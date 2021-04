Hace unos d铆as, un compa帽ero y una compa帽era se enteraron de que est谩n siendo investigados de nuevo por incitaci贸n al delito-apolog铆a (art. 414 c.p.) y difamaci贸n (art. 595 c.p.) por algunos contenidos del programa de radio Zardins Magnetics, producido por nuestra Asamblea y emitido todos los jueves a las 20 horas en Radio Onde Furlane. Se trata del en茅simo ataque policial y judicial a las actividades de la Asamblea mediante acusaciones basadas en delitos que pueden definirse como 芦de opini贸n禄. De hecho, el compa帽ero y la compa帽era investigadxs ya est谩n siendo juzgadxs, por los mismos delitos, en el tribunal de Udine por varias intervenciones en manifestaciones y una entrevista radiof贸nica en 2019. Asimismo, un compa帽ero est谩 siendo sometido a hasta tres juicios en Trieste por cargos de incitaci贸n y ultraje, por diversas intervenciones en la c谩rcel local. Parece que la DIGOS y la fiscal铆a de Udine y Trieste quieren hacernos sopesar penalmente cada palabra que decimos y que, superando la est茅ril libertad de indignarse, reclama la libertad de luchar. Y as铆, por poner algunos ejemplos de nuestras acusaciones, decir que es correcto golpear con acciones directas a quienes (realmente) incitan al racismo y a la guerra entre pobres, como la Liga, se convierte en una incitaci贸n al crimen. Decir que la mala salud en la c谩rcel es una tortura y por tanto denunciar como torturadores a lxs m茅dicxs que no se preocupan por lxs presxs, se convierte en una difamaci贸n. Contar a un prisionero en una c谩rcel una revuelta ocurrida en otra c谩rcel, se convierte tambi茅n en instigaci贸n. Los miserables horizontes del derecho burgu茅s se revelan plenamente. Con nuestras palabras, de hecho, no queremos empujar a nadie a hacer nada, ni pretendemos ensuciar el nombre de nadie que no est茅 ya manchado por su papel y sus acciones. Por el contrario, queremos potenciar -es cierto- la rebeli贸n y las luchas que inevitablemente surgen de la opresi贸n, sin necesidad de instigadores misteriosos. Reconocemos en este 煤ltimo el 煤nico instigador real de la rebeli贸n, m谩s all谩 de todas las pesadillas de una paz social totalitaria por parte del Estado y las clases dominantes. A nuestra manera, formamos parte de esta rebeli贸n y lucha insaciables. Hemos estado, por ejemplo, al lado de lxs presxs de la c谩rcel de Udine, cuando denunciaron su estado de mala salud. Al igual que lxs reclusxs de la prisi贸n de Coroneo, en Trieste, cuando reclamaron salud, sanidad y libertad en medio de la actual epidemia. Hemos estado y estaremos al lado de lxs presxs anarquistas, encerradxs en las c谩rceles porque luchan por destruirlas. Creemos que es nuestra pr谩ctica a este respecto, y no las palabras en s铆, la que se ve afectada por estos procedimientos. Que nuestrxs inquisidores se esfuercen todo lo que puedan en recortar cada palabra para darle 芦protagonismo penal禄. Seguiremos diciendo lo que pensamos y sobre todo practicando el apoyo y la solidaridad a lxs que se rebelan, luchando contra la c谩rcel y resistiendo a la represi贸n.

Udine-Trieste, 1 de abril de 2021

Asamblea permanente contra la prisi贸n y la represi贸n

liberetutti@autistiche.org

FUENTE: IL ROVESCIO

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A