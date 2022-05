–

De parte de ANRed May 2, 2022 270 puntos de vista

En octubre del a帽o 2018, la lluvia produjo el desborde de la cuenca Matanza 鈥 Riachuelo, agudizado por la sudestada del d铆a siguiente. La combinaci贸n result贸 fatal y la inundaci贸n aneg贸 el partido de La Matanza, produciendo v铆ctimas fatales. El agua que bajaba de La Matanza se acumul贸 en el barrio Villa La Madrid de Lomas de Zamora, a tal punto que la acumulaci贸n del agua sobrepasaba el metro de altura dentro de las casas. La inundaci贸n en Villa La Madrid produjo el deterioro de las viviendas, con el tiempo los revoques iban cayendo, mientras la humedad se acumulaba en las paredes. Por Patricia Rodr铆guez para ANRed

La problem谩tica del barrio Villa La Madrid, los d铆as de lluvia se agudiza, porque en el aliviador oeste no existen compuertas ni manuales ni autom谩ticas, cosa que impide manejar los caudales de agua, sumado al trasvasamiento de cuencas, es decir un ca帽o que pasa por debajo de las v铆as del tren Sarmiento que se dirige a Haedo, desde el arroyo de Santa Catalina hacia Villa La Madrid. De esta forma, el escurrimiento del agua en la zona de Santa Catalina, cercana al Canal Mugica y de los barrios de Villa Albertina desemboca en Villa La Madrid, uno de los barrios m谩s bajos de Lomas de Zamora. La obra que fue acordada por Vidal, cuando era gobernadora e Insaurralde, intendente trajo serias consecuencias y nunca fueron consultados los vecinos. Si bien existe una estaci贸n de bombeo en el arroyo del Rey, carece de mantenimiento y limpieza, lo que complica la situaci贸n.

Los vecinos relatan que la 煤ltima vez que subi贸 el cauce del agua la tuvieron estancada durante una semana. Situaci贸n altamente alarmante, porque el agua que baja del Matanza Riachuelo se encuentra contaminada no s贸lo con desechos industriales, sino tambi茅n con l铆quidos cloacales. Por otro lado, en el Barrio Obrero, la planta cloacal totalmente rota, pierde residuos por todos lados, situaci贸n sanitaria que empeora d铆a a d铆a y que a trav茅s del canal M煤gica se viene arrastrando todo ese desorden.

Muchos habitantes del barrio la Madrid, para paliar la situaci贸n, subieron sus casas, pero muchos no pudieron por falta de dinero. A煤n as铆, las casas resultaron desfiguradas, porque las puertas quedaron altas y las ventanas bajas en relaci贸n a la construcci贸n.

El problema se recrudece con las lluvias de invierno, porque siguen mandando desag眉es desde el arroyo M煤gica y Santa Catalina. En Santa Catalina no hay una estaci贸n de bombeo y en Villa Albertina, hasta el momento no se comenzaron las obras que ya estaban proyectadas y financiadas, entonces el agua excedente termina en Villa la Madrid. Los vecinos de este barrio solicitan en forma urgente una estaci贸n de bombeo en el aliviador oeste, arriba en la rivera, pero la respuesta es que no hay presupuesto o que no hay suficiente espacio para realizar la estaci贸n de bombeo.