Traducción tarcoteca - Who Wants War with Russia? - Global ResearchGlobal Research - Centre for Research on Globalization 8.3.2022 por Phillip GiraldiBueno, el genio está fuera de la botella de verdad y no hay una manera fácil de animarlo a que regrese.Gracias a un flujo incasable propaganda, el público estadounidense se ha ido convenciendo cada…