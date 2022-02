–

February 18, 2022

Tengo para m铆, desde hace tiempo, que la gran popularidad de que ha disfrutado Andr茅s Manuel L贸pez Obrador y las bases de su aplastante triunfo en las elecciones de 2018 radica en tres factores principalmente:

Una bien ganada, y sobre todo cultivada fama de honestidad, contrastante con el comportamiento del grueso de los pol铆ticos profesionales que, por una v铆a u otra, han buscado el enriquecimiento personal y familiar; el h谩bil manejo de la comunicaci贸n que ha desarrollado desde el mitin y frente a los medios; y ahora, como presidente de la Rep煤blica, la implementaci贸n de programas sociales que alcanzan a varios millones de mexicanos de distintas edades e incluso de diferentes condiciones sociales.

En cuanto a este 煤ltimo aspecto, resulta evidente que se trata de una pol铆tica instaurada por los gobiernos priistas para mitigar los efectos de la p茅rdida de valor de los salarios reales y la econom铆a informal, y tambi茅n para captar un mercado cautivo de votantes en los procesos electorales. Pero AMLO la ha extendido a nuevos y mayores grupos sociales, como personas con discapacidad, j贸venes aprendices contratados a prueba por empresas, con lo que se trata en realidad de un subsidio a 茅stas en el aspecto salarial y de prestaciones, aumento exponencial de ni帽os inscritos en las escuelas p煤blicas y, desde luego, los adultos mayores. Muchas veces se ha visto c贸mo la participaci贸n en estos programas asistenciales se ofrece directamente a nombre del presidente, m谩s que como programas institucionales o derechos, de manera que la gratitud redunda en beneficio del gobernante y eleva sus 铆ndices de aceptaci贸n social.

La aptitud para la comunicaci贸n con amplios sectores populares tambi茅n parece desarrollada en una larga pr谩ctica en la que intervienen el manejo de un lenguaje sencillo y muchas veces m谩s que coloquial, pero tambi茅n a la simplificaci贸n de temas que de por s铆 demandar铆an tratamientos m谩s elaborados. Es claro que, con la asunci贸n del poder Ejecutivo y el acceso a los canales estatales de televisi贸n y radio, y la amplificaci贸n que proporcionan las redes sociales, las conferencias de prensa ma帽aneras se han transformado en m铆tines virtuales que re煤nen probablemente a millones de ciudadanos atentos a la palabra presidencial cinco d铆as por semana por aproximadamente dos horas.

Pero en esas sesiones matutinas no se tratan s贸lo, y muchas veces ni siquiera preferentemente los temas de gobierno que pueden tener un inter茅s general, sino los que el l铆der-presidente elige para colocar en la agenda de los medios y en la opini贸n p煤blica nacional. As铆, en las conferencias se introducen temas que son m谩s del inter茅s del presidente, como enfrentar constantemente 鈥攜 con particular intensidad en los recientes d铆as鈥 a sus cr铆ticos en los medios de difusi贸n e incluso descalificar a periodistas y a los medios mismos que no concuerdan con su forma de apreciar la realidad del pa铆s. Desde esa tribuna ha criticado constantemente la l铆nea editorial de los diarios Reforma y El Universal, como si se tratara de asuntos no de informaci贸n y opini贸n de medios particulares sino de Estado. Tambi茅n ha llegado a descalificar en su conjunto a la revista Proceso, de la que ahora dice que 鈥渘o contribuy贸 al cambio鈥, refiri茅ndose con esto 煤ltimo a su llegada a la primera magistratura del pa铆s, el 煤nico cambio visible para 茅l.

Pero su enojo mayor, de las 煤ltimas tres semanas es por la difusi贸n del reportaje realizado por los periodistas Ra煤l Olmos, Ver贸nica Ayala y Mario Guti茅rrez Vega 鈥攁 quienes el presidente nunca ha mencionado鈥 para la agrupaci贸n civil Mexicanos Contra la Corrupci贸n y la Impunidad y la agencia noticiosa Latinus a prop贸sito de las casas que han habitado su hijo mayor, Jos茅 Ram贸n L贸pez Beltr谩n y su esposa estadounidense Carolyn Adams en un suburbio de la ciudad de Houston, que da elementos para sospechar un posible tr谩fico de influencias en los contratos de la empresa texana Baker-Hughes. El enojo del presidente se ha dirigido contra quienes difundieron el reportaje, Carlos Loret de Mola y Carmen Aristegui, a los que ha dirigido descalificaciones absolutas poniendo en cuesti贸n sus respectivas trayectorias period铆sticas. Si con los ataques a la segunda se ha expuesto el gobernante a la cr铆tica de muchos mexicanos que por a帽os han atestiguado la trayectoria independiente del poder estatal y de los f谩cticos de Aristegui, por lo que la periodista sufri贸 tambi茅n represalias de Felipe Calder贸n y de Enrique Pe帽a Nieto, en el caso de Loret el mandatario lleg贸, el viernes 11 de febrero a exhibir informaci贸n verdadera o falsa, pero, seg煤n 茅l mismo lo ha confesado, no verificada, sobre supuestos ingresos millonarios.

Durante ya tres semanas hemos visto la ma帽anera dedicada a lanzar ataques a Loret bajo el supuesto de que 茅ste obtiene muy altas remuneraciones de sus servicios a empresas informativas, pero de los que no se ha podido decir que sean ilegales, y descalificaciones a los medios, columnistas y articulistas que por distintos temas han publicado cr铆ticas al gobierno. Y en los medios y redes sociales una polarizaci贸n pocas veces vista entre los cr铆ticos y los defensores del presidente, tanto por el tema de las casas de Houston como por las acciones del presidente contra sus cr铆ticos. A 茅stos, en una actitud que linda con la paranoia y en la que se presenta como v铆ctima, los ha llamado 鈥攕iguiendo el guion de su coordinador de Comunicaci贸n Social, Jes煤s Ram铆rez Cuevas, y de algunos de sus voceros en los medios, como Rafael Barajas El Fisg贸n鈥, 鈥済olpistas鈥.

El caso de los ataques a Aristegui desde la tribuna presidencial es el que me parece m谩s lamentable y fallido, siendo conocida de todos la trayectoria de la periodista, y su apego a principios de objetividad, pluralismo e independencia, que ha mantenido 鈥攑ara enojo de L贸pez Obrador y de muchos de sus seguidores, con frecuencia fanatizados鈥 durante el actual gobierno. Pero muy lejos estoy de defender el tipo de periodismo que ha realizado de tiempo atr谩s Carlos Loret de Mola; comparto la opini贸n de que ha sido un comunicador que, por obtener fama, popularidad o dinero, ha prostituido su profesi贸n y se ha comportado como un verdadero mercenario al servicio de los peores intereses del pa铆s, como lo demostr贸 la puesta en escena en el caso Vallarta-Cassez. Lo lamentable aqu铆 es que a este comunicador, que ya estaba en un lugar marginal y en el descr茅dito, el presidente lo ha colocado en el centro de la atenci贸n p煤blica y le he permitido victimizarse y hasta convertirlo en un 鈥渉茅roe鈥 de la libertad de expresi贸n.

Pero el punto de mayor inter茅s no es la calidad del periodismo de ciertos comunicadores, sino la reacci贸n, la actitud y las acciones del presidente de la Rep煤blica ante la critica y, en este caso, la revelaci贸n de un caso que, aun si no se demuestra como ilegal, amerita, por los meros indicios, una investigaci贸n para confirmar o descartar el posible tr谩fico de influencias en beneficio de una empresa petrolera contratista de Pemex. Pero, como lo han se帽alado la Barra Mexicana de Abogados y diversos comentaristas, el presidente de la Rep煤blica ha incurrido en diversas violaciones a la Constituci贸n y a las leyes secundarias del pa铆s en su respuesta a los periodistas de investigaci贸n, a los medios de difusi贸n y a sus cr铆ticos. No s贸lo hay ah铆 una violaci贸n al p谩rrafo segundo del art铆culo 16 de la Constituci贸n sino tambi茅n un abuso de autoridad, tipificado en el art铆culo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y posibles transgresiones a la Ley de Protecci贸n de Datos Personales en Posesi贸n de Sujetos Obligados del Estado, al secreto fiscal y otras normas.

El aspecto m谩s discutible es el uso de los recursos p煤blicos de toda 铆ndole, nada menos que desde la Presidencia, contra los particulares, ciudadanos con derechos independientemente de su oficio de comunicadores. Cuando Andr茅s Manuel L贸pez Obrador decreta sus obras estrat茅gicas como de 鈥渟eguridad p煤blica鈥 para blindarlas contra el escrutinio p煤blico y el acceso a la informaci贸n, no duda en usar la fuerza presidencial; en el caso en comento, en cambio, aduce ser un ciudadano con derecho a la r茅plica, a defender la honra de su familia, a responder a la cr铆tica y a las denuncias period铆sticas como si estuviera en el mismo plano que sus cr铆ticos y los medios de difusi贸n.

Lo que no se puede obviar ni omitir nunca es, empero, la investidura. El ciudadano Andr茅s Manuel L贸pez Obrador es, hasta el 30 de septiembre de 2024, el representante del Estado mexicano. Todo lo que 茅l diga ha de tomarse como la expresi贸n del Estado, y cuando, desde la tribuna del Palacio Nacional critica o desacredita, o pretende determinar qui茅nes son malos periodistas y qui茅nes buenos (los que lo apoyan, incluso adulan, y quienes respaldan incondicionalmente su 鈥淐uarta Transformaci贸n鈥), no lo hace un ciudadano particular sino el Estado nacional en su representaci贸n legal.

Quiz谩 no ejerza L贸pez Obrador la censura y la represi贸n contra los disidentes y cr铆ticos de su gobierno a la usanza antigua, cancelando la prensa, encarcelando periodistas o amedrentando directamente a los comunicadores es cierto. Pero sus dichos son, indiscutiblemente, formas de represalia desde el poder estatal contra la cr铆tica, la informaci贸n y la libre manifestaci贸n de las ideas.

Mientras tanto, se ha cumplido el pasado enero la primera pr贸rroga que la Suprema Corte de Justicia dio a la C谩mara de Diputados para reformar la Ley General de Comunicaci贸n Social 鈥攅mitida en el gobierno de Enrique Pe帽a Nieto鈥 que, a juicio del m谩ximo tribunal, no esclarece los criterios para el manejo de la publicidad oficial. Desde el 8 de septiembre se hab铆a establecido el 15 de diciembre como plazo para dar a ese ordenamiento jur铆dico los elementos de transparencia en la asignaci贸n de los recursos p煤blicos destinados a la difusi贸n en medios; cumplido el plazo, se dio una primera pr贸rroga para el 20 de enero, y ahora, sin darle cumplimiento, los legisladores gestionan una segunda pr贸rroga para el 30 de abril.

Lo que esta displicencia y desacato legislativo muestra es que los legisladores del Morena, mayoritarios en esa C谩mara, no tienen inter茅s en regular la publicidad oficial, establecer criterios claros en su distribuci贸n y transparentar el uso de los recursos p煤blicos ejercidos en ese rengl贸n, y prefieren, ciertamente, que el Ejecutivo, sus dependencias y dem谩s 贸rganos del Estado sigan ejerciendo discrecional y hasta arbitrariamente la contrataci贸n de publicidad, en favor de algunos medios y en detrimento de otros, independientemente de su alcance y audiencias o lectores en la sociedad. La llamada 鈥淟ey Chayote鈥, como escribi贸 cierto columnista, espina a nuestros diputados.

CALPU