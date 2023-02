–

Medios nacionales, como Clar铆n, Infobae, TN y Perfil, y locales, como FM del Lago, El Cordillerano, Red 43 o Radio 3 Cadena Patagonia, informan que autoridades de Parques Nacionales y la Justicia federal se帽alan a Cruz C谩rdenas, integrante de la comunidad Lof Paillako 鈥 Futalafken mew, como presunto autor de los incendios que azotaron durante una semana al Parque Nacional Los Alerces, en Chubut. La comunidad mapuche desminti贸 r谩pidamente 茅sta informaci贸n: 芦las empresas de falsa comunicaci贸n fomentan y alientan el odio y el prejuicio. Como Lof y en nuestro pensamiento mapuche no entra el acto de quemar el bosque, porque all铆 vive nuestra medicina, habitan animales nativos y de crianza, nuestro alimento y fuerzas invisibles que sostienen nuestro camino ancestral, y no pondr铆amos en riesgo a otras comunidades como por ejemplo la Lof Catriman Colihueque, que tambi茅n se vi贸 afectada d铆as atr谩s. Es hist贸rico el uso del fuego por el wingka para acusar y desalojar comunidades, expulsar y correr pobladores y a quienes estamos retornando al territorio. La historia se repite y nos preguntamos: 驴Qu茅 intereses hay detr谩s de los incendios?禄. Por ANRed.



En estos d铆as, varios medios nacionales, como Clar铆n, Infobae, TN y Perfil, y locales, como FM del Lago, El Cordillerano, Red 43 o Radio 3 Cadena Patagonia, entre otros, se hicieron eco de que las autoridades de Parques Nacionales y la Justicia federal se帽alan a Cruz C谩rdenas, integrante de la comunidad Lof Paillako 鈥 Futalafken mew, como presunto autor de los incendios que azotaron durante una semana al Parque Nacional Los Alerces, en Chubut.

Se calcula que los incendios 鈥 que pudieron ser contenidos este s谩bado 11 de febrero 鈥 afectaron una superficie de 1270 hect谩reas de bosque nativo, matorral y pastizal, siendo unas 300 hect谩reas dentro del Parque y el resto en jurisdicci贸n provincial.

Este se帽alamiento al miembro de la comunidad se da luego de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial indicara que el fuego habr铆a sido intencional, y que el responsable de la cartera, Juan Cabandi茅, pidiera que a quienes hayan sido responsables del inconmensurable da帽o 芦les caiga todo el peso de la ley禄. En ese marco, el fiscal Federico Baquioni, a cargo de la investigaci贸n del incendio forestal, se帽al贸 a Cruz C谩rdenas, extrabajador de Parques Nacionales e integrante de la comunidad mapuche y pr贸fugo de la Justicia, como quien 芦ser铆a el que prendi贸 el fuego en la madrugada del s谩bado 4 de febrero禄 en el parque chubutense.

Ante esta situaci贸n, la Lof Paillako- Futalafken mew rechaz贸 las acusaciones en un comunicado p煤blico dado a conocer el 13 de febrero, expresando: 芦la historia se repite una y otra vez: que somos chilenos en Argentina o que somos argentinos en Chile. Los hechos se repiten una y otra vez. Desde Julio Asesino al d铆a de hoy, el pensamiento roquista irrumpe, como la mal llamada 芦Campa帽a del desierto禄 sobre las comunidades mapuche y mapuche-tehuelche, separando a las madres e hijos/ hijas. A fines de 1800 les enviaban en caravanas de muerte a Buenos Aires, Valcheta o a la Isla Martin Garc铆a, y hoy, a c谩rceles a m谩s de 2000 kil贸metros de distancia禄.

En la misma l铆nea, agreg贸: 芦los hechos se repiten una y otra vez. Es indistinto el color pol铆tico partidario que est茅 administrando al estado argentino/chileno, todas las decisiones pol铆ticas que se toman son basadas en el pensamiento roquista que termin贸 de fundar lo que hoy se conoce como Argentina. Aqu铆 estamos, a煤n resistiendo al prejuicio de la sociedad, la represi贸n de las fuerzas policiales y parapoliciales, y del empresariado que ingresan a nuestros espacios y nos asesinan. Rafa iem, Elias iem, entre otrxs禄.

En otro pasaje del comunicado, rechazan las informaciones que se帽alan a su integrante Cruz C谩rdenas: 芦los hechos se repiten una y otra vez. Las empresas de falsa comunicaci贸n fomentan y alientan el odio y el prejuicio. Ejemplo de esto es el individuo lobista y agente p煤blico de las mineras Ricardo Bustos de FM del Lago (Esquel) que est谩 escupiendo odio a trav茅s de todas sus herramientas de comunicaci贸n sobre Cruz C谩rdenas, integrante de nuestra Lof, haciendolo responsable de los devastadores incendios que arrasaron parte del territorio d贸nde se cr铆o y que, actualmente, vive su familia. Adem谩s, como Lof y en nuestro pensamiento mapuche no entra el acto de quemar el bosque, porque all铆 vive nuestra medicina, habitan animales nativos y de crianza, nuestro alimento y fuerzas invisibles que sostienen nuestro camino ancestral, y no pondr铆amos en riesgo a otras comunidades como por ejemplo la Lof Catriman Colihueque, que tambi茅n se vi贸 afectada d铆as atr谩s禄, se帽alan desde la comunidad.

Asimismo, la Lof Paillako- Futalafken mew hizo un racconto hist贸rico del uso de los incendios forestales para estigmatizar y criminalizar a las comunidades mapuche: 芦es hist贸rico el uso del fuego por el wingka para acusar y desalojar comunidades, expulsar y correr pobladores y a quienes estamos retornando al territorio. Recordarmos tres incendios-atentados contra nuestro territorio, a los cu谩les el wingka no le di贸 relevancia: 1) El pasado 5 de enero quemaron colmenas de abejas. 2) El 8 de enero quemaron el retamal que se encuentra en el ingreso a la comunidad. 3) El 14 de enero incendiaron aproximadamente 1ha de bosque nativo. La historia se repite una y otra vez. Tres atentados incendiarios que sofocamos y que no fueron mucho m谩s graves porque pu newen no lo permitieron. Les invitamos a que ingresen a las p谩ginas oficiales de las distintas instituciones, a corroborar los registros sobre los incendios que se provocaron desde antes de nuestro regreso al territorio. La historia se repite y entonces nos preguntamos: 驴qu茅 intereses hay detr谩s de los incendios?芦, se preguntan, como cierre del comunicado.