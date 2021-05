–

De parte de Contra Todo Nocividad May 5, 2021 48 puntos de vista

extraido de attaque.noblogs

La pandemia fue el inicio de un gran proyecto de reestructuración

capitalista, en el que nos estamos perdiendo rápidamente. Londres ya

está en camino de ser una «ciudad inteligente», lo que significa que

cada molécula de esta metrópolis burbujeante se está integrando (o ya lo

está) en una gran red artificial: una red ciertamente capitalista, pero

en gran parte virtual, casi autónoma, generalizada en todo lo que nos

rodea y en nosotros mismos, en nuestro cuerpo, en nuestra mente.

Ahora mismo, estamos en medio de un vasto laberinto. Se está

construyendo un mundo de sueños prístino y sereno. Eficiencia total,

interconexión total, aislamiento total. El mundo se está reduciendo

rápidamente y se limita a lo que la inteligencia artificial, la realidad

aumentada y la Internet de las cosas pueden calcular, predecir y

procesar.

Los últimos vestigios de vínculos humanos y vitales están siendo

arrojados al baño, reemplazados por el manejo de esta rutina de

explotación despiadada y desesperación absoluta.

Mientras tanto, se incinera la tierra viva; ya es demasiado tarde para

detener esto. Ya estamos en medio de la catástrofe de la extinción

masiva. No hay problema. El capital estará allí para asegurar la

transición de las prácticas «destructivas» de extracción de combustibles

fósiles a la extracción de minerales de tierras raras (utilizados para

paneles solares, turbinas eólicas y todas las tecnologías inteligentes

en las que se basa su mundo actual); ya están utilizando mano de obra

esclava para excavar minas en Guinea y Congo. ¿Qué pasa con las masas

que huyen de la muerte y el caos causado por la escasez y las guerras

resultantes de recursos en nuestros antiguos puestos de avanzada

coloniales? Bueno, el campo de concentración Napier Barracks *,

Mientras tanto, los mercados se hunden en una inestabilidad permanente,

a medida que desaparecen modelos familiares, a medida que la industria

«productiva» sigue siendo descuidada y las finanzas especulativas

reafirman su dominio sobre la economía mundial: habrá (y ya hay)

quiebras y crisis masivas. . No hay problema. Recordamos la última

década de austeridad punitiva, desechando a muchas personas explotadas,

integrando todos los aspectos de nuestra existencia en una economía

rapaz llamada «economía de trabajos ocasionales», de modo que se están

extendiendo las condiciones de vida similares a las de los suburbios de

los suburbios de la época victoriana. , al margen, que masas de

habitantes, en esta ciudad, no pueden darse el lujo de alimentarse, que

el desempleo supera los niveles de 1981:

Mientras tanto, la tecnología de vigilancia – Londres ya está repleta de

cámaras, pero esto se complementa con GPS, con nuestros propios

«dispositivos», con este mundo por el que caminamos penosamente – se

está acelerando. A todo esto podemos añadir, por tanto, los drones, que

pronto serán un signo tan banal de la ocupación actual como lo son los

coches de policía. Pero bueno. Sabemos exactamente cómo se utilizará

todo. De la misma manera que este país ha construido un sistema

penitenciario en expansión para etiquetar, empacar y almacenar a

cualquiera que pase por las grietas de esta mega-máquina, sin mencionar

el trato brutal de cualquiera que tenga la audacia de hacerse a un lado.

y luchar contra ella. En este sentido, el nuevo » proyecto de ley Nos

da una idea de la dirección en la que vamos.

Entonces estamos perdiendo el control de las cosas; el mundo está

cambiando muy rápidamente y no estamos seguros de qué hacer. Cualquier

forma de lucha que se base en gestos performativos activistas, en la

«organización comunitaria» (lo que sea que eso signifique), en la

«conciencia», en la inscripción del mayor número posible de personas en

un partido, en demandas, reformas, etc. : todo esto no es sólo

cuantitativo y reaccionario, sino que corresponde a un mundo que ya no

existe. El camino que está siguiendo el capitalismo (y lo ha estado

durante algún tiempo) es cumplir con el dicho de Thatcher: deshacerse de

la «sociedad». En este neofeudalismo, simplemente no hay «política», no

hay «derechos», no hay «democracia», no hay «comunidad», ni siquiera un

nombre; no hay nada en lo que puedas fingir que puedes influir. Solo un

torbellino en el que estamos destinados a dividirnos y perdernos,

«esperando» algo que nunca saldrá de esta pesadilla.

Sin dignidad, sin pasión, entumecido, sofocado, vacío.

Pero todavía tenemos algo que es realmente peligroso. Tenemos una idea.

Una idea que vale la pena correr riesgos, por la que vale la pena

apostar lo que nos queda de vida. Si podemos ganarnos el coraje de

nuestras convicciones, podemos emprender una aventura para afirmar, con

orgullo y sin miedo, una realidad, una forma de ser que puede hacer

estallar los contornos del futuro que se ha trazado para nosotros, desde

la tumba que ya ha sido cavado y eso nos espera. Porque eso es

exactamente lo que le falta al poder. Ni siquiera puede entenderlo.

Cuando mira la inestabilidad y el caos de nuestro tiempo, solo puede ver

algo con lo que lidiar. Solo ve el camino hacia la restauración. Pero

podemos discernir bastante, si lo intentamos, algo muy diferente: un

montón de vulnerabilidades, tanto materiales como mentales (el campo de

batalla ahora está en todas partes), sobre cuya base podemos trazar un

plan de ataque. Porque una vez que destruimos la ilusión de que todo

esto es inevitable, una vez que afirmamos la belleza y la fuerza de

nuestra idea contra este mundo, todo sobre él puede ser reinterpretado.

Ya no hay una población que vigilar, monitorear y administrar. Hay un

área donde se retiene a individuos, cada uno de los cuales puede tener

la misma rabia, los mismos sueños que nosotros. Ya no hay economía que

sacrificar. Hay personas explotadas dispuestas a luchar junto a otras,

cuyas declaraciones de legitimidad han quedado atrás. Ya no existe

ninguna tecnología intrusiva. Hay tantos nodos en una infraestructura,

puntos débiles listos para ser atacados. Sobre todo, no hay más inercia,

hay un mundo viejo del que deshacerse y un momento presente, tanto

tiempo oscurecido y pospuesto, listo para ser captado nuevamente,

juntos, listo para ser experimentado, para ser experimentado en

plenitud.

Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Estamos esperando el próximo

motín? E incluso, ¿qué haríamos en una situación de insurgencia

generalizada? ¿Deberíamos contentarnos con ser espectadores y alentar a

los marginados y excluidos? ¿Quizás podamos traer nuestra propia piedra?

¿Y qué pasa al día siguiente? Lo cierto es que, por ahora, todo ha

«vuelto a la normalidad». Hay que hacer balance: ya estamos en una

situación en la que el Estado no puede mantener el control de las

calles, en este nuevo clima de inestabilidad “gestionada”. Echemos un

vistazo a este planeta que está en llamas hoy, e incluso este país no

puede escapar de esta tendencia, una mirada rápida hacia el oeste [

hacia Bristol, el escenario de un motín reciente; NdAtt.] te convencerá.

Para lograr un cambio cualitativo real, debemos deshacernos de todas las

rutinas, incluidas las adornadas con atributos «violentos». Queremos

difundir entre nosotros y expresar al mundo una visión de insurgencia y

guerra social que vaya más allá de los enfrentamientos con la policía –

porque, contrariamente a lo que quisiera algún hábito anarquista, la

policía no es el verdadero enemigo, es simplemente un obstáculo. . El

verdadero enemigo, ante la violencia, es nuestra propia concepción

reducida de lo que es posible, de lo que significa vivir. Para quitar la

máscara del poder, para ver este sistema como lo débil y frágil que es,

tenemos que ver qué, a pesar de todas las apariencias, es realmente

fuerte en nosotros., y se trata de nuestra capacidad para iniciar una

revuelta interminable e ilimitada, para trascender nuestra imaginación

reducida, para apostar nuestras vidas en lo que no se puede representar,

mediar o modelar. Frente a esto, los tribunales, las comisarías, los

parlamentos, los ayuntamientos, los militares, Silicon Valley, la cámara

de comercio, OTAN / G8 / G20 / COP- ?, los centros de «mando

antiterrorista» se convierten en lo que realmente son – simplemente

espectáculos absurdos, con tantos malos actores esperando a ser

expulsados ​​del escenario, cuando el público ya no tiene la fuerza para

mirar y encogerse en la oscuridad un segundo más.

ESTA TECNO-PRISIÓN ES

INSURRECCIÓN VULNERABLE AHORA

