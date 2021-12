–

El pasado 16 de diciembre, el juez de garant铆as Ricardo Calcagno, orden贸 que cuatro integrantes de la lof Quemquemtrew, imputados por el delito de usurpaci贸n, deb铆an abandonar voluntariamente el territorio que reivindica toda la comunidad. El 23 se cumpli贸 el plazo para acatar dicha medida que fue apelada por la defensa, por lo cual el pr贸ximo 27 se dio lugar a una audiencia de impugnaci贸n de medidas cautelares que ser谩 dirigida por el juez Gregor Joos. Seg煤n la abogada de la lof, Andrea Reile, el juez Calcagno no respeta la legislaci贸n especial que corresponde a las comunidades ind铆genas, desconoce como tal a la lof Quemquemtrew en esta nueva orden y se vale para desalojar de un contrato de explotaci贸n forestal vencido que presenta Rolando Rocco. Por su parte la comunidad volvi贸 a reinstalar el acampe humanitario, que hab铆an levantado dos d铆as antes del asesinato de Elias Cayicol Garay Yem y de las heridas de bala de Gonzalo Cabrera. Para el pr贸ximo 26 de diciembre anunciaron que har谩n una caravana y un trawvn (encuentro) para exigir el no desalojo y resguardar al territorio y a quienes resisten en 茅l. Por ANRed

El 23 de diciembre venci贸 el plazo de desalojo que orden贸 el juez Ricardo Calcagno, que establec铆a que cuatro integrantes de la comunidad, deb铆an voluntariamente abandonar los territorios que reinvindica la lof Quemquemtrew en la Cuesta del Ternero, desde su recuperaci贸n anunciada el 18 de septiembre. Ante esta amenaza de un nuevo desalojo, el pasado mi茅rcoles la comunidad decidi贸 volver a reinstalar el acampe humanitario que fuera levantado dos d铆as antes de que ingresaran al territorio vigilado por las fuerzas de la divisi贸n COER de la polic铆a de R铆o Negro, dos personas armadas, y asesinaran a Elias Garay e hirieran de bala de plomo a Gonzalo Cabrera.

鈥淪e volvi贸 a realizar el acampe. La situaci贸n es que sigue el pedido de desalojo a lof Quemquemtrew. Estaba pedido el desalojo voluntario para este 23 de diciembre, a partir de all铆, ellos plantean que est谩n habilitados para el desalojo si la lof no se retira de manera voluntaria.鈥 Anunci贸 Nadia Silvera Nu帽ez, compa帽era de El铆as, en entrevista para La Chamiza. Agreg贸 que: 鈥淓l motivo del acampe es seguir visibilizando la situaci贸n de la lof, resguardar la vida de los peni pu lamgen que est谩n en el territorio. Estamos a un mes de la muerte del weichafe Elias Cayicol Yem y de las heridas del lamgen Gonzalo Cabrera. La idea es permanecer en Cuesta del Ternero hasta que se retire el pedido de desalojo. Estar acompa帽ando en el territorio, porque es importante estar ac谩, para estar atentos a lo que sucede dentro.鈥

As铆 mismo destac贸 la importancia de volver al acampe humanitario: 鈥淓l acampe genera un protecci贸n, una presi贸n para que ellos no puedan hacer libremente lo que quieren. Una vez que levantamos el acampe, hicieron lo que quisieron, que fue asesinar a un lamgen. La intenci贸n del acampe es el resguardo y la visibilizaci贸n y que de ac谩 no nos movemos hasta que se levante la orden de desalojo.鈥

Y finalmente anunci贸 las pr贸ximas medidas de cara a la audiencia que logr贸 la defensa de la lof el d铆a 27 para impugnar el desalojo: 鈥淪e decidi贸 que para el dia 26 se convoque a una caravana al territorio de Cuesta del Ternero, a las 16 hs y luego se realizara una conferencia de prensa y un trawvn (encuentro) para ver c贸mo se sigue accionando. Porque el 27 es la audiencia. La intenci贸n es generar una presi贸n para que ese d铆a haya una soluci贸n a esto.鈥

Desde la lof Quemquemtrew, aclararon adem谩s que la audiencia no suspende el desalojo por el momento. Y a trav茅s de un audio desmintieron un falso acuerdo presentado por el empresario Rolando Rocco: 鈥淒enunciamos a Rolando Rocco que en el d铆a de ayer a trav茅s de su abogado nos hizo llegar un mentiroso, un falso acuerdo de partes. Donde pretende imponernos una serie de cuestiones, formas, entre otras que trabajemos para 茅l de forma gratuita, sacando los pinos del territorio. 脡l nos prestar铆a una parte donde est谩 asentada la comunidad y luego nos tendr铆amos que mover a otro territorio parte de otra comunidad de la zona de la Cuesta del Ternero. Pretende ser quien controle quien entra, quien sale del lugar. Tendr铆amos que avisar fecha y hora de cualquier tipo de ceremonia. Este acuerdo muestra a las claras la perversidad de quien mand贸 a matar al weichafe Elias.鈥

Por su parte, Gonzalo Cabrera, junto a Mauro Millan de la comunidad Pillan Mahuiza, a trav茅s de las redes, expresaron el apoyo al acampe y a la recuperaci贸n territorial . Gonzalo coment贸: 鈥渕e encuentro bien de salud, recuper谩ndome de las operaciones. Recordamos al pe帽i Elias, que dio su vida en Quemquemtrew, que brind贸 su voluntad, su compromiso por el resguardo de los territorios y por los diferentes procesos que se est谩n levantando en el lugar. Vamos a seguir resistiendo cualquier m茅todo o sistema que el wingka quiera hacer. Mauro a帽adi贸 y convoc贸 a la solidaridad: 鈥渃on mucha alegr铆a y fortaleza hemos recibido la sorpresa que se ha vuelto al acampe en Quemquetrew. La medida del 23 est谩 cargada de racismo y supremacismo. Un Estado que tiene al racismo en sus cimientos y sigue arremetiendo contra nuestro pueblo. Ayer recordamos con congoja y tristeza el asesinato del pe帽i Elias Yem, que muri贸 asesinado y luchando. No debe ser en vano. No naturalizamos la violencia que ejerce el Estado hacia nosotros. Rechazamos el intento del aparato del poder judicial. Hacemos una convocatoria a todas la pu lof en resistencia y a todos los compa帽eros y compa帽eras conscientes que tambi茅n quieran ser parte de esta resistencia a este sistema capitalista y extractivista. Lo que estamos garantizando es la perpetuidad de todo lo existente en el territorio mapuche.鈥

Con respecto a la cuesti贸n legal, en el programa radial Aire de Noticias, la abogada de la lof, Andrea Reile, se explay贸 sobre la defensa de la pr贸xima audiencia: 鈥渟e van a presentar los argumentos por lo cual la resoluci贸n que tom贸 el juez Calcagno es arbitraria y no est谩 fundada en derecho. B谩sicamente es que el doctor Calcagno no considera a la comunidad Quemquetrew como comunidad ind铆gena. La resoluci贸n dice que determinadas personas deben desalojar el lugar pero no se refiere a la comunidad. Es una cuesti贸n arbitraria, porque el mismo legajo reconoce a la comunidad como comunidad ind铆gena, de hecho esta en la car谩tula. A partir de ese reconocimiento que le hace el poder judicial, es que se debe aplicar toda la legislaci贸n que corresponde a comunidades ind铆genas.鈥

Consultada sobre los derechos que reclama el empresario, la letrada aclar贸: 鈥淩olando Rocco no tiene papel de propiedad, de hecho tiene un contrato de explotaci贸n. Lo que 茅l presenta como documental es un contrato de explotaci贸n forestal vencido, porque es del 2020. La defensa fue a la oficina de tierras para pedir el expediente administrativo. La provincia le cede a Rocco el permiso de explotar, no es propietario. El expediente est谩 perdido, no se encuentra. Lo 煤nico que hay es un digital que va de la d茅cada del 60 al 93 donde Rocco pide que la provincia le pague los alambrados. Es una persona que nunca pag贸 nada. Se usa mucho este tipo de contratos de explotaci贸n. No estamos hablando de propiedad privada. Lo que presenta Rocco es un derecho, porque no es propietario, pero tiene un derecho de explotaci贸n sobre ciertas tierras. Existe esa legalidad contractual entre privados y una provincia. Rocco tiene un contrato con la provincia para poder forestar pero el contrato ya est谩 vencido en el 2020. Luego cuando van a ver los papeles que deber铆an estar en el legajo administrativo de la oficina de tierras, no lo encuentran. El legajo no est谩.鈥

Y ampli贸 sobre la toma de decisi贸n del juez: 鈥渆l tema es que no nos permite analizar pruebas, porque se hace en una etapa posterior, a partir de febrero. Entonces el juez no est谩 analizando pruebas pero ordena el desalojo y se agrega a eso que 茅l no da lugar a la legislaci贸n espec铆fica de las comunidades ind铆genas. La defensa consigui贸 que 贸rganos nacionales y provinciales, reconocidos por la provincia de Rio Negro sean veedores y pudieran tener voz para que el juez se forme mejor una opini贸n y ni quiso escucharlos. Una total arbitrariedad. A帽adiendo: 鈥Hay que pararse desde la legislaci贸n de los derechos ind铆genas, que tiene un tratamiento especial, porque los pueblos ind铆genas son anteriores al Estado. El pueblo mapuche, onas, y distintos pueblos son anteriores a la conformaci贸n del Estado. Est谩n dentro de la legislaci贸n argentina con un tratamiento especial.鈥

Finalmente detall贸 que el di谩logo debe ser con la provincia y que la comunidad Quemquemtrew cumple hasta con los requisitos que establece la normativa legal para ser considerada dentro de la legislaci贸n correspondiente a las comunidades ind铆genas: 鈥渉ay tres formas de constatar la existencia de comunidades ind铆genas: que se autorreconozca, que otras comunidades la reconozcan y la cuesti贸n administrativa, que ser铆a la personer铆a. Quemquemtrew se autorreconoce comunidad ind铆gena, tiene el reconocimiento del 贸rgano provincial instituido por ley en nuestra provincia, de ser comunidad ind铆gena y adem谩s consta con el reconocimiento de otras comunidades. Entonces hay que aplicarle el derecho especial que corresponde. Por eso no deber铆a llevarse este tipo de desalojo. El juez habla de cuatro cinco personas que deben desalojar, desconociendo a toda la comunidad鈥