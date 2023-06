–

Se arrib贸 a los primeros puntos de acuerdo en la tercera mesa de di谩logo con el gobierno nacional. El Estado, a trav茅s de la Secretar铆a de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Asuntos Ind铆genas (INAI) se compromete a reconocer el rewe como sitio sagrado en el que la Machi Betiana Colhuan puede ejercer sus tareas espirituales y medicinales. A tal fin, se construir谩n tres casas y se otorgar谩 permiso de uso del terreno identificado como 19-7-A-011-14-0, ubicado en la jurisdicci贸n del Parque Nacional Nahuel Huapi. El resto de la comunidad Lafken Winkul Mapu ser谩 reubicada en otras tierras de Parques Nacionales. A partir del 5 de junio, y hasta que la Machi pueda ocupar el Rewe, las comunidades designar谩n de cuatro a seis personas que estar谩n autorizadas a ingresar a constatar su integridad. Y la Lof Lafken Winkul acepta que el resto de sus integrantes sean reubicados en otras tierras. 芦Hay acuerdos, pero seguiremos en prisi贸n junto a nuestrxs hijxs hasta que no se cumpla de manera real lo que se firm贸 y eso no deja de preocuparnos, porque el Estado nunca se cansa de mentirnos, de criminalizarnos, de perseguirnos y de matarnos禄, expresaron las presas pol铆ticas mapuche. La negociaci贸n contin煤a la pr贸xima semana. Por ANRed.

Los primeros acuerdos entre referentes mapuches y el ejecutivo nacional se lograron en el marco de la tercera mesa de di谩logo, que tuvo lugar en el Archivo Nacional de la Memoria en la Ex ESMA.

Entre los primeros primeros puntos de acuerdo, el Estado, a trav茅s de la Secretar铆a de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Asuntos Ind铆genas (INAI), se compromete a reconocer el rewe como sitio sagrado en el que Machi Betiana Colhuan puede ejercer sus tareas espirituales y medicinales. A tal fin, se construir谩n tres Rukas (casas) y se otorgar谩 permiso de uso del terreno identificado como 19-7-A-011-14-0 ubicado en la jurisdicci贸n del Parque Nacional Nahuel Huapi.

En tanto, el resto de la comunidad Lafken Winkul Mapu ser谩 reubicada en otras tierras de Parques Nacionales.

Y a partir del 5 de junio, y hasta que la Machi pueda ocupar el Rewe, las comunidades designar谩n de cuatro a seis personas que estar谩n autorizadas a ingresar a constatar su integridad.

Por su parte, tras conocerse los primeros puntos de acuerdo, las presas pol铆ticas mapuche de la comunidad expresaron informaron desde su cuenta de Instagram oficial winotupemachinirewe: 芦dejamos aqu铆 el acuerdo al que se lleg贸 luego de muchas horas de conversaciones. Reconocemos el enorme esfuerzo que una vez hemos hecho de manera colectiva para que el Estado no siga evadiendo la palabra que hab铆a comprometido en febrero. Hay acuerdos, pero seguiremos en prisi贸n junto a nuestrxs hijxs hasta que no se cumpla de manera real lo que se firm贸 y eso no deja de preocuparnos, porque el estado nunca se cansa de mentirnos, de criminalizarnos, de perseguirnos y de matarnos. En una provincia en donde son dos muertes por reivindicaciones territoriales (Rafael Nahuel y Elias Garay)禄, remarcan.

芦Por esto mismo, instamos y pedimos que todxs quienes hoy se movilizaron, todxs quienes se movieron de distintas maneras para que esto suceda no dejen de nombrarnos, no dejen de denunciar y exigir hasta que realmente se cumpla con nuestra libertad, la libertad de nuestras ni帽eces y nuestro retorno al territorio芦, convocan.

Y agregan: 芦es importante que se siga conociendo todas las violencias que hemos sufrido y todo lo que vamos a tener que seguir aguantando, porque ellos manejan los tiempos a su antojo. Este camino ha sido y es dif铆cil. Rume ma帽umuwiyi帽 (gracias) a quienes le han puesto el coraz贸n, el buen pensamiento y el cuerpo al acompa帽amiento, para que hoy , una vez m谩s el Estado reconozca su miseria y su violencia. Les pedimos seguir alertas hasta que se cumpla de manera efectiva y concreta este acuerdo禄, finaliza el comunicado.

Compartimos cobertura de la Red Enfoques

Enfoques: edici贸n especial sobre la cobertura de la mesa de di谩logo entre el Estado Argentino y el pueblo Naci贸n Mapuche

Aqu铆 pod茅s descargar y escuchar este informativo especial:

https://archive.org/details/20230601enfoques

En la jornada de este jueves primero de junio y desde temprano, se desarrollaron acciones para visibilizar la exigencia de reconocimiento de preexistencia y el derecho al sostenimiento de su cultura, con la inmediata restituci贸n del Rewe, espacio sagrado, la libertad y vuelta a su Rewe de la machi Betiana Colhuan, y las dem谩s presas pol铆ticas mapuche, con acciones en diferentes partes del territorio. Compartimos los testimonios.

En la Comarca Andina, mientras se esperaba el resultado de la mesa de di谩logo entre el Estado nacional y las comunidades mapuche en Buenos Aires, cuyo principal reclamo es la liberaci贸n de las presas pol铆ticas mapuche, se llevan adelante acciones de visibilizaci贸n en todo el territorio: radios abiertas, cortes de ruta, entre otras. En esta zona se realiza un corte informativo en la Ruta 40 y el paralelo 42, y al mismo tiempo una transmisi贸n conjunta de la Red Enfoques desde FM Alas de El Bols贸n. Escuchamos la palabra de Pablo de la Lof Cayunao y de Sandra de ATE.

En Trelew, Chubut, desde las 10 de la ma帽ana integrantes del pueblo mapuche, organizaciones y vecines de la ciudad concentraron frente en la oficina del Centro de Acceso a la Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y DDHH de Naci贸n para presentar un pedido de informe ante la situaci贸n de las presas mapuche. La acci贸n se realiz贸 en concordancia con distintas acciones y movilizaciones efectuadas en diversas localidades para acompa帽ar la firma del acuerdo con el estado nacional y exigir por la libertad de las hermanas mapuche, denunciando los actos vand谩licos que sufri贸 el rewe, espacio sagrado de la comunidad.

Desde Enfoques compartimos la lectura del documento realizada frente a la oficina por parte de integrantes del pueblo mapuche en la acci贸n convocada por Ormache, la C谩tedra Abierta de Pueblos Originarios, Memoria y Recuperaci贸n de la ciudad de Trelew.

Tambi茅n en Bariloche, se visibiliz贸 con manifestaciones y entrega de documentos, aunque las oficinas de Parques se encontraban valladas, al igual que el juzgado y otras dependencias estatales que eran custodiadas por Polic铆a Federal.

Al cierre de esta edici贸n especial, podemos confirmar que s铆 se realiz贸 el encuentro por la cuarta mesa de di谩logo y en ella se firmaron acuerdos que implican la devoluci贸n del Rewe por parte del Estado Argentino al Pueblo Naci贸n Mapuche, la liberaci贸n de las presas pol铆ticas mapuche y la reconstrucci贸n a cargo del Estado Argentino de tres casas en torno al Rewe.