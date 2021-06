–

LO SBARCO

芦El Desembarco禄 di Le贸n Gieco eseguita da Le贸n Gieco (Voce e Armonica), Jairo (Voce e Djembe), Silvina Moreno (Voce), Sandra Corizzo (Voce), Diego Boris (Armonica), Antonio Druetta (Mandolino), Pablo Elizondo (Chitarra), Luciana Elizondo (Violoncello). 2021.

-*-

Da L鈥橝ltra Europa.

Individui, Gruppi, Collettivi, Organizzazioni e Movimenti Europei 鈥 con la collaborazione dello Squadrone 421.

Giugno 2021

P.S.- C鈥櫭 questa canzone di Le贸n Gieco intitolata 芦El Desembarco禄. Ce l鈥檋o da anni nella cartella dei 芦sospesi禄, chiedendomi quando e in quale video inserirla. Alla fine ho pensato che quando sarebbe arrivato il suo momento, l鈥檃vrei saputo.

Guardando il momento in cui Marijose mette piede sul suolo della Galizia, ho pensato, non alla canzone, ma alla trama invisibile che univa la musica e uno stivale da bucaniere, indossato da un piede maya originale, che si posava sul suolo iberico.

Ho indagato ed ho scoperto che la canzone 猫 stata pubblicata nel 2011, in un album omonimo. 脠 stato 10 anni fa鈥 o pi霉. Quando 猫 che Le贸n Gieco ha scritto nel suo cuore questa canzone, questo fratello involontario 鈥 o fratello giurato, come Juan Villoro-, che abbiamo nel grande abbraccio che 猫 l鈥橝merica Latina? Mesi o anni prima?

Le贸n ha sognato ci貌 che dice il testo?

脠 lo stesso sogno che ha fatto Marijose quando, nell鈥檃bbraccio infuocato di aprile, le fu detto che sarebbe stata la prima a sbarcare? 脠 lo stesso che fece il defunto SupMarcos quando, anni prima della sollevazione, scrisse 芦Marinaio nella montagna禄? Lo stesso che ha svelato a Don Durito de La Lacandona quando ha immaginato (o realizzato, non si sapr脿 mai) il suo periplo attraverso le terre d鈥橢uropa? Lo ha sognato la Comandante Ramona, la prima ad uscire dal territorio zapatista e al cui passaggio 猫 nato il Congresso Nazionale Indigeno? 脠 lo stesso che sognava l鈥檃llora tenente colonnello Insurgente Mois茅s quando 鈥 nel 2010 e nei pressi di una capanna tra le montagne del sudest messicano 鈥 ha ricevuto il grado di Subcomandante? Quello che fecero il Se帽or Ik, il SubPedro e altri 45 zapatisti, pochi istanti prima di cadere in combattimento nel gennaio del 1994? Quello che, collettivamente, ha sognato il popolo originario Sami 鈥 nell鈥檈stremo nord dell鈥橢uropa 鈥 con la Dichiarazione per la Vita? L鈥檋a sognato Gonzalo Guerrero pi霉 di 500 anni fa, quando fece proprio il percorso e il destino del popolo maya? Inquiet貌 Jacinto Canek?

Ha alleviato in qualche modo la dipartita del Comandante Ismael, della dott.ssa Paulina Fern谩ndez C., di Oscar Ch谩vez, di Jaime Montejo, di Jean Robert, di Paul Leduc, di Vicente Rojo, di Mario Molina, di Ernesto Cardenal e di tanti e tanti famigliari 鈥 fratelli e sorelle senza saperlo 鈥 che abbiamo perso negli ultimi mesi?

脠 il sogno che ha animato l鈥橢uropa del basso che ha organizzato questa incredibile e meravigliosa accoglienza a Vigo?

Quello che ora percorre le strade, i quartieri, le campagne e le coste d鈥橢uropa e che ripete 芦Piover脿 a luglio a Parigi?禄

脠 il sogno che anima le voci che, negli emblematici specchi della spiaggia di Vigo, hanno attraversato l鈥橝tlantico ed annidano ora nelle comunit脿 zapatiste?

Perch茅 non da una nave scende lo Squadrone 421, ma sbarca da La Monta帽a 芦senza armi, per la vita禄.

脠 umano questo? Ci貌 che ricama il lungo e occulto filo che unisce geografie diverse e lontane, che unisce calendari vicini e lontani?

Non lo so. Ma consiglierei a chi 猫 posseduto dalla maledizione dell鈥檃rte: plasma tutto questo nel tuo sogno. Qualunque cosa sia, ma che sia tuo.

Perch茅 non si sa mai quando e dove un altro sguardo, un altro ascolto, altre mani, un altro passo, un altro cuore, in un altro calendario e in un鈥檃ltra geografia, lo tirer脿 gi霉 dal grande scaffale delle illusioni, gli aprir脿 le viscere e lo pianter脿, come un seme, nella dolente realt脿.

In fede.

Il SupGaleano.

Giugno 2021

Traduzione 鈥淢aribel鈥 鈥 Bergamo

