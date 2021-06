–

De parte de SAS Madrid June 11, 2021 2 puntos de vista

Las denuncias del movimiento por la vivienda de que las moratorias de desahucios estaban dejando fuera a miles y miles de familias vulnerables han encontrado esta semana un soporte estad铆stico que les da la raz贸n. En el primer trimestre de 2021, el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) certifica que se produjeron 10.961 desahucios, lo que equivale a unos 121 desalojos por d铆a o, lo que es lo mismo, cinco por hora.

Se trata de una 鈥渃ifra aterradora鈥, critica la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), especialmente por el contexto en el que se produce, en un 鈥渕omento de nueva crisis econ贸mica derivada del covid-19鈥, en un marco en el que 鈥渁umentan exponencialmente las colas del paro y las del hambre鈥. Las cifras del primer trimestre hablan de un aumento de desahucios con respecto al a帽o 2020. El a帽o pasado, pese a los cuatro meses de juzgados cerrados por el Estado de alarma y la afirmaci贸n machacada por el Gobierno de coalici贸n de que 鈥渘o hay desahucios en pandemia鈥, se cerr贸 con 29.406 desalojos. Si se excluyen los desahucios del primer trimestre de 2020 (9.659), desde que se declar贸 el primer Estado de Alarma, ya suman 30.708 los casos que contradicen la afirmaci贸n de Pedro S谩nchez de que el 鈥渆scudo social鈥 no deja a 鈥渘adie atr谩s鈥.

En estos primeros tres meses de 2021 los desahucios aumentaron un 13,4% con respecto al primer trimestre del a帽o pasado, una muestra de la 鈥渋neficacia del decreto actual鈥, en palabras de la PAH

En estos primeros tres meses de 2021 los desahucios aumentaron un 13,4% con respecto al primer trimestre del a帽o pasado, una muestra de la 鈥渋neficacia del decreto actual鈥, en palabras de la PAH, un trimestre en el que, seg煤n denuncian, no se ha implementado 鈥渘inguna medida de protecci贸n para evitar esta sangr铆a鈥.

Si se miran de cerca las estad铆sticas de desalojos, destaca el crecimiento de un 14% de los desahucios por impago del alquiler, que pasan a representar el 71,7% del total. Los desahucios hipotecarios, por su parte, aumentaron en un 6,5%, un incremento que la PAH interpreta como 鈥減reocupante鈥, ya que la tendencia de los 煤ltimos a帽os era de un 鈥渟upuesto descenso鈥. Y si desde la PAH hablan de supuesto descenso es porque las estad铆sticas no recogen los casos de desahucios paralizados por la moratoria antidesahucios previa a la pandemia y la falta de resoluci贸n ante el vencimiento anticipado, 鈥渜ue mantiene en suspenso las ejecuciones a la espera de que la situaci贸n estalle hasta ser insostenible鈥.

Desde la PAH se帽alan el 鈥渇racaso pol铆tico鈥 de los sucesivos gobiernos a la hora de enfrentarse a una crisis habitacional que sufren los hogares espa帽oles desde 2008 y que, 鈥渓ejos de resolverse, nunca ha desaparecido鈥. La receta de esta organizaci贸n social: 鈥淥frecer alquileres sociales a las familias en vez de desahuciarlas y regular los precios del alquiler para que los desahucios disminuyan de forma exponencial鈥.

Esta crisis persistente ha hecho, dicen desde la PAH, que el problema de la vivienda vuelva a ser 鈥渇oco de atenci贸n鈥. Y si as铆 ha sido es gracias a 鈥渓a labor de la sociedad civil organizada, que cada d铆a denuncia la situaci贸n y evita que un gran n煤mero de familias pierdan su hogar poniendo sus cuerpos en las puertas como un muro de contenci贸n ante tanta violaci贸n de derechos b谩sicos y proponiendo cambios legislativos que garanticen el derecho a la vivienda鈥.

Cuando se est谩 negociando la Ley de Vivienda, indican desde la PAH, 鈥渆s el momento de forzar al Gobierno para que deje de mirar a otro lado y tenga la altura pol铆tica necesaria鈥 para acabar con los desahucios de familias vulnerables y considere la vivienda como un derecho.

Catalunya a la cabeza de los desahucios

Catalunya lidera el ranking de desahucios, seguida por Andaluc铆a, Pa铆s Valenci脿 y la Comunidad de Madrid. En Catalunya, la media diaria de desahucios en el primer trimestre de 2021 lleg贸 a 27 鈥攕i no se cuentan los fines de semana, cuando los juzgados no trabajan, la media diaria llegar铆a a los 37 casos鈥, con un total de 2.437 lanzamientos. Tres de cada cuatro de estos desalojos fueron por impago de alquiler, la enorme mayor铆a en el 谩rea metropolitana de Barcelona. La legislaci贸n m谩s garantista y avanzada en materia de vivienda del Estado 鈥攖ras la aprobaci贸n de la ley 24/2015 y sus agregados en 2019鈥 y las moratorias de desahucios anunciadas por el Gobierno central no han impedido que los desahucios crezcan un 12% con respecto al mismo trimestre del a帽o pasado, aunque s铆 se observa un descenso de las cifras en Catalunya de un 31% con respecto al mismo periodo de 2019.

Seg煤n analiza la PAH Barcelona, la situaci贸n puede complicarse a煤n m谩s a partir del 9 del agosto, cuando termina la actual pr贸rroga de los desahucios decidida por el Gobierno de coalici贸n. De no tomar medidas al respecto, en pleno verano se puede producir una 鈥渁valancha de desahucios鈥

El Grupo Promotor de la Ley 24/2015 registr贸 el 8 de junio una proposici贸n de ley para recuperar las medidas antidesahucios anuladas por el Tribunal Constitucional en enero de este a帽o. Cuenta para ello con apoyo suficiente para convertirse en la primera medida tramitada por el nuevo Parlament

El 8 de junio, PAH Barcelona y las otras entidades promotoras de la Ley 24/2015 registraron una proposici贸n de ley dirigida a recuperar las medidas antidesahucios anuladas por el Tribunal Constitucional en enero de este a帽o. Estas medidas recogidas en el Decreto Ley 17/2019 obligaban a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social en extinciones de alquileres y ocupaciones de familias vulnerables. Entre las medidas tumbadas por el Constitucional tambi茅n figura la renovaci贸n obligatoria de los alquileres sociales. Esta decisi贸n del Tribunal ha ayudado a agravar los datos en Catalunya, dicen desde PAH Barcelona: al d铆a siguiente de la publicaci贸n de la sentencia, m谩s de 3.000 familias 鈥渟e quedaron desamparadas鈥, seg煤n datos de la Agencia de la Vivienda de Catalunya.

La anulaci贸n de estos art铆culos por parte del Constitucional se debieron m谩s a cuestiones de forma que de fondo, se帽alaron entonces los diferentes colectivos que trabajan el derecho a la vivienda, por lo que con esta iniciativa el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 pretende volver a aprobar estas medidas y ampliar los derechos que se incluyen para que 鈥淐atalunya sea ejemplo de respeto absoluto a los derechos sociales鈥. La Proposici贸n de Ley, se帽alan, 鈥渘o solo recupera las medidas anuladas, sino que las mejora, evitando que los grandes tenedores se la salten鈥. Si no se toman medidas, advierten, a partir del oto帽o y durante el 2022 鈥渧endr谩 un tsunami de casi 26.000 desahucios, cifra nunca vista y superior al pico de desahucios de 2013, de 16.000 lanzamientos鈥. La nueva ley cuenta con el apoyo de Junts, ERC, la CUP y los comunes y ser谩 previsiblemente la primera en ser promovida por el nuevo parlamento catal谩n.

18,7 desahucios por d铆a en Andaluc铆a

La segunda comunidad aut贸noma en desahucios es Andaluc铆a, con un total de 1.685 desahucios en el primer trimestre de 2021, una media de 18,7 por d铆a. Para la Asociaci贸n Por Derechos Humanos de Andaluc铆a (APDHA) este dato evidencia 鈥渆l fracaso de los Gobiernos en proteger a las familias m谩s empobrecidas en medio de la pandemia鈥. Con una tasa de paro del 22,58%, frente al 15,9% nacional, y con 12 de los 15 barrios m谩s pobres de Espa帽a, esta organizaci贸n de derechos humanos se帽ala que los datos no son m谩s que 鈥渓a consecuencia de la pobreza instalada en Andaluc铆a, acentuada en este 煤ltimo a帽o por los efectos de una pandemia que se ceba con las familias m谩s vulnerables鈥.

Para la APDHA, la media de 18,7 desahucios por d铆a en Andaluc铆a evidencia 鈥渆l fracaso de los Gobiernos en proteger a las familias m谩s empobrecidas en medio de la pandemia鈥

Poco ayuda, denuncian, que la Renta M铆nima de Inserci贸n andaluza 鈥渟ea m铆nima鈥 y que el Ingreso M铆nimo Vital 鈥渘o llega a la mayor铆a de las familias en riesgo de exclusi贸n鈥 o que los Servicios Sociales 鈥渆st谩n minimizados por los dr谩sticos recortes鈥.

Frente al aumento de los desahucios en Andaluc铆a, la APDHA vuelve a reclamar la declaraci贸n del 鈥淓stado de Emergencia Habitacional鈥 y el aumento de un parque p煤blico de vivienda en alquiler social, 鈥測a que el existente es poco significativo e incapaz de incidir en los precios鈥.

Al igual que la PAH, la APDHA reclama que la vivienda sea considerada como 鈥渦n derecho humano y no como un negocio鈥 y que se cumpla el art铆culo 47 de la Constituci贸n, ese que dice que 鈥渢odos los espa帽oles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada鈥.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (10/06/2021).