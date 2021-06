KATHRYN SCHULZ RECIENTEMENTE sugiri贸 que Henry David Thoreau y su libro m谩s famoso,, no merecen ser considerados como cl谩sicos de la filosof铆a y la escritura estadounidenses. En su art铆culo en 鈥淧ond Scum: Henry David Thoreau鈥檚 Moral Myopia鈥 ), se帽al贸 algunos puntos ya conocidos, aunque a veces enga帽osos, a saber, que Thoreau era engre铆do, contradictorio, hip贸crita y quiz谩s lo peor de todo a ojos de Schulz, no le gustaba la gente ni la sociedad. Ella se dedica a profundizar en losmodernos sobre Thoreau y, que no coinciden con la realidad hist贸rica. Su art铆culo es de lectura divertida, pero es decididamente unilateral.