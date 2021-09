–

Un espont谩neo hizo unas preguntas generales a un mando militar en misi贸n en Afganist谩n, quien respondi贸 lo que sigue:

驴Qu茅 papel juega el contingente?

No hemos ido a cambiar el pa铆s, sino a llevar ayuda humanitaria, nada de construir hospitales ni otras obras p煤blicas ni proyectos. (1) (2)

La orden es estar en posici贸n, mantener a raya a los radicales, pero no estamos para acabar con ellos. Tenemos presencia, aunque los que mandan son los talibanes. (3)

Mantenemos un equilibrio entre las partes que consiste en respetar los acuerdos, es decir, que ellos hacen sus cosas y nosotros tenemos presencia. Cuando va a aterrizar un avi贸n nuestro, los Super Pumas dan una vuelta por el aire y disparan unas r谩fagas para avisarles de que somos nosotros y no nos ataquen. (4)

驴y qu茅 pasa con la hero铆na?

La hero铆na se cultiva sin problemas. (5) (6)

Conclusi贸n que se puede extraer de esta conversaci贸n: la pol铆tica imperialista y militarista contra Afganist谩n yerra mientras asesina y destruye; la pol铆tica acertada est谩 en el extremo opuesto, consiste en justicia y reparaciones para Afganist谩n, cuya consecuencia es la paz en el mundo entero.

Adem谩s, lo que habitualmente presentan los medios de comunicaci贸n a la opini贸n p煤blica es la visi贸n del imperialismo y el militarismo.

Por su parte, los responsables pol铆ticos y militares no hablan del meollo, esto es, justicia y reparaci贸n, a lo sumo hacen como que hablan, pero no dicen nada de inter茅s.

No merece la pena elucubrar sobre ello, basta simplemente con recordar aqu铆 la experiencia de un testigo cualificado, que ilustra m谩s que un mont贸n de declaraciones, ruedas de prensa, comunicados, etc. Por ejemplo la de Gervasio S谩nchez, que no tiene desperdicio, hay para todos: ministros, jefes del ej茅rcito, pilotos de guerra, traductores鈥

http://es.m.wikipedia.org/wiki/Gerv…

Por una parte: 鈥淓l coronel Coll, uno de los m谩s j贸venes de su promoci贸n, me permiti贸 que acompa帽ase a sus unidades m茅dicas en las visitas a los barrios m谩s humildes (todas las negritas en el original) y acept贸 que entrevistase a sus soldados con total libertad en un verdadero acto de transparencia informativa en diferentes misiones.鈥 (7)

Por otra: 鈥淟as compuertas del Ministerio de Defensa se cerraron a cal y canto cuando 15 meses m谩s tarde, en mayo de 2003, se produjo el desastre del Yak-42 en Turqu铆a con la muerte de 62 militares espa帽oles que regresaban a Espa帽a tras cuatro meses y medio de misi贸n en Afganist谩n. La cobertura period铆stica de la misi贸n militar espa帽ola ha estado repleta desde entonces de incidentes muy graves por culpa de la prepotencia de los equipos de comunicaci贸n del Ministerio de Defensa, acostumbrados a actuar en funci贸n de los intereses de los ministros, casi siempre m谩s preocupados por catapultar sus carreras pol铆ticas. Muchos altos oficiales, generales incluidos, han afirmado en privado sentirse enfadados y desilusionados por el silencio informativo sobre la misi贸n en Afganist谩n.鈥

鈥淓l helic贸ptero artillado que me traslad贸 de Herat hasta Qala-i-Naw, en una visita rel谩mpago por culpa, de nuevo, de la insensibilidad de los bur贸cratas de Defensa, obsesionados desde Madrid por controlar y obstaculizar el trabajo del periodista, sobrevol贸 peque帽as aldeas de casa de adobe a muy baja altura, raspando las colinas y provocando la huida de las ovejas espantadas por el zumbido de los rotores.鈥

鈥淓l 12 de setiembre de 2013, m谩s de una veintena de traductores afganos atemorizados, que hab铆an trabajado con el contingente militar espa帽ol, pidieron por carta en la Embajada Espa帽ola de Afganist谩n asilo pol铆tico y protecci贸n subsidiaria en Espa帽a ante el temor fundado de sufrir ataques contra su integridad f铆sica por parte de los talibanes. Defensa asegur贸 que en marzo de 2013 hab铆a activado un programa de acogida para facilitar la reintegraci贸n de todas las personas afganas contratadas “en los entornos (en Afganist谩n) que ellos mismos eligieran y en condiciones de seguridad, en reconocimiento a los servicios prestados”. El propio director de Comunicaci贸n de Defensa de entonces, Diego Maz贸n, asegur贸 a este periodista que “el plan de acogida no es un decreto oficial, ni ha salido en ning煤n bolet铆n ni nada similar”. Pero todos los traductores consultados aseguraron que jam谩s recibieron el ofrecimiento de acogerse a este plan hasta que empezaron las denuncias por el abandono que estaban sufriendo. Fue entonces cuando Defensa decidi贸 contratacar y coaccion贸 a uno de los traductores para que retirase su petici贸n de asilo si quer铆a ser ayudado econ贸micamente y se le quiso obligar a firmar un documento retract谩ndose. El traductor, cuya casa ya hab铆a sido destruida por los talibanes a mediados de agosto de 2013, se neg贸 a firmar. Fue citado por cuatro militares, entre ellos un teniente coronel y un comandante, y grab贸 la conversaci贸n de 40 minutos. El traductor les record贸 que llevaba m谩s de tres a帽os trabajando con ellos en las zonas m谩s conflictivas y que hab铆a sido herido por la explosi贸n de un artefacto. Les insisti贸 en que no pod铆a firmar el documento porque “me estar铆a cortando las manos al tener que quedarme en Afganist谩n bajo la amenaza de los talibanes”.

www.heraldo.es/noticias/internacion…

Hay pocas fuentes no contaminadas en cuanto a la informaci贸n sobre Afganist谩n. Es preciso buscar una en el extremo opuesto a los ej茅rcitos de agresi贸n y ocupaci贸n, as铆 como de los gobiernos que les encomiendan las misiones.

Una es Voices for Creative Nonviolence (VCNV), que desde hace unos pocos d铆as se conoce como Afghanistan Peace Project (Instagram). (8)

Un ejemplo es el de la coordinadora de VCNV, la activista por la paz estadounidense Kathy Kelly, m谩s de sesenta veces detenida en su pa铆s y en el extranjero por su activismo.

http://en.wikipedia.org/wiki/Kathy_…;:text=Kathy%20Kelly%20(born%201952)%20is,of%20Voices%20for%20Creative%20Nonviolence.

Escribe Kelly en una de sus intervenciones sobre Afganist谩n:

鈥淎 medida que Estados Unidos pone fin a su presencia militar en Afganist谩n despu茅s de 20 a帽os de ocupaci贸n y guerra, el Proyecto Costes de la Guerra estima que gast贸 m谩s de 2,2 billones de d贸lares en Afganist谩n y Pakist谩n y, seg煤n un recuento, m谩s de 170.000 personas murieron durante los combates de las dos 煤ltimas d茅cadas. Kathy Kelly, activista por la paz desde hace mucho tiempo que ha viajado a Afganist谩n decenas de veces, dice: Todos en los Estados Unidos y en todos los pa铆ses que han invadido y ocupado Afganist谩n deber铆an hacer reparaciones, no solo reparaciones financieras por la terrible destrucci贸n causada, sino tambi茅n para abordar 鈥 los sistemas de guerra que deben dejarse de lado y desmantelarse.鈥



www.resumenlatinoamericano.org/2021…

1. 鈥渆s importante aclarar que las organizaciones humanitarias subrayan que las diversas formas de protecci贸n militar proporcionada por Fuerzas Armadas bajo el mandato de las NACIONES UNIDAS o de la OTAN en el caso de Kosovo no se pueden considerar como parte de la acci贸n humanitaria. Las diferentes medidas de protecci贸n armada habituales en las OPERACIONES DE PAZ (como son la escolta de convoyes de ayuda o la creaci贸n de zonas de seguridad como las establecidas en la ex Yugoslavia, Ruanda e Irak para proteger a la poblaci贸n y a la ayuda internacional) pueden contribuir a que la acci贸n humanitaria sea efectiva. Sin embargo, no pueden considerarse en s铆 como parte de la acci贸n humanitaria, por cuanto 茅sta se caracteriza por unos principios 茅ticos y operativos no compatibles con el uso de la fuerza.鈥

www.dicc.hegoa.ehu.eus/listar/mostrar/1

2. 鈥渓a OTAN ha consagrado su propio derecho de intervenci贸n humanitaria unilateral, transgrediendo la Carta de Naciones Unidas, seg煤n la cual los organismos regionales no aplicar谩n medidas coercitivas sin la autorizaci贸n del Consejo de Seguridad. La propia intervenci贸n militar en Kosovo, que estaba en plena ejecuci贸n sin el aval del Consejo mientras se aprobaba el Nuevo Concepto Estrat茅gico, representaba su materializaci贸n pr谩ctica.鈥

M谩s aclaraciones sobre intervenciones unilaterales:

www.dicc.hegoa.ehu.eus/listar/mostr…

3. Presencia es estar en el lugar del conflicto con una orden. 鈥淓n definitiva, el tama帽o de las fuerzas armadas no determina el uso de las mismas, estando condicionado por la situaci贸n interna y voluntad de participaci贸n en conflictos externos.鈥

www.globalpresence.realinstitutoelc…

4. El Super Puma 鈥渟e le puede artillar (es decir, instalar una ametralladora en este modelo de helic贸ptero) con la 煤nica misi贸n de autoprotegerse鈥. Se usa para 鈥渢ransporte de tropas, apoyo log铆stico, mando y control, guerra electr贸nica o evacuaciones m茅dicas son algunas de las misiones que cumplen estas aeronaves鈥.

www.infodefensa.com/es/2021/04/10/n…

5. 鈥淒urante los primeros a帽os del r茅gimen talib谩n, la producci贸n de opio sigui贸 expandi茅ndose, pero en el verano de 2000 un edicto del Mullah Omar prohibi贸 su cultivo y Afganist谩n comenz贸 a cooperar con el plan de Naciones Unidas para el control de la droga (UNDCP).鈥

http://realinstitutoelcano.org/wps/…

6. 鈥淎 m谩s de uno de cada diez veteranos se le ha diagnosticado un trastorno por consumo de drogas, 铆ndice levemente superior al de la poblaci贸n en general.鈥

鈥淟os trastornos por consumo de opioides en el personal militar por lo general comienzan con la receta de un analg茅sico opioide luego de una lesi贸n durante el despliegue. Sin embargo, debido a la naturaleza adictiva de los opioides 鈥攅specialmente cuando se combinan con los conflictos de salud mental que algunos miembros de las Fuerzas Armadas experimentan鈥, el consumo regular de esos f谩rmacos puede llevar a la adicci贸n.鈥

www.drugabuse.gov/es/publicaciones/…

鈥淪e resalta la importancia de la prevenci贸n en zonas de operaciones multinacionales para evitar el efecto negativo que podr铆a tener el consumo de drogas en el desempe帽o adecuado de las misiones encomendadas.鈥

www.redalyc.org/pdf/2891/2891517520…

鈥淓l gran coloc贸n de la guerra: Lukasz Kamienski pasa revista en un libro pionero al uso de las drogas en combate a lo largo de la historia, desde los hoplitas griegos hasta las fuerzas especiales de EE UU.鈥

鈥淣o digo que todos los guerreros de todos los ej茅rcitos hayan usado y usen asistencia farmacol贸gica, pero la melod铆a principal de la historia militar s铆 que tiene ese tono farmacol贸gico. El homo furens es un homo narcoticus鈥.

http://elpais.com/cultura/2017/10/3…

鈥渆l abuso de esas sustancias sigue siendo un problema en todos los ej茅rcitos鈥



www.revistaejercitos.com/2021/02/11…

www.elperiodicodearagon.com/aragon/…

8. www.facebook.com/AfghanistanPeacePr…



www.instagram.com/afghanistanpeacep…



http://twitter.com/vcnvuk



http://afghanistanpeaceproject.co.uk/





http://twitter.com/smc_ejercito/sta…