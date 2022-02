–

Loli Garc铆a Caparr贸s: 鈥淵o no celebro

el 28F, mi familia se qued贸 en el 4D鈥

27 鈥 02 – 2016

Loli era una ni帽a de 12 a帽os cuando

mataron a su hermano, que s贸lo ten铆a 18. 鈥淢i madre no levant贸 cabeza, cay贸

profundamente enferma y, a los tres a帽os, con s贸lo 45, muri贸 ella. Nos quedamos

tres hermanas solas, una de ellas casada. Mi padre tampoco estaba para nada. Yo

tuve que dejar el colegio. No tuve oportunidad en esta vida. Aun as铆, hemos

salido adelante, sin el apoyo de nadie, nunca鈥, cuenta la misma Loli, hoy con

52 a帽os, dos nietos y una cafeter铆a regentada por ella y una de sus hermanas

que da de comer a la familia.

Su hermano se llamaba Manuel Jos茅

Garc铆a Caparr贸s. Algunos lo llaman Jos茅 Manuel y algunos otros cuentan que se

subi贸 a la fachada de la Diputaci贸n Provincial de M谩laga a colgar la bandera de

Andaluc铆a y que por eso lo mataron. 鈥淟a realidad es que 茅l sali贸 a defender la

libertad de su tierra, nada m谩s, en aquella multitudinaria manifestaci贸n que

sali贸 a la calle el 4 de diciembre de 1977 para pedir la autonom铆a. Lo recuerdo

salir de casa con alegr铆a, lleno de vida, sobre las diez y media de la ma帽ana,

se despidi贸 de todos nosotros y se qued贸 all铆, en la calle, con todos sus

sue帽os; el libro de sus sue帽os se lo cerraron aquel d铆a鈥, rememora a煤n

emocionada Loli Garc铆a Caparr贸s.

Con motivo del 40 aniversario del

crimen, un proyecto transmedia impulsado por las cooperativas Atrapasue帽os,

Carambolo y Autonom铆a Sur pretende rescatar la memoria social de la

movilizaci贸n del 4D y del asesinato del joven malague帽o con testimonios

directos de personas que tambi茅n vivieron aquella manifestaci贸n. 鈥淕arc铆a

Caparr贸s: memoria de nuestra lucha (1977-2017), para el que acabamos de iniciar

una campa帽a de financiaci贸n, nace para recopilar la m谩xima informaci贸n posible,

las historias, los testimonios e investigaciones que aporten m谩s luz sobre

aquellos hechos, qu茅 signific贸 social y pol铆ticamente y por qu茅 los muertos de

la transici贸n contin煤an a煤n envueltos en un halo de silencio鈥, sostiene el

impulsor del proyecto, Joaqu铆n Recio, que insiste en que sin el 4D no hubiera

habido 28F, el d铆a oficial para celebrar la autonom铆a. Aquel 28 de febrero de

1980, los andaluces votaron a la pregunta rebuscada que el entonces gobierno de

la UCD eligi贸 para el refer茅ndum: 鈥溌緿a usted su acuerdo a la ratificaci贸n de la

iniciativa prevista en el art铆culo 151 de la Constituci贸n a efectos de su

tramitaci贸n por el procedimiento establecido en dicho art铆culo?鈥. S铆, dijo

Andaluc铆a.

鈥淵o no celebro el 28F. Nos mataron a

todos, porque Andaluc铆a sigui贸 para arriba, pero nosotros nos quedamos en ese

4D鈥, confiesa Loli, que contin煤a rememorando cada paso de aquel d铆a: 鈥淰ino un

celador del Carlos Haya preguntando por el nombre de mi hermano, que si viv铆a

all铆, y le dijo a mi padre que hab铆a tenido un accidente de tr谩fico, que estaba

muy grave. Cuando mi padre lleg贸 al hospital se encontr贸 con el plan. Ni bala

ni n谩, se perdi贸 todo. Y ah铆 empezo la historia, con 18 a帽os que ten铆a, que

med铆a 1,90, lleno de vida, tan guapo鈥.

Hoy, sus nietos, contin煤an viviendo en

aquella casa malague帽a. 鈥淎 mi hijo, que tiene 35 a帽os, nunca le tuve que contar

la historia porque se cri贸 con esa historia, vivi贸 esa historia. Y el otro d铆a

le puse un v铆deo a mi nieto Adri谩n, que tiene nueve a帽os. 鈥楾煤 tienes que

estudiar para saber que tu t铆o tambi茅n est谩 relacionado con el D铆a de

Andaluc铆a, para que cuando seas grande sepas de d贸nde procedemos, tus ra铆ces鈥,

y eso se deber铆a ense帽ar en los colegios鈥. 鈥淗ay mucha gente que lo quiso

enterrar -a帽ade Loli- pero su vida se va a quedar viva鈥. IU lleg贸 a proponer en

el Congreso de los Diputados que Garc铆a Caparr贸s fuese considerado como una

v铆ctima del terrorismo y abri贸 la campa帽a de las generales en Andaluc铆a con un

acto de homenaje al joven malague帽o. 鈥淐aparr贸s deber铆a tener un estatus que se

corresponda con los hechos que tuvieron lugar en 1977, que fue que intentaron

silenciar por medio de la fuerza asesinando a la palabra cr铆tica鈥, consider贸

Alberto Garz贸n.

Hijo Predilecto de Andaluc铆a

Garc铆a Caparr贸s fue nombrado Hijo

Predilecto de Andaluc铆a en 2013 junto al actor Antonio Banderas, que tambi茅n

vivi贸 la manifestaci贸n del 4 de diciembre en primera persona en M谩laga: 鈥淓l

disparo que te mat贸 podr铆a haberse alojado en cualquiera de los que est谩bamos

cerca de ti. Podr铆a haber sido para m铆 y todo lo que desde entonces me ha

acontecido habr铆a sido borrado. Las cosas que he visto, la gente que he amado,

la hija que tuve, las batallas que gan茅 y las batallas que perd铆 no existir铆an.

Y eso es lo que te fue robado. Por eso hoy se te hace justicia, por eso hoy tu

gente te quiere devolver lo que se te arrebat贸 [鈥 Hermano, dame la mano y

volvamos al d铆a de Andaluc铆a del a帽o 77 y completemos lo inacabado, salgamos de

nuevo a las calles de nuestra tierra para gritar lo que no pudo salir de tu

garganta: que somos un pueblo que respira libertad, que el andaluz camina sin

miedo a perder su identidad pues 茅sta est谩 soldada a lo m谩s profundo de su

alma. Que entre el ser o no ser, Andaluc铆a siempre eligi贸 el ser鈥, le dedic贸

Banderas a Manuel Jos茅, ambos a tan pocos metros de distancia aquel aciago d铆a.

鈥淎ndaluc铆a es una necesidad鈥, concluy贸 Banderas. 鈥淟o digo -continu贸- frente a

la memoria de un hombre que entreg贸 su vida por una Andaluc铆a libre, Espa帽a y

la humanidad鈥.

Loli Garc铆a Caparr贸s no pudo contener

las l谩grimas durante el acto, algunas m谩s de tantas como ha echado. 鈥淏anderas

dignific贸 a Manuel Jos茅. Pero habitualmente se han hecho trabajos con

periodistas, hijos o amigos de la transici贸n pol铆tica espa帽ola o de Andaluc铆a,

ligados al poder. Y los pol铆ticos que salen no dicen m谩s que qu茅 pena, que qu茅

m谩rtir. Pero lo incre铆ble es que se haya perdido el expediente policial del

crimen de Garc铆a Caparr贸s, que haya un muerto sobre la mesa y no se haya

localizado al culpable, que falte la verdad y la reparaci贸n, y ni te cuento la

justicia, que son 40 a帽os de silencio鈥, denuncia Recio. El proyecto, que

incluye un documental, un libro y una web, contar谩, entre otros, con el trabajo

de Ketty Castillo, que desmonta la teor铆a que incide en que el joven se subi贸

al balc贸n de la Diputaci贸n. Este s谩bado, en un acto socialista, el primer

presidente de la Junta, Rafael Escuredo, record贸 la comisi贸n 鈥渧ergonzosa鈥 que

se celebr贸 en el Congreso, 鈥渄onde todos miraron para otro lado鈥.

