De parte de Nodo50 November 8, 2022 233 puntos de vista

Cando se completan doce anos do desmantelamento do acampamento saharau铆 de Gdeim Izik, seis presos encarcerados desde aquel momento denunciaron ante o Comit茅 da ONU teren sido torturados tanto no momento da s煤a detenci贸n como durante a s煤a estad铆a en prisi贸n.

Imaxe do campamento de Gdeim Izik, desmantelado pola Polic铆a marroquina en novembro de 2010. (AFP)

Doce anos despois do desmantelamento do acampamento saharau铆 de Gdeim Izik polas forzas ocupantes marroquinas, a denuncia dos malos tratos sufridos chega ao Comit茅 contra a Tortura (CAT) da ONU, con sede en Xenebra. Son seis os saharau铆s que presentaron a demanda contra Marrocos e esixen a liberaci贸n de todos os presos condenados en base a confesi贸ns obtidas sob tortura.

Os demandantes son Mohamed O Bachir Boutanguiza, Abdellahi Lakhfaouni, Sidi Ahmed Lemjiyed, Ahmed Sbai, Abdullahi Toubali e O Houssein Zaoui. Todos eles peden que sexan investigados os malos tratos sufridos na s煤a detenci贸n, mais tam茅n os padecidos durante o encarceramento.

芦Detidos en condici贸ns inhumanas e degradantes desde hai doce anos, foron condenados definitivamente polo Tribunal de Apelaci贸n de Rabat en 2017, sobre a base de confesi贸ns obtidas sob tortura, a penas que oscilaban entre vinte anos de prisi贸n e cadea perpetua禄, destacan a Federaci贸n Internacional de Dereitos Humanos (FIDH) e a Asociaci贸n Internacional de Avogados Democr谩ticos (AIJD), que presentaron a denuncia xunto coas avogadas Ingrid Metton, Francesca Doria e Brigitte Jeannot.

Ante o Comit茅 da ONU denunciaron que os presos sofren diariamente actos de tortura e tratos inhumanos e degradantes, como violencia f铆sica e psicol贸xica, reclusi贸n en r茅xime de isolamento, imposibilidade de reunirse coas familias, negaci贸n de recibir atenci贸n m茅dica ou rexeitamento 谩 transferencia a c谩rceres pr贸ximas das s煤as familias no Sahara Occidental.

Condenas previas

芦Marrocos, condenado en varias ocasi贸ns polo Comit茅 contra a Tortura, recusa sistematicamente acatar as decisi贸ns do Comit茅. Apesar das ameazas e as represalias contra eles e as s煤as familias, apesar das intimidaci贸ns aos seus partidarios 鈥揳sociaci贸ns e avogados vixiados con axuda do software Pegasus鈥, os demandantes, confiando nas instituci贸ns internacionais, contin煤an informando as Naci贸ns Unidas da s煤a situaci贸n inhumana. Marrocos debe respectar as decisi贸ns do Comit茅 contra a Tortura. A adhesi贸n 谩s convenci贸ns internacionais de protecci贸n dos dereitos humanos non pode ser unha simples operaci贸n de comunicaci贸n de Marrocos para lavar a s煤a imaxe no 谩mbito internacional e debe ser seguida de efectos禄, engaden.

芦Todos os presos condenados sobre a base de confesi贸ns obtidas sob tortura e detidos arbitrariamente deben ser postos en liberdade e Marrocos debe garantir o seu dereito a reparaci贸n禄, reclaman.

En outubro de 2010, m谩is de 20.000 civ铆s saharau铆s acamparon pacificamente en Gdeim Izik, perto de Al Ai煤n, a capital do Sahara Occidental, ocupada por Marrocos. O seu obxectivo era denunciar a opresi贸n social econ贸mica e pol铆tica que padece o pobo saharau铆 a mans de Marrocos.

O 8 de novembro de 2010, as forzas de seguranza marroquinas desmantelaron o campamento violentamente e detiveron centos de saharau铆s. En marzo de 2013, 25 activistas foros xulgados e condenador polo Tribunal Militar das Forzas Reais a penas de entre vinte anos e prisi贸n perpetua mediante confesi贸ns obtidas sob tortura. Actualmente, 19 deles contin煤an encarcerados.

En novembro de 2016, o CAT condenou Marrocos por ter torturado Naama Asfari, porta-voz do acampamento. En 2022, o CAT voltou a condenar Marrocos por torturar outros dous participantes no acampamento de Gdeim Izik. En xu帽o de 2022, present谩ronse ante o CAT outras catro denuncias por torturas.

Naiz