–

De parte de SAS Madrid March 16, 2022 10 puntos de vista

Las 11 “facturas proforma” emitidas por Sigma Dental en 2020 para material sanitario de protección contra el covid-19 indicaban que el abono final de los pagos tenía que llegar a una cuenta de la panameña Sigma Dental Plan Corp. pese a que la adjudicataria era otra firma del mismo grupo pero radicada en EEUU.

– Cada documento llevaba dos firmas: la del empresario venezolano Roger Swidorowicz y la del entonces director general de Proceso Integrado de Salud, Manuel de la Puente.

– Como desveló infoLibre, las adjudicaciones a Sigma Dental Inc. aparecieron en el Portal de Contratación como si fuesen para una SL española y se le adjuntó un NIF falso pero casi idéntico al de una sociedad homónima de Granada.

Una empresa radicada en el paraíso fiscal de Panamá, Sigma Dental Plan Corp., aparece en documentos en poder del Gobierno de Madrid como la destinataria final prevista para recibir los casi 40 millones por suministros sanitarios adjudicados a dedo en 2020 al grupo. La panameña Sigma Dental Plan Corp. figura en las 11 “facturas proforma” –en teoría, son el borrador de las definitivas aunque no consta que haya otras posteriores– a las que ha tenido acceso infoLibre y que fueron entregadas a la Consejería de Sanidad entre abril y mayo de 2020. Cada una de esas 11 facturas proforma fue también firmada como receptor por el entonces director general del Proceso Integrado de Salud, Manuel de la Puente Andrés. Dos meses antes de la fecha asignada a la primera de esas facturas, el 21 de marzo de 2020, el Consejo de la Unión Europea había nuevamente incluido a Panamá en la lista de paraísos fiscales. [pincha aquí si quieres leer en castellano el documento oficial de la UE]

Como desveló infoLibre la semana pasada, las cinco adjudicaciones por 38,7 millones fueron, en principio, solo para la estadounidense Sigma Dental Inc., con sede en Florida y registrada en ese Estado. Pero el Ejecutivo madrileño difundió esas adjudicaciones en el Portal de Contratación como si la beneficiaria fuese una empresa local de Granada y no la presidida por el venezolano Roger Swidorowicz. Hasta la fecha se ha negado a ofrecer datos precisos sobre la identidad de la adjudicataria así como a explicar por qué volcó datos falsos –un NIF inexistente pero casi idéntico al de la empresa granadina llamada Sigma Dental SL– en los canales oficiales de acceso a la contratación.

Cada una de la 11 facturas proforma (“Proforma/Invoice”) de Sigma Dental que guían hasta Panamá, firmadas y rubricadas por Swidorowicz, indican como “Referencia” que “el abono final” de las cantidades a pagar había de ir a una cuenta de la panameña Sigma Dental Plan Corporation. Este lunes, infoLibre trasladó una pregunta a la Consejería de Sanidad de Madrid: la de por qué el Gobierno regional permitió, tal como consta en las facturas de Sigma Dental a que este periódico ha tenido acceso, que el destino final de los pagos fuese una empresa del paraíso fiscal de Panamá, la ya citada Sigma Dental Plan Corp.

El pasado jueves, una portavoz de Swidorowicz comunicó a este periódico que el empresario, que según su versión se encuentra en EEUU, contactaría el lunes con infoLibre para responder a preguntas y dar explicaciones. A las 22.30 horas española, no había dado señales de vida este lunes. Su portavoz en Madrid tampoco atendió ni devolvió la llamada que este periódico le hizo por la mañana. Ni respondió al email que le envió a las ocho de la tarde.

La versión oficial: que la empresa de Panamá es solo una “oficina” del grupo con sede en Florida

Por la mañana, portavoces de la Consejería de Sanidad ofrecieron una respuesta que no se ajusta a los datos registrales obtenidos por este periódico tanto de Panamá como de Florida. La respuesta oficial fue la que sigue: “Sigma International Group es un grupo de empresas con sede en Florida, y con oficinas en diez países, incluido Panamá”. Los buscadores internacionales de empresas muestran varias compañías con ese nombre. Una de ellas se localiza en otro estado de EEUU, New Jersey. A tenor de los datos que ofrece su web, ninguna relación guarda con las empresas del venezolano Swidorowicz. Según esa web, se dedican al corretaje.

En Florida, y así lo atestigua el Registro Mercantil de ese estado, existió una compañía denominada Sigma International Group Llc. (abreviatura de Limited Liability Company, lo mismo que una SL española) que quedó “inactiva” ya en 2017. Su “último evento” –señala el Registro de Florida– fue “la disolución administrativa para el informe anual” de 2016. Había sido fundada en abril de 2014, es decir, una década después que la panameña Sigma Dental Plan Corporation. Y a tenor de los datos del Registro de Florida, nada indica ni sugiere que estuviese conectada al grupo de Swidorowicz. La web de Sigma Dental sigue situando a Venezuela como epicentro del grupo.

Una vez recibida la breve respuesta oficial del Gobierno de Madrid, infoLibre comunicó a los portavoces de Sanidad que Sigma Dental Plan Corp. no aparece en el Registro de Panamá como la oficina sucursal de una empresa de otro país sino como una compañía con número propio de identificación fiscal. A partir de ahí, solo silencio: no hubo ninguna nueva respuesta.

El informe mercantil consultado por este periódico señala que la sociedad panameña fue constituida el 13 de septiembre de 2004. La empresa de cabecera del grupo en Florida, Sigma Dental Inc., no se fundó hasta un año más tarde. Exactamente, nació el 20 de junio de 2005 según los datos del Registro de Florida.

Según el Registro Mercantil de Panamá, Sigma Dental Plan Corp. (abreviatura de Corporation) se creó con un capital social de 10.000 dólares americanos. Su código en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) es el 670755-1-462749. Según la información difundida por el Gobierno panameño, el código inscrito en el RUC panameño constituye el equivalente al NIF español: permite identificar a una persona física o jurídica. En Sigma Dental Plan Corp., el mismo día de su constitución fue nombrado presidente Roger Swidorowicz. La compañía tiene, por tanto, personalidad jurídica propia. En otras palabras, no es la oficina sucursal de una empresa de otro país.

Es Sigma Dental Plan Corp. la que aparece en las facturas proforma como la destinataria última de los pagos del Gobierno de Madrid. Así lo precisa un párrafo que, justo encima de las firmas de entrega y recepción, se lee en cada factura. “Reference: For final credit to: Sigma Dental Plan Corporation”, dice el texto original. Y a continuación, se añade un número de cuenta. Infolibre ha optado por no reproducir ninguna factura para evitar la revelación de datos bancarios.

Es el TIN (Tax Identification Number, el CIF o NIF estadounidense) de Sigma Dental Inc. el que aparece a pie de página junto a su dirección física en las facturas proforma entregadas al Gobierno de Díaz Ayuso: el TIN de Sigma Dental Inc. es 20-3083845. Entre el TIN estadounidense y el RUC panameño no hay confusión posible. Según el Registro de Florida, Sigma Dental Inc. se fundó el 20 de junio de 2005. O sea, un año después que la panameña Sigma Dental Plan Corp.

El portal de contratación no ofrece ningún dato que permita saber a cuál de las Sigma Dental creadas por el empresario venezolano Roger Swidorowicz, si a la estadounidense de Florida o a la panameña, encargó la Consejería de Sanidad equipos de protección frente al covid-19 así como la gestión de tres de los 24 vuelos que entre abril y julio de 2020 trajeron a Madrid material sanitario. Y no lo permite porque ningún documento oficial precisa qué tipo de sociedad es la tal Sigma Dental. Averiguar de cuál se trata exige saber cuál es su sufijo mercantil: SL o SA si es española; Llc., Inc., Ltd. o Corp., por ejemplo, si es extranjera. Pero no solo el portal de contratación –canal oficial de difusión– impide saberlo. Hay más: también el listado de contratos de emergencia otorgados en 2020 y que el Ejecutivo entregó a la Asamblea de Madrid el pasado mes de noviembre adjunta a Sigma Dental el mismo NIF, falso e idéntico salvo en un dígito al que corresponde a una SL homónima y de nacionalidad española con sede en Granada.

En junio de 2020, eldiario.es publicó que Swidorowicz mantiene vínculos con miembros de la órbita de ciertos círculos de la oposición venezolana. Y que el empresario sostiene que “Panamá es el centro del mundo de los negocios”. Las suyas en ese país centroamericano –afirmó según el citado digital– “no son compañías creadas ayer ni se benefician en absoluto de nada de lo que se pueda estar haciendo acá”.

Del texto se infiere que “acá” es España. Pero las facturas proforma a que ha accedido este periódico indican lo contrario. Y lo que indican es lo ya expuesto en los párrafos anteriores: que al menos una de las empresas panameñas del grupo, Sigma Dental Plan Corp., resultó ser la beneficiaria real de operaciones efectuadas en España, donde Swidorowicz y su esposa son apoderados de Quatro Filo SL, una empresa cuyo objeto social es la suscripción y adquisición de acciones y participaciones en el activo de las sociedades de todas las clases.

El NIF falso y el director general que conocía al hermano de Ayuso

En los anuncios de adjudicación a Sigma Dental publicados en el Portal de Contratación de Madrid así como los enviados al estatal y los que aparecen en el listado de contratos facilitado en noviembre a la Asamblea regional, la Comunidad omitió las siglas Inc., abreviatura de Incorporated y cuya presencia demuestra de inmediato que la mercantil es extranjera. De forma simultánea, le adjuntó un NIF falso pero idéntico salvo en un dígito al de una compañía homónima con sede en Granada. Esa conjunción es la que llevaba a entender que la adjudicataria era una sociedad limitada española.

Las facturas proforma que por esos suministros entregó Sigma Dental a la Comunidad de Madrid fueron también firmadas y selladas como receptor por un alto cargo de la Consejería de Sanidad, el entonces director general del proceso integrado de salud, Manuel de la Puente. Como ha publicado El País, el hermano de Isabel Díaz Ayuso, Tomás, le había vendido productos sanitarios a De la Puente años atrás. Fue De la Puente quien inició el expediente por el que se encargó un suministro de mascarillas a Priviet Sportive SL, la empresa de la que Tomás Díaz Ayuso cobró al menos 55.000 euros por sus gestiones para el cumplimiento de esa adjudicación.

Nombrado director general del Proceso Integrado de Salud en 2019 tras la llegada de Ayuso a la presidencia madrileña y en el cargo hasta septiembre de 2020, De la Puente se había visto forzado a dimitir seis años antes como gerente del hospital de Fuenlabrada: se marchó cuando salió a la luz que había cedido pacientes a clínicas privadas.

Enlace relacionado InfoLibre.es 15/03/2022.