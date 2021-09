–

El 14 de septiembre se realiz贸 una nueva audiencia de mediaci贸n ante el intento de apropiaci贸n de las tierras comunitarias del Lof Kaxipayi帽 a manos del Club Privado Mari Menuko. Pero esta vez fue convocado el gobierno provincial, ya que la disputa territorial es producto del desorden generado por el propio gobierno que le otorg贸 un permiso precario al Club Privado para que ampl铆e su espacio de 69 Has violando el derecho territorial del Lof Kaxipayi帽.

Esta situaci贸n denunciada reiterada de todas las formas y ante la falta de respuestas, oblig贸 a la comunidad a que tomara una dr谩stica decisi贸n: instalar una barrera y proceder a identificar a cada integrante del Club Privado y no ingresar si no pose铆a un permiso expreso de las autoridades comunitarias. As铆 se lleg贸 a esta mesa de mediaci贸n. Fueron m谩s de 4 horas de una ardua negociaci贸n pero se llegaron a acuerdos que impactar谩n sobre toda la regi贸n mapuche de nuestra provincia:

鈥 Se logr贸 el objetivo de que el Gobierno de Neuqu茅n asuma su responsabilidad y se comprometa a poner en marcha el relevamiento territorial de las comunidades Mapuce en la Provincia de Neuqu茅n, en el t茅rmino de 10 d铆as.

鈥 Los representantes del Club Privado se comprometieron a no realizar ninguna obra, ni modificaci贸n en el lugar, y a someterse al proceso del relevamiento. En virtud de los acuerdos, el Lof Kaxipayi帽 autorizar谩 el ingreso y egreso al Club hasta tanto se finalice el relevamiento.

鈥 En 10 d铆as h谩biles el Ministerio Publico convocar谩 nuevamente para evaluar el avance de los compromisos asumidos

La fuerza y conciencia mapuche puso sobre la mesa que no puede haber privilegios a la hora de aplicar justicia. Que los derechos preexistentes que hemos ganado en d茅cadas de movilizaci贸n no ser谩n letra muerta como los poderes tradicionales pretenden. Nos regresamos a nuestras comunidades a llevar esta buena noticia y a estar vigilantes para que lo firmado sean acciones reales y no compromisos simb贸licos.

MARICIWEW LOF KAXIPAYI脩!

MARICIWEW CONSEJO XAWVNKO!

TERRITORIO CULTURA LIBERTAD!!!

