–

De parte de La Corda November 19, 2022 124 puntos de vista

Hace semana y media, Manuel Noguera Mazuecos (Lolo) nos cont贸 la brutal paliza grupal a la que le sometieron los funcionarios de Puig de les Basses, as铆 como las lesiones que le dejaron (dedo roto, mand铆bula, hombro inmovilizado) y la observaci贸n y tratamiento diagnosticado por el personal m茅dico de la prisi贸n (tan solo antiinflamatorios). Tambi茅n le cambiaron de celda, dej谩ndole desde entonces sin sus pertenencias (ni ropa, ni sus productos de aseo y de limpieza), sin calefacci贸n, con la raci贸n de comida m铆nima y sin siquiera reponerle papel higi茅nico. Desde esta nueva celda, hace unos d铆as que nos contaba que estaba escuchando torturas en una celda cercana. Tal y como nos solicit贸, grabamos la llamada en la que denuncia la tortura y desaparici贸n de este compa帽ero de bloque. A continuaci贸n transcribimos la grabaci贸n para que su voz rompa el silencio y traspase los muros.

芦Durante los pr贸ximos d铆as y estas pr贸ximas semanas se va a publicar en esta misma p谩gina web un comunicado p煤blico, un escrito formal, denunciando todo cuando acaece en esta instituci贸n penitenciaria de Puig de les Basses ante los abusos y las torturas, los malos tratos f铆sicos y mentales que atentan gravemente contra la integridad f铆sica y moral, menoscab谩ndola, tanto la m铆a propia como la de mis dem谩s compa帽eros. (Me cuesta un poco hablar porque estoy un poco constipado y es triste lo que voy a comunicar). Lamentablemente, en el bloque donde me encuentro hay un chico de unos 22 a帽os de edad, que esta ma帽ana sobre las 9 horas por el simple hecho de haber picado el interfono y pedir una manta han entrado todos los carceleros del mismo departamento especial por orden del juez, Carlos. Se han liado a palos con 茅l y solamente pod铆a escuchar sus gritos, sus llantos, despu茅s de haber pasado toda la noche atado. A las 10 de la ma帽ana ha desaparecido, nadie sabe nada de 茅l en este especial, nadie, absolutamente nadie sabe nada. He hecho una denuncia al S铆ndic de Greuges, mientras 茅l estaba atado, la cual voy a resumir brevemente:

Manuel Noguera Mazuecos, numero de DNI 3657760D al defensor de las personas de Catalunya, mediante la presente queja vengo, y con el debido respeto y como el derecho mejor proceda, ante el S铆ndic de Greuges expresando los motivos en base a las siguientes alegaciones:

Primera: Interpongo denuncia y por lo dispuesto en el art 22.4.i.7 del C贸digo Penal y lo dispuesto en el mismo art铆culo penal 107.100.4 punto 1 y 2, y en relaci贸n con el art. 14 y 15 de la Constituci贸n Espa帽ola, todos ellos de ley.

Segunda: Y en relaci贸n a mi anterior queja ante este mismo departamento del s铆ndic, por las torturas y malos tratos f铆sicos y mentales que atentan gravemente la integridad f铆sica y moral, menoscab谩ndola, tanto la m铆a propia como la de mis dem谩s compa帽eros actualmente internos en este centro penitenciario de Figueres, Puig de les Basses, y ubicado uno de ellos en la celda n煤mero 33 de cuarto ala, y en estos momentos a d铆a de hoy sobre las siete horas bajo videovigilancia y atado en malas condiciones, sufriendo desde hace d铆as, entre los d铆as exactamente 10 y 17, todo tipo de torturas y tratos inhumanos por parte de los carceleros y coordinador del DERT, Don Carlos, solicitando el visionado de las c谩maras de las CCTV (videovigilancia), (disculpad pero estoy algo constipado, ahora mismo estamos en un bloque de aislamiento, no tenemos ni calefacci贸n). Dichas torturas han venido solamente y han sido propias de los funcionarios por el mero hecho de pertenecer a otra nacionalidad y de nombre llamarse Kadri Mohammed, de tan solo unos 22 a帽os de edad, por lo que solicito al s铆ndic de greuges al defensor de las personas de Catalunya lo siguiente, por favor: Y en base a los art铆culos 14 y 15, ambos de la Constituci贸n Espa帽ola, que con car谩cter de urgencia y en base al art铆culo 9.1 tambi茅n de la Constituci贸n Espa帽ola, se presente de inmediato en este centro penitenciario de Puig de les Basses de Figueres para atender a los internos por los m茅todos utilizados por parte de la administraci贸n publica laboral del departamento especial de m谩xima seguridad, por lo establecido en los art铆culos 510.1 y 2 del C贸digo Penal y en relaci贸n al art 175 del C贸digo Penal. Todo ello, lo que a d铆a de hoy solicito respetuosamente y, as铆 mismo, en el caso de que el s铆ndic no atienda (NO ATIENDA) mi actual petici贸n en base al art 9.1 y 9.2 de la misma Constituci贸n Espa帽ola, y de car谩cter urgente, lo ponga en conocimiento del defensor del pueblo de Madrid y a todos los organismos institucionales, penitenciarios y judiciales de la Comunidad Catalana. Disculpen las molestias y muchas gracias.

En Figueres a d铆a 18/11/2022, Gerona, Catalunya.

A d铆a de hoy (18/11/2022) ya son cerca de las 19 de la tarde, no s茅 nada de mi compa帽ero. Lleva desde los d铆as que he dicho, d铆a 10 aproximadamente, en malas condiciones. Los funcionarios, por no llamarlos carceleros, sin motivo alguno entran lo golpean, lo pinchan, lo tienen medicado鈥 Lo 煤nico que escuchaba esta ma帽ana eran dolores, sufrimientos, y llantos mientras yo hac铆a este escrito al S铆ndic de Greuges. Escuchaba 鈥溌a mano, el brazo, por favor! 隆隆La mano, el brazo, por favor!!鈥. Los m茅todos utilizados en esta prisi贸n son represivos. Puedo entenderlo si esto hubiera pasado hace 20-23 a帽os. Estamos hablando de un chaval de etnia 谩rabe. El coordinador Don Carlos escuchaba como le propinaban insultos tales como 鈥淢ena de mierda, la pr贸xima vez qu茅date en Espa帽a y no vengas a Catalu帽a鈥 y algunos m谩s que prefiero no mencionar, pero lamentablemente no s茅 ni sabemos nada 茅l. Aqu铆 han habido muchas muertes. Antes de que este chico naciera, yo llevaba 3 a帽os ya, en estas mismas fechas, en el departamento especial de m谩xima seguridad de la Roca del Vall茅s. Y esto es algo que est谩 ocurriendo diariamente en este especial de Figueres.

Un fuerte abrazo y muchas gracias.禄

Manuel Noguera Mazuecos (Lolo)

C.P. Puig de les Basses.

17600, Figueres, Girona