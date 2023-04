–

La empresa de transporte Grupo Metropol, que une varios puntos de CABA, La Plata y el conurbano, decidi贸 cortar el servicio en 23 de sus l铆neas desde las primeras horas de este mi茅rcoles, 鈥減or falta de insumos b谩sicos para operar debido al continuo incumplimiento del Ministerio de Transporte de la Naci贸n a una medida judicial favorable a Metropol鈥, seg煤n se帽alaron a trav茅s de un comunicado en sus redes sociales. Los medios hegem贸nicos desinforman relatando este conflicto como 鈥減aro de colectivos鈥, herramienta de protesta de les trabajadores por reclamos puntuales de sus condiciones laborales. Mientras tanto, esta medida perjudica a miles de vecinas y vecinos del AMBA, quienes desde hace tiempo denuncian el 鈥減茅simo servicio鈥 que brinda el monopolio.

鈥淓st谩 muy complicado viajar, no voy a llegar a cursar en la facultad, me da bronca, pero mejor me vuelvo a mi casa鈥, se lamentaba una joven en la parada del 194 en Escobar, mano a ciudad de Buenos Aires, mientras una multitud se arrimaba a la parada del 60, la otra l铆nea que realiza ese recorrido, y sus colectivos sal铆an abarrotados de personas por la Panamericana. Esta escena se vivi贸 ayer, martes 11 de abril, cuando la empresa de micros Metropol anunci贸 por redes sociales que algunas de las l铆neas de colectivos que la componen y recorren el 脕rea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hab铆an reducido su servicio y otras ten铆an interrupci贸n total. Desde la empresa aducen 鈥渆l incumplimiento del Ministerio de Transporte de la Naci贸n a una medida judicial鈥 que les favorece y exigen el pago de subsidios estatales atrasados.

馃毃 Informamos la interrupci贸n total de servicio en las l铆neas 65, 90, 151, 176, 194, 195, 228, 237, 276, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 448, 503, 504, 507, 510 y 670 a partir de las 00hs del mi茅rcoles 12 de abril, por falta de insumos b谩sicos para operar, (sigue) 鈥 Metropol (@Metropol_ar) April 11, 2023

El lockout empresarial se profundiz贸 y este mi茅rcoles 12 de abril los due帽os de la empresa informaron que la totalidad de sus l铆neas de colectivos no est谩n circulando ya que el Gobierno no acusa respuesta frente al reclamo del 鈥atraso en el pago de las compensaciones鈥. En el comunicado difundido en las redes, Metropol afirma que la 鈥渜uita injustificada, desde hace 16 meses, del 15% de los ingresos fue llevada a la Justicia mediante una medida cautelar con un fallo favorable ratificado en varias instancias, el cual viene siendo desobedecido por parte del Ministerio de Transporte de la Naci贸n, privando a la empresa de recursos que son indispensables para cubrir la totalidad de su demanda鈥, y remarcan 鈥渆sta quita ilegitima de recursos, sumada a la problem谩tica que sufren todos los operadores del AMBA (deuda impaga de subsidios por m谩s de $24.000 millones a la fecha; junto al atraso por el impacto de la inflaci贸n 2023 鈥 no incluida en los subsidios), fue soportada hasta ahora con el gran esfuerzo empresarial, y el mayor endeudamiento para cumplir con el servicio鈥.

Creado como Grupo Metropol en el a帽o 2013, la empresa tiene una larga data. Fundada en 1964 por la familia Zbikoski en Posadas, provincia de Misiones, creci贸 bastante y en 1996 adquiri贸 la l铆nea 65, y pasa llamarse Transporte P煤blico de La Nueva Metropol. Ya en el a帽o 2000 compran la empresa Chevallier de media distancia en el tramo Once-Zarate. Para 2012 compran Sargento Cabral, Vecinal, Libertador General San Mart铆n y la L铆nea 90. Por 煤ltimo, suman hace unos a帽os al Expreso Sarmiento.

Cuesta creer que el Grupo Metropol, que controla el 10% del negocio del transporte p煤blico en el AMBA, haya llegado 鈥al l铆mite cr铆tico鈥 de sus recursos, como sostienen en el comunicado, donde tambi茅n notifican el pago del 100% de los salarios de m谩s de 4000 trabajadores. Justamente, la empresa se esfuerza en remarcar como un logro ese pago, cuando la misma Metropol incumpli贸 en el mes de enero el abono de salarios y de un adelanto de $20.000 acordado en la paritaria 2022. En algunos casos, como en la l铆neas 176 y 448 solo pagaron el 50% de los salarios.

En momentos en donde la consternaci贸n por el asesinato del trabajador de la l铆nea 620, Daniel Barrientos, en el partido de La Matanza conlleva a la discusi贸n sobre las condiciones laborales, la empresa, como muchos otros grupos monop贸licos no menciona en absoluto el destino de $2.500 millones que el gobierno provincial asegura haber brindado al sector empresarial para la instalaci贸n de c谩maras de seguridad en las unidades, tras haber sancionado en 2017 la ley provincial 14.897 que establece medidas de seguridad para colectivos provinciales y municipales. Mientras algunas empresas niegan haber recibido ese dinero, otras, en cambio, aluden que se utilizaron para pagar sueldos, y sustentar la compra de combustibles y elementos necesarios como neum谩ticos y repuestos.

En tanto, en los medios masivos de comunicaci贸n, el constante se帽alamiento negativo sobre manifestaciones leg铆timas de la clase trabajadora, la estigmatizaci贸n sobre la protesta social, adopta otra forma cuando se trata de empresas quienes llevan a cabo una acci贸n. Las y los trabajadores hist贸ricamente han utilizado distintas herramientas para reclamar mejores condiciones laborales y el cambio social, como la huelga, el paro, el corte de calles, movilizaciones, entre muchas otras. Desde hace d茅cadas, los medios masivos han atacado esta forma de organizarse y protestar que tiene habitualmente como sujetos a quienes no tienen los medios de producci贸n, y recurren a ciertos periodistas televisivos muy dados a expresar el 鈥渄olor de cabeza鈥 que generan esas acciones a 鈥渓a gente鈥 (1). Sin embargo, cuando se trata de quienes s铆 detentan los medios de producci贸n, jam谩s se pronuncian en torno a la explotaci贸n y maltrato que realizan. El lockout es la decisi贸n empresarial arbitraria del cese de tareas, impidi茅ndoles a les trabajadores realizar su trabajo, con el fin de presionar el Estado o a los propios laburantes. Desde la medianoche, diversos medios apuntaron a utilizar la palabra 鈥減aro鈥, o a denominar 鈥paro de colectivos鈥 a un claro lockout patronal.

Entre las principales consecuencias de esta medida, volvemos a la escena del principio: la incomodidad y la dificultad para viajar en la regi贸n del AMBA. Muchas personas ni bien supieron de la acci贸n buscaron alternativas para llegar al trabajo, al lugar de estudio o a un turno m茅dico. Muchas otras destinaron tiempo a responder y cuestionar en las redes sociales a la empresa, sobre todo en las l铆neas que unen las zonas del conurbano norte, como Escobar y Pilar, que sin las l铆neas 176 y 276 por ejemplo, se dificulta o no pueden trasladarse, directamente. Sin embargo, lo m谩s notorio fue que casi en su mayor铆a todas las personas reflejaban que, entre la medida y el servicio habitual, no hab铆a pr谩cticamente diferencia.

Un diario local, Pilar a Diario, enumer贸 en una nota los mensajes llegados a sus redes sociales. As铆, reprodujo la bronca de muchas vecinas y vecinos. Por ejemplo, el lector identificado como Gerchu Buodo se pregunt贸 鈥減or qu茅 no ponen otra empresa que haga su recorrido, si ya pasan a cualquier horario y pasan llenos, ahora peor. Desde que era La Isle帽a andaban mal ya por eso intervino la empresa Metropol y est谩 funcionando peor鈥.

Para Fabi谩n Alanis, el paro se suma a 鈥渜ue pasan un cada dos horas鈥, mientras que Mar铆a Esther De Pablo ironiz贸: 鈥淓l 276 todo el tiempo que est谩 vive en reducci贸n entonces, para los pasajeros que tendr铆an que viajar en tres unidades por lo menos, los llevan en una sola, especialista en reducir es esta empresa鈥.

Liliana Ju谩rez apunt贸 tambi茅n que el 鈥176 es desastroso, vienen cuando quieren y a veces vienen dos juntos hacia pilar por ende los perd茅s y sonaste porque ten茅s que esperar m谩s de 45 minutos鈥.

鈥淪i as铆 sin reducci贸n funcionaban mal no me quiero imaginar ahora鈥, plante贸 Juan Esp铆ndola, mientras que Liliana Cormack dijo: 鈥淓l 276 lo toma el laburante, no puede reducir el servicio entre Luj谩n y Pilar鈥.

鈥淨ue le saquen la concesi贸n y que se la den a otro que quieran trabajar. Sacan la l铆nea m谩s importante鈥, propuso

El enojo es com煤n entre vecines de Escobar y Pilar con respecto a la Metropol, al punto de que una vecina de Matheu elabor贸 hace un mes una petici贸n en el sitio change.org https://www.change.org/p/exijamos-a-la-l%C3%ADnea-276-que-regule-sus-horarios-y-frecuencia para que la l铆nea 276 regule sus horarios y frecuencia, donde explica: 鈥渟omos rehenes de la l铆nea 276, pertenece al monopolio de la empresa Metropolita, la frecuencia de dicha l铆nea, llega a tener desde 45 minutos a una hora y media de atraso, las personas que van a trabajar no solamente deben pagar un boleto injusto que no corresponde al servicio que nos dan, sino que tambi茅n m谩s de una vez hay que recurrir al remis para no llegar tarde al trabajo, o escuela o turno m茅dico鈥︹

No es la 煤nica persona que utiliz贸 esa plataforma para exigir un trato digno por parte de un monopolio que no permite que otras l铆neas hagan esos recorridos. Encontramos muchos ejemplos m谩s. https://www.change.org/p/todos-que-haya-otra-linea-de-colectivo-de-pilar-escobar-la-276-es-un-desastre

A medida que las horas pasan, la incertidumbre entre las y los pasajeros habituales crece debido a que Metropol advierte que el corte del servicio ser谩 por tiempo indeterminado, a pesar de haber recibido el mensaje de la Comisi贸n Nacional de Regulaci贸n del Transporte (CNRT) que les intimaba a levantar la medida de fuerza.

(1) Al momento de escribir estas l铆neas miro TN y en el m贸vil y el piso, la denigraci贸n a la lucha de les trabajadores del Subte es encarnizada.