, el 30 de agosto alrededor de las 21 horas (es decir, aproximadamente una hora después de la detención real de Aidyn y Brik) había quedado con Aidyn en el centro de Tyumen. Después de esperarlo en vano, empezó a preocuparse y se fue a casa, con la esperanza de que su «teléfono simplemente muriera». A la entrada de la casa, donde Diana y Aidyn alquilaban un apartamento, la esperaban las fuerzas de seguridad: «Me detuvieron también en la entrada y me explicaron que mi novio y su amigo Kirill Brik eran sospechosos de fabricar explosivos».

Tras la detención, según ella, fue llevada al departamento de lucha contra la delincuencia organizada de la policía de Tyumen. Los agentes de este departamento participaron en su detención, añadió: «nos mostraron sus placas». La novia de Kirill también fue llevada allí. La BBC no pudo establecer contacto con ella.

En la oficina, cuenta Diana, lxs agentes «trataban de introducirla agresivamente en el caso»: “Enseguida empezaron a lanzar frases altisonantes, como «te hemos salvado la vida», con las detenciones de los chicos, y que querían «volarme» el 1 de septiembre.”

Al día siguiente, el 31 de agosto, registraron su apartamento. Se realizó en presencia de Aidyn. Diana en ese momento estaba en el departamento. Según ella, fue liberada después del registro.

Durante el registro confiscaron un rifle de caza Saiga, que según su novia, Aidyn poseía legalmente y tenía todos los documentos requeridos.

También confiscaron equipamiento, una bandera de Siberia (bandera blanca-verde de la república siberiana no reconocida de 1918) y libros: «La rebelión de las masas» del filósofo español José Ortega y Gasset, obras de los anarquistas rusos Bakunin y Kropotkin y un libro sobre la revolución española, cuyo nombre Diana no recordaba.

Kirill Brik

La casa de Brik también fue registrada, pero la BBC no pudo encontrar información sobre lo que confiscaron. «Estos días estuve hablando con la novia de Kirill, y me dijo que tenían un pequeño alijo –15-20 mil rublos– y que después del registro no pudo encontrarlo».

Desde el momento de la detención de Aidyn, ni sus padres ni Diana consiguieron hablar con él. No acudieron al juzgado de guardia, porque no sabían que se iba a celebrar. Su abogado se negó a hablar con la BBC.

Aidyn y Brik son antifascistas y músicos. Brik trabajaba como mecánico de automóviles. Aidyn, según los relatos de su novia, «trabajaba en bodas, como cargador y en otros lugares, no tenía un trabajo oficial».

Aidyn tocaba la guitarra en la banda local de hardcore, Siberian Brigade, también en el proyecto de black metal Rasputin. «Deniz tocaba en muchas bandas. Es un guitarrista virtuoso que tiene un gran oído para la música, por eso era bastante popular». Brik tiene un proyecto experimental en solitario. m6th –grindcore digital, ruido ambiental»– dijo a la BBC un amigo de Aidyn y Brik que pidió el anonimato.

A finales de julio, Aidyn ya se había convertido en el acusado de un caso criminal –sobre el vandalismo–. Según informaron sus amigos, fue atacado por cinco hombres en el centro de Tyumen. Para escapar, Aidyn utilizó una pistola traumática. Después de esto, uno de los atacantes terminó en el hospital.

«Como dijo la policía, el momento del ataque fue captado por una cámara de CCTV. Denis se entregó a la policía el mismo día. Todavía no se ha celebrado ninguna vista sobre este caso. El abogado de Deniz afirma que el caso de gamberrismo debe ser reclasificado como defensa propia» relató su amigo.

Según él, el núcleo del conflicto fue que Aidyn, al principio, defendió a unos jóvenes patinadores que «fueron intimidados por cinco azerbaiyanos». Después, se peleó con uno de ellos «previo acuerdo», mientras que más tarde ese mismo día fue atacado por una turba con piedras, «supongo que por venganza».

Nikita Oleinik

«Actividad destructiva»

Amigxs de los acusados detenidos dijeron a la BBC que Nikita Oleinik de Surgut fue acusado de organización de grupo terrorista (parte 1 artículo 205.4 CC, con pena de 10 a 15 años de prisión o cadena perpetua), mientras que el resto, de participación en el mismo (de 5 a 10 años de prisión).

El auto de incoación del proceso penal (en la posición de la BBC) señala que Oleinik, desde 2021 hasta febrero de 2022, «fue un opositor al poder del Estado y al orden constitucional de Rusia» y «con la intención de crear un grupo terrorista para llevar a cabo una actividad terrorista» «creó un grupo terrorista».

En este grupo, según la investigación, Oleinik involucró a Brik, Aidyn y Chertykov, también a «otras personas no identificadas por las investigaciones». Sobre los detenidos Neznamov y Paklin, el auto no dice nada.

La investigación cree que Oleinik organizó y celebró reuniones y asambleas conspirativas con los participantes del «grupo terrorista» en la provincia de Tyumen y Sverdlovsk, también en la región autónoma de Khanty-Mansi. Estas reuniones tenían como objetivo el derrocamiento violento del poder.

Según la investigación, Oleinik ejercía sobre los participantes del grupo una «influencia de reclutamiento y vinculación» y realizaba «actividades destructivas» en el territorio de la región autónoma de Janti-Mansi. Chertykov, siguiendo sus instrucciones, llevó a cabo una «actividad destructiva» en la región de Sverdlovsk, mientras que Brik y Aidyn lo hicieron en la región de Tyumen. Cómo se expresó esa «actividad destructiva», la orden no lo especifica.

Para la investigación, Brik y Aidyn eran responsables de la fabricación de explosivos improvisados –necesarios para llevar a cabo actos terroristas–, así como de la realización directa de dichos actos en las tres regiones donde, supuestamente, el grupo estaba activo. Mientras tanto, el documento no menciona ni un solo «acto terrorista», realizado por los acusados en este caso.

Chertykov –que trabaja como veterinario–, según la investigación, proporcionó a los participantes del grupo medicamentos y «artículos hemostáticos», «cuya necesidad urgente podría surgir, entre los participantes del grupo, al cometer delitos relacionados con el terrorismo y enfrentamientos armados con representantes del poder estatal».

El documento no dice nada sobre la planificación de delitos concretos o «enfrentamientos armados» por parte de los acusados. Pero la investigación concluye que los detenidos «eran perfectamente conscientes de ser miembros de un grupo terrorista» y que los motivos para iniciar un proceso penal son suficientes.

Cabe señalar que la fecha de la orden es el 2 de septiembre, mientras que todos los acusados fueron detenidos los días 30 y 31 de agosto. El caso fue iniciado por el departamento de MIA de Tyumen.

«No sé nada, no me interesa nada, no me he enterado de nada»

Danil Chertykov es veterinario. Su especialidad es la de cirujano ortopédico. Antes de su detención trabajaba en la clínica veterinaria Vetpuls. En Internet se pueden encontrar numerosas críticas positivas sobre su trabajo. «Danil es uno de los mejores veterinarios de Ekaterimburgo, tiene una enorme cartera de clientes» nos dijo su novia Alyona.

Lxs colegas de Chertykov son conscientes de la situación, se preocupan por él y no creen en lo que está pasando, añade: «Todos le quieren mucho en su trabajo».

Chertykov fue detenido cuando salía de un restaurante de Ekaterimburgo con su novia y unxs amigxs. «Una multitud de fuerzas de seguridad se abalanzó sobre nosotrxs, con uniformes sin marcas, sin insignias. Llevaban chalecos antibalas, pasamontañas, máscaras y pistolas. Eran demasiados», recuerda Alyona. Después, ella y Chertykov fueron llevadxs en diferentes coches civiles. «El resto de sus amigxs no fue detenido. Durante la detención, Chertykov fue golpeado» añadió.

En el coche, Alyona intentó memorizar a dónde la habían llevado y pidió explicaciones. «Fueron muy groseros conmigo, como: «cállate», «no es asunto tuyo». Nunca me explicaron nada. Nadie se presentó. Cuando estaba sentada en el coche, intenté memorizar a dónde me llevaban. Pero me decían: «No gires la cabeza, o será peor» cuenta. Según ella, le sujetaban la cabeza y la mantenían en esa posición, para que no pudiera entender a dónde la llevaban.

«[En la oficina] me preguntaban: «¿Qué música escuchas, qué libros lees? ¿Qué opinas de la situación política actual en Rusia? ¿Qué opinas de la situación en Ucrania? ¿Tengo sentimientos u opiniones anti-estatales?». Yo respondía: «No sé nada, no me interesa nada, no me he enterado de nada» contaba Alyona. Pero no recordaba en qué agencia la habían metido.

Daniil Chertykov

A Chertykov –según contó después a su abogado–- le preguntaron en la comisaría qué hacía en Surgut y en Tyumen. «Respondí la verdad: que en Surgut estaba por las necesidades de mi trabajo como veterinario. Me invitaron allí por mi trabajo. También dije que nunca había estado en Tyumen» cuenta.

Según sus palabras, en el gabinete había seis individuxs vestidas de civil y dos «con unas ropas negras especiales» y con pasamontañas. La respuesta de Chertykov sobre Surgut y Tyumen no les satisfizo y con las palabras «estás mintiendo» le golpearon en la cara varias veces, contó

«Les dije que podían comprobar la información: contactar con la clínica, comprobar los billetes del aeropuerto, que hay fotos mías con los animales que operé. Una vez más no quedaron satisfechos con la respuesta y me dijeron: «Vamos a refrescarte la memoria» y me hicieron hacer abdominales, mientras lo grababan todo con la cámara de un teléfono» contó Chertikov a su abogado.

Registros y dinero perdido

La novia de Chertykov fue liberada de la comisaría a primera hora de la mañana del 1 de septiembre, mientras que durante la noche, cuando todavía estaba detenida, se llevó a cabo un registro en su casa (Chertykov y su novia vivían con su madre).

El registro se realizó en presencia de Danil Chertykov. Durante el registro obligaron a la madre de Chertykov a firmar papeles en blanco, cuenta Alyona.

«Había unos hombres de las fuerzas de seguridad, que dijeron que eran testigos. Ella [su madre] les dijo que no iba a firmar papeles en blanco. Le dijeron que no se preocupara, ya que estaba firmando en presencia de testigos, que veían que los papeles estaban en blanco. Pues bien, empezaron a presionarla. La despertaron en medio de la noche, se asustó y firmó todo» explica Alyone, añadiendo que después del registro faltaban 15 mil rublos.

La novia de Nikita Oleyinik también habla de la falta de dinero tras el registro. Según ella, descubrió que faltaban 250 mil rublos de sus ahorros en la caja fuerte.

Cuando la policía empezó a llamar a la puerta de su apartamento y a gritar «¡Abra, policía! O romperemos la puerta», Oleyinik pensó que se trataba de una broma y abrió, según cuenta. «Me quedé en la habitación y vi cómo lo tiraban inmediatamente al suelo. Me sacaron de la habitación y me tiraron al suelo junto a él. Por lo que recuerdo, no se presentaron y empezaron a preguntar a Nikita si conocía a algunas personas». No recuerda los nombres de esas personas.

Después de eso, empezaron a realizar un registro en el apartamento. Confiscaron una pistola traumática y un rifle Saiga (según su novia estaba registrado oficialmente), una bufanda del club de fútbol Spartak, «algo de literatura» y material: ordenadores portátiles y teléfonos. «Recuperé mi teléfono después de algunos días, el resto del equipo se fue a Tyumen. Además, se llevaron el coche de Nikita a un depósito, dijeron que era una prueba material. Chevrolet Cobalt» cuenta su novia.

Según ella, Oleyinik compró el arma traumática para la autodefensa, mientras que con la Saiga iba a un polígono de tiro.

Nikita Oleinik

«Estaba aprendiendo a usarla en ese polígono. Las armas para él eran una especie de entretenimiento, simplemente disparar a algunos blancos era para él una recreación» cuenta ella.

Tanto la pistola traumática como la Saiga que Oleyinik compró en las tiendas locales «no son de combate, son armas civiles» añade.

Tras el registro, ambas fueron llevadas en coches civiles separados.

Ella, como en el caso de Chertykov, Brik y las novias de Aidyn, fue liberada al día siguiente. Pero, durante la detención, cuando la llevaron al departamento (no recuerda cuál), también le «hablaron groseramente dos hombres vestidos de civil y la amenazaron con la salud de Nikita».

«Me dijeron que estaría destrozado, con tuberculosis, etc. Me amenazaron con que le harían muchas cosas desagradables», relata la novia de Oleinik. «Entendí inmediatamente que lo iban a torturar».

Los acusados se conocen entre sí

Nikita Oleyinik es vegetariano, practica el boxeo y se interesa por la historia y la fotografía –cuenta su novia, que pidió el anonimato a la BBC–. Estudiaba medicina y soñaba con ser cirujano. Sin embargo, tuvo que abandonar sus estudios por motivos familiares.

No tenía un trabajo fijo y trabajaba en lo que podía: como médico subalterno en uno de los centros médicos de Surgut, como mensajero, como taxista o como barrendero.

Oleyinik y Roman Paklin –amigo de Nikita desde la adolescencia– organizaron en Surgut una «biblioteca pública libertaria». Ellos mismos seleccionaban los libros –sobre política, filosofía e historia de los movimientos de liberación– dicen sus amigos. Según uno de ellos, Palkin trabajaba en la industria petrolera, pero no sabe en qué puesto.

La novia de Aidyn, Diana, dice que él y Brik «definitivamente conocen a los chicos de Surgut». Ella misma no conoce a los detenidos en Ekaterimburgo. La novia de Chertykov dijo que conocía personalmente a Neznamov, pero no a Brik y Aidyn de Tyumen. Por lo tanto, no podía decir si Chertykov los conocía. El propio Chertykov dijo a lxs investigadorxs que había visto a Brik y Aidyn una vez en su vida, eso es lo que declaró durante la entrevista con el abogado.

*Canal de Telegram sobre el caso Tyumen (en ruso)

* Escribe correo de apoyo a los presos (nótese que muchos paíse han interrumpido el servicio postal con Rusia. En caso de que tu país haya interrumpido el servicio postal, puedes enviar tu/s carta/s por correo electrónico a Cruz Negra Anarquista de Moscú, abc-msk@riseup.net, o alternativamente utilizar servicios electronicos de FSIN-Pismo o Zonatelekom:

· Deniz Alattinovich Aidyn 1999 g.r.

· Nikita Vitalevich Oleinik 1995 g.r.

· Yuri Yevgenevich Neznamov 1995 g.r.

· Danil Germanobich Chertykov 1994 g.r.

· Roman Vladimirovich Paklin 1997 g.r.

SIZO-1, ul. Yalutorovskaya d.42, 625000 Tyumen Russia

* Puedes donar vía PayPal de ABC Moscú, abc-msk@riseup.net. En este caso es muy importante que añadas mensaje de que la donación es para el caso Tyumen.

Mantén el apoyo a presxs en Rusia

Puedes encontrar direcciones de contacto e todxs las presxs en Rusia apoyadxs por nosotrxs aquí e instrucciones de cómo donar aquí. Si quieres realizar una donación a un/a presx o caso en particular, por favor contáctanos antes para asegurarte/nos que lxs apoyos de lxs presxs o casos estén recogiendo donaciones.

Fuente: https://avtonom.org/en/news/what-known-about-new-case-terrorism-against-antifascist-tyumen