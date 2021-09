–

De parte de Indymedia Argentina September 27, 2021 23 puntos de vista

Desde la madrugada del d铆a de hoy (27/09/21) como Lof Fvta Xayen, hemos tomado la decisi贸n de poner en resguardo este espacio de nuestro territorio comunitario que denominamos Los Algarrobos, a 18 Kms de A帽elo. Esta decisi贸n es ante la amenaza a manos de un privado del lugar llamado FERNANDO GALVAN. Este privado, usando la fuerza ha ingresado maquinaria pesada rompiendo todo a su paso, en particular lugares de importancia cultural ligado a la memoria y al uso tradicional de las familias del Lof. Este preciso lugar es considerado ELTUWE, cementerio de nuestros antepasados, los llamados Pilares son restos arqueol贸gicos que los mayores del Lof supieron resguardar de la depredaci贸n. Los algarrobos, la barda del Rodeo, Barda del Alpatacal, Bardita de la Liebre, Bardita de la Parici贸n, bajada de las Yeguas y corrales de parici贸n, Pilar. Todo espacio de posesi贸n mapuce, de uso tradicional ya que son lugares de parici贸n y pastoreo.

Aqu铆 estamos, porque siempre hemos estado aqu铆. Galv谩n logr贸 a trav茅s de una relaci贸n fraudulenta con los poderes del momento acreditar propiedad apropi谩ndose hasta de la costa del R铆o Neuqu茅n, incluyendo las islas que era el lugar de crianzas de nuestra econom铆a ganadera. No podemos permitir que pretenda seguir reduciendo nuestro espacio de vida. Para detener esto, se necesita el accionar urgente de los organismos responsables pasivos de estos abusos. En particular de los responsables de aplicar la legislaci贸n vigente a nivel provincial, federal e internacional. Hablamos del art铆culo 53 de la Constituci贸n Provincial de Neuqu茅n, Art 75, inc 17 de la Constituci贸n Nacional y ley 24.075 (Convenio 169 de la OIT).

No estamos dispuestos a que nos sigan corriendo, defenderemos nuestro territorio, y la riqueza cultural que all铆 existe hasta las 煤ltimas consecuencias. Esta acci贸n de resguardo lo hacemos en el marco organizativo de nuestra Confederaci贸n Mapuche de Neuqu茅n y estamos acompa帽ado por las autoridades mapuche del Consejo Zonal Xawvnko.

Por nuestro Kvme Felen/Buen Vivir, aqu铆 estamos y esperamos la solidaridad de todos aquellos que no aceptan m谩s despojo y abuso de poder: MARICIWEW MARICIWEW!!!

LOF FVTA XAYEN (Paraje Tratayen)

Contacto:

鈥 Werken Diego Rosales 鈥 299 6078708

鈥 Werken Gilberto Wilipan 鈥 299 4714822

Fuente: https://web.facebook.com/XAWVNKO/posts/4421481257932584