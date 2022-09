–

Con la consigna 芦Tierra abandonada, tierra recuperada禄, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) avanza con la recuperaci贸n de tierras abandonadas y sin due帽o en la localidad de Longchamps, al sur del conurbano bonaerense, con el fin de desarrollar dos proyectos. Uno de ellos es el 芦Proyecto Huerta Grande禄, que responde a la necesidad de los comedores comunitarios de salir a recuperar tierras para producir alimentos para las familias de la zona que asisten a sus instalaciones. El otro es el 芦Proyecto H谩bitat Longchamps禄, con el que se buscar谩 hacer nuevas canchas, bancos y mesas, acompa帽ados de la limpieza del barrio, las zanjas, los espacios verdes abandonados y forestando con 谩rboles nativos. 芦No le quitamos nada a ning煤n laburante ni nunca lo haremos. No le vamos a ocupar el terreno a un vecino nunca. Buscamos siempre que sean tierras de empresarios usurpadores, fiscales o abandonadas. Es tierra para producir, no es para armar un barrio. Donde hay abandono y basura construimos huerta y comunidad organizada禄, sostienen. Hay presencia policial en la zona. Por ANRed.

En un comunicado conjunto dirigido a los y las vecinas del barrio de Longchamps donde se avanza con la recuperaci贸n de tierras, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) detalla los proyectos que tienen pensado desarrollar en esas tierras abandonadas, sin due帽o y que hoy son un basural.

Con respecto al 芦Proyecto H谩bitat Longchamps禄 sostienen: 芦hemos logrado con la lucha avanzar en la realizaci贸n de una obra grande 鈥楶laza tipo Parque鈥 frente al Centro Comunitario Las Lilas. Haremos nuevas canchas, bancos, mesas y cosas muy lindas para poder compartir un amplio espacio verde. Esto lo acompa帽amos limpiando el barrio, las zanjas, los espacios verdes abandonados y forestando con 谩rboles nativos芦, especifican.

En cuanto al 芦Proyecto Huerta Grande禄 explican: 芦se producir谩 progresivamente casi una hect谩rea de alimentos en un terreno abandonado y sin due帽o. Lo cosechado ser谩 para nuestros comedores a los cuales asisten muchas familias de estos barrios, en caso que haya excedente se llevar谩n compa帽erxs de las cuadrillas y se podr铆a repartir a familias vecinas禄.

Asimismo, sostienen: 芦no le quitamos nada a ning煤n laburante ni nunca lo haremos. No le vamos a ocupar el terreno a un vecino nunca. Buscamos siempre que sean tierras de empresarios usurpadores, fiscales, abandonadas, etc. Es tierra para producir, no es para armar un barrio. Este terreno no tiene herederos, sin due帽os, y queremos evitar un basural. Donde hay abandono y basura construimos huerta y comunidad organizada芦, destacan.

En di谩logo con ANRed, Agustina, delegada de la asamblea del FOL de Libertad y una de las participantes de la recuperaci贸n de tierras explic贸 porqu茅 reivindican la consigna 芦Tierra abandona, tierra recuperada芦: 芦significa que grandes extensiones de tierras que est谩n abandonadas, que capaz tienen grandes due帽os capitalistas o grandes empresarios que compraron, y tienen tanta acumulaci贸n de tierras que las dejan abandonadas, ni siquiera las cuidan, no las cercan, provocando que en estos lugares se armen pastizales enormes y que ocurran robos, cuando 茅stas tierran podr铆an usarse para otra finalidad, como para las que las recuperamos hoy, que es para producir alimentos. Son tierras que fueron abandonadas hace muchos a帽os, en las que nadie vive ni nadie las cuida. Y que incluso no est谩 el due帽o vivo ni tiene herederos禄.

Asimismo, agrega: 芦estamos luchando con fuerza para tener un espacio para producir, que va a brindar muchos alimentos a los comedores y para la regional del FOL. No vamos a dejar que los grandes capitalistas nos gobiernen como ellos quieren, usurp谩ndonos y rob谩ndonos todo lo que por derecho es de nosotros, teniendo que estar en un espacio peque帽o nosotros viviendo, cuando en realidad toda la Argentina es de todos sus pobladores芦.

Al cierre de esta nota, personal policial se hac铆a presente en la zona, indicando que quienes avanzan con la recuperaci贸n de tierras est谩n 芦usurpando禄. Consultada por esta agencia, Agustina se帽alaba: 芦en ning煤n momento nuestra intenci贸n es generar casas ac谩, sino un lugar que genere trabajo y alimentos, porque desde la Municipalidad no recibimos ning煤n apoyo ni sustento para mantener nuestros comedores. Nosotros no estamos siendo mandados por nadie. Si ellos piensan que luego vamos a lotear estas tierras para vivir est谩n equivocados porque nuestra finalidad es solo generar una huerta grande en este lugar芦.