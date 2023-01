–

De parte de La Corda January 3, 2023 176 puntos de vista

Manuel Noguera (Lolo) nos ha hecho llegar un comunicado desde el penal de Puig de les Basses. Pocos d铆as despu茅s de que nos hiciese llegar su carta supimos que fue operado de urgencia por perforaci贸n gastrointestinal e ingresado en el pabell贸n hospitalario de Terrassa, d贸nde ha pasado las 煤ltimas semanas recuper谩ndose. No nos consta que haya ingerido nada que pueda provocar este da帽o salvo la medicaci贸n que le recetaron para calmar el dolor de la paliza que le dieron los funcionarios. En este comunicado nos cuenta la realidad de los abusos en del DERT de la prisi贸n de Figueres.

芦Figueres, a 21 de Noviembre de 2022

Penal de Puigde les Basses

Por un momento retrocedo en el tiempo, hasta llegar a la fecha en que fui encarcelado, y en estos instantes de nuevo me parece sentir todo el contenido de los a帽os transcurridos como si de ayer se tratara. Todo cuanto entre rejas he vivido, todo cuanto mis ojos han visto y mis o铆dos han escuchado, todo lo que hemos luchado y reivindicado, a帽os de dolor y sufrimiento, de sangre derramada y de vidas perdidas para que el interior de las c谩rceles llegara a ser diferente鈥 hasta llegar a la fecha de hoy, en d贸nde nuestra lucha sigue siendo necesaria porque todav铆a existen grandes lagunas en el actual sistema carcelario y quedan temas de inter茅s por resolver, por cambiar y mejorar. Quizas muchxs compa帽erxs tendr谩n diversas opiniones y unxs estar谩n de acuerdo y otrxs en desacuerdo pero al menos generamos debate tanto dentro como fuera de las c谩rceles, 驴pero qui茅n o quienes se pueden pronunciar ante la verdad absoluta? 隆Solamente nosotrxs, compa帽erxs! A trav茅s de nuestros comunicados, nuestras quejas y denuncias, de nuestras palabras y de una unidad com煤n y colectiva, para hacer frente a las formas de proceder que tiene la administraci贸n penitenciaria totalmente abusivas y discriminatorias, utilizando cualquier medio que tienen a su alcance como herramienta disponible para continuar atentando contra la integridad f铆sica, mental y moral de todas las personas presas.

Art铆culo 15 de la constituci贸n espa帽ola: Todos tienen derecho a la vida y a la integridad f铆sica y moral, sin que, en ning煤n caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Ingres茅 en este departamento de r茅gimen cerrado a principios de abril de 2022 en situaci贸n de 1er grado de tratamiento en modalidad de vida prevista en el art. 93 del R.P. Procedente del Penal de Tarragona, y fui ubicado en esta misma celda, n潞38 del 4潞 ala 鈥渄e castigo鈥 a finales de agosto, y por orden del coordinador de este mismo DERT (Departamento Especial de R茅gimen Cerrado) la 4陋 ala fue desalojada al completo, todas sus correspondientes celdas de castigo desde la 31 a la 38, y tanto yo mismo como a mis dem谩s compa帽eros se nos reubic贸 en distintas celdas entre las alas primera, segunda y tercera. Seg煤n lxs carcelerxs, por motivos tratamentales quedaba desalojada 鈥渢茅cnicamente鈥 para ubicar aquellxs compa帽erxs vulnerables que necesitan de un trato especial y espec铆fico de cuidados m茅dicos y sanitaris.

El pasado d铆a 8 de noviembre sobre las 10:30, mientras me encontraba en la celda n潞11 tranquilamente leyendo, comienzo a escuchar al coordinador y dem谩s carcelerxs como increpaban de malas maneras a mi compa帽ero de la celda n潞10, a escasos cent铆metros de distancia entre celdas. Escuch茅 como le propinaban toda clase de insultos discriminatorios, coaccion谩ndolo y amenaz谩ndolo, ante tal suceso no tuve otra opci贸n que reaccionar y el coordinador abre la puerta de la celda, falt谩ndome al respeto, a lo que r谩pidamente me levanto de la silla y, claro est谩, le respondo de las mismas formas o a煤n peor. 驴Por qu茅 mentir?

Al instante cierran la puerta, y en cuesti贸n de 15-20 minutos se abre al completo (clar铆simo que los esperaba). Pero 驴qui茅n puede hacer frente dentro de una celda de castigo a toda una manada de carcelerxs bien equipadxs rollo antidisturbios鈥? Termino en el suelo y el resto de la historia muchxs la conocemos, y lo peor de todo es que estamos acostumbrados. Al d铆a siguiente soy trasladado de la celda n潞1 de contenci贸n a esta celda n38 del 4 ala, supuestamente que hab铆an desalojado para compa帽eros vulnerables. 隆Y una mierda!

Si para compa帽erxs vulnerables, a todx aquel que llega de m贸dulo sancionado y que sufren de diferentes patolog铆as mentales, que no deber铆an estar en celdas de castigo, si no en la enfermer铆a, en seguimiento y cuidados por los especialistas correspondientes de la salud p煤blica de la administraci贸n penitenciaria, y no ser encerrados en celdas de castigo para que dichos cuidados los realicen lxs cuatro carcelerxs de turno abusivos y torturadores, a base de golpes con una brutalidad muy complicada de comprender en los tiempos que estamos actualmente, en donde 鈥渓as medidas privativas de libertad deber铆an estar orientadas hacia la rehabilitaci贸n, reducaci贸n y reinserci贸n, etc, etc鈥 tal y como as铆 dispone el art. 105.2 de la CE y el cual pienso que casi todxs conocemos.

Para nada deben estar orientadas para que lxs carcelerxs hagan uso de su cargo p煤blico torturando, humillando y sometiendo a compa帽erxs 鈥渆nfermxs鈥, personas como tu, como yo, y como todxs lxs dem谩s, a todo tipo de trato degradante y discriminatorio.

No s茅 cu谩ntos d铆as llevar茅 sin dormir, desde el d铆a 8 hasta la fecha de hoy poquitas horas habr茅 dormido. Lxs someten a todas horas, de buena ma帽ana, al mediod铆a, por las tardes y las noches, de madrugada鈥 Y qu茅 puedo hacer yo si tengo los pies destrozados de patear la puerta de la impotencia que siento. Todo lo he denunciado y seguir茅 haci茅ndolo porque esta situaci贸n es completamente intolerable. Todos los d铆as desde el 8 hasta hoy. Al juzgado de guardia de Figueres, al juzgado de vigilancia penitenciaria n潞1 de Catalunya, al Sindic de Greuges, al departamento de justicia de Instituciones Penitenciarias, al director de la c谩rcel, a la Comisi贸n Disciplinaria y a la subdirectora de R茅gimen Interior y Seguridad.

Pero lamentablemente todo continua igual, porque aunque mantengo la esperanza porque tengo al coordinador tocado, una subdirectora de R茅gimen sin verg眉enza alguna intenta ofrecerme algo en poquitas palabras. 鈥淣o se帽ora, no, yo no estoy en venta y todas mis denuncias desde la primera hasta la 煤ltima contin煤an y continuar谩n en vigor鈥. El aut茅ntico problema sistem谩tico reside en la propia administraci贸n Institucional Penitenciaria. As铆 tenga que morir en una celda de castigo, porque tanto el derecho y las libertades como el respeto a las personas para nada es negociable.

Mis mayores respetos y agradecimientos a todxs vosotrxs, compa帽erxs, y en especial a este grupo de grandes personas que forman La Corda.

Att: Manuel Noguera Mazuecos 鈥淟olo鈥.禄