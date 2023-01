–

January 1, 2023

Dif├şcilmente podr├şamos se├▒alar qu├ę tienen en com├║n Santiago Armesilla, Ana Iris Sim├│n o Frente Obrero, aunque podemos encontrar un hilo conector. En los ├║ltimos a├▒os se ha gestado una corriente de pensamiento que viene a defender valores reaccionarios enmarcados en discursos anticapitalistas. En este art├şculo pretendemos analizar la posici├│n pol├ştica de uno de los m├ís destacados: Frente Obrero.

INTRODUCCIÓN

14 de octubre de 2018. El Ateneo de Madrid acoge el acto de presentaci├│n del Comit├ę pro-Frente Obrero de Espa├▒a. El programa pol├ştico de esta nueva organizaci├│n lleva la firma de Roberto Vaquero. En ├ęl se exige la salida de la UE y la OTAN; el establecimiento de una rep├║blica federal, popular y, en un futuro, socialista; la expropiaci├│n a los grandes terratenientes; el fin del imperialismo espa├▒ol y la resoluci├│n del conflicto en el S├íhara; as├ş como la amnist├şa para todxs lxs presxs pol├şticxs.

M├ís tarde, FO se dar├í a conocer fuera de su ├ímbito con una serie de escraches contra miembros de Podemos, as├ş como proyectos de bancos obreros y movilizaciones contra los desahucios. En paralelo, han venido realizado toda una serie de campa├▒as e intervenciones en redes sociales defendiendo ideas pol├şticas conservadoras vinculadas al patriotismo espa├▒ol, al antifeminismo o la LGTBIfobia. En este art├şculo analizaremos dicho discurso.

ANTIFEMINISMO Y LGTBIFOBIA

En esta cuesti├│n FO nunca se ha escondido, aunque su pensamiento parece haber evolucionado. Si bien en 2019 solo criticaban el ┬źfeminismo posmoderno┬╗, a lo largo de estos a├▒os han realizado una pol├ştica de acoso y derribo contra el feminismo (especialmente aquel m├ís af├şn al movimiento LGTBI, lo que denominan ┬źteor├şa queer┬╗), tild├índolo de reaccionario, interclasista y discriminatorio. ┬źSomos contrarios al feminismo en todas sus formas y variantes┬╗. Por supuesto, tambi├ęn critican que la ┬źideolog├şa de g├ęnero┬╗ se est├ę ┬źimponiendo por la fuerza┬╗ en la educaci├│n p├║blica.

Esto se expresa en la defensa de la ┬źmujer obrera┬╗, del antifeminismo y de pol├şticas de natalidad en su programa pol├ştico (en el cual no encontramos ninguna referencia al aborto). Asimismo, han realizado campa├▒as contra la ley trans.

PATRIOTISMO Y FILOIMPERIALISMO ESPA├ĹOL

En 2019, FO se presentaba como una organizaci├│n que defend├şa el derecho de las naciones que componen el Estado espa├▒ol a la autodeterminaci├│n, la necesidad de acabar con la herencia colonial espa├▒ola y con el imperialismo espa├▒ol. No obstante, la evoluci├│n de su proyecto pol├ştico hace que haya degenerado en un patriotismo espa├▒ol sin tapujos, como demuestra el documento pol├ştico: centralismo, negaci├│n del derecho de autodeterminaci├│n y ninguna referencia al imperialismo y colonialismo espa├▒ol. Expl├şcitamente se afirma que ┬źse est├í implantando en Espa├▒a una cultura decadente que busca destruir todo lo que somos: la Hispanidad, la patria o los idiomas┬╗.

Este patriotismo se convierte en las redes sociales en una oda constante a la patria espa├▒ola, asumiendo orgullosamente el legado imperial espa├▒ol y la teor├şa de la Leyenda Negra, relativizando los cr├şmenes cometidos por el imperialismo espa├▒olÔÇŽ solo porque otros Imperios mataran m├ís y peor.

CONTROL DE FRONTERAS Y POL├ŹTICA ANTIINMIGRACI├ôN

Este nacionalismo espa├▒ol, aderezado con dosis de racismo y xenofobia, se manifiesta claramente en su pol├ştica migratoria. Con el argumento de evitar la marginalidad y la no integraci├│n de lxs migrantes, as├ş como ante un supuesto l├şmite en la capacidad del pa├şs a la hora de recibirles, proponen una bater├şa de medidas entre las que cabe se├▒alar: el cierre fronterizo con Marruecos, la expulsi├│n de lxs migrantes que delinquen o de quienes hayan llegado de manera irregular siempre y cuando no demuestren que han vivido de forma estable en el Estado espa├▒ol.

Estas medidas no solo vinculan la migraci├│n irregular con la violencia, delincuencia, islamismo, etc., sino que viene a criminalizar y a castigar m├ís a lxs mismxs migrantes pobres y de clase trabajadora. Ni que decir tiene que el cierre de la frontera pirenaica para que no entren migrantes europexs que crean sus guetos en residencias de lujo, fomentan discursos racistas contra los pueblos mediterr├íneos y generan altercados con sus borracheras, no tiene cabida para FO (n├│tese la iron├şa).

NI IZQUIERDA NI DERECHAÔÇŽ

FO afirma que la dicotom├şa izquierda y derecha ya no es v├ílida, argumentando que, hoy en d├şa, las etiquetas izquierda y derecha representan a partidos en el poder que legitiman y reproducen el sistema. Frente a ambas, ellos se reivindican como alternativa. No obstante, lo hace asumiendo los marcos discursivos de esa derecha que dicen invalidar: el concepto de ┬źdictadura de lo progre┬╗, o los de ┬źlobbys gay y queer┬╗, etc. Esto no es m├ís que la adaptaci├│n de este discurso neoconservador que se est├í erigiendo en los ├║ltimos a├▒os.

Para el caso de FO, mientras se afianzan estos discursos reaccionarios, desaparecen de su programa pol├ştico los planteamientos m├ís transformadores: socialismo, fin de la monarqu├şa, o la lucha contra el imperialismo espa├▒ol. Solo defensa de la clase trabajadora, una premisa que queda desnuda, envuelta en una bandera rojaÔÇŽy gualda.

Este giro se enmarca en el surgimiento de un posicionamiento pol├ştico que podr├şamos calificar de rojipardismo, y que viene a asumir la cr├ştica anticapitalista del sistema actual (e incluso alternativas socialistas) desde posiciones conservadoras o reaccionarias en lo social. Erigiendo el conflicto capital-trabajo como ├║nico relevante para la lucha pol├ştica y desvincul├índolo de otras explotaciones, violencias o conflictos, este movimiento supone una defensa de valores tradicionalistas como reacci├│n al aumento de la conciencia y los avances en derechos de naturaleza sexo-reproductivo, diversidad de g├ęnero, ecologismo, identidades nacionales o movimientos antirracistas.

En un contexto de desmovilizaci├│n y hartazgo pol├ştico, de aumento de la pobreza y precariedad y de falta de referentes revolucionarios en los barrios obreros, no debemos dejar de ver como una amenaza este tipo de discursos y movimientos que vienen a contraponer, de manera perversa y falsa, la necesaria construcci├│n de un orden social que supere al capitalismo y acabe con la explotaci├│n de clase, con el necesario avance de derechos colectivos en claves de tipo territorial, sexual, racial o de g├ęnero.