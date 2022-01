–

De parte de SAS Madrid January 17, 2022 96 puntos de vista

De pronto, emerge un problema concreto que llena titulares y hace saltar todas las alarmas. Y entonces se hace fuerte la sospecha de que algo no va bien. El esc谩ndalo tiene que ver con las agresiones sexuales hacia menores tuteladas; el problema estructural hunde sus ra铆ces en un modelo cada vez m谩s privatizado, donde la precariedad y la falta de recursos merma la capacidad de proteger a los m谩s vulnerables, pero sobre todo de prevenir y detectar los problemas a tiempo.

Al inicio del a帽o, las fuerzas de seguridad detuvieron en Madrid a 37 adultos pertenecientes a una red que explotaba sexualmente a menores. Fueron liberadas diez v铆ctimas. El rumor sobre la existencia de menores tuteladas fue en un primer momento desmentido por la propia Comunidad de Madrid, pero las autoridades confirmaron enseguida que al menos cinco de las chicas liberadas s铆 estaban bajo la tutela de la administraci贸n auton贸mica. Uno de los centros en el que resid铆an ya fue se帽alado hace algo m谩s de una d茅cada por un extrabajador, quien aseguraba que ning煤n menor “puede mejorar” en sus instalaciones, a no ser que se prostituya “en la calle”.

Ni帽as tuteladas y violencia sexual. El problema no es exclusivo de la comunidad gobernada por Isabel D铆az Ayuso. En Illes Balears sobrevuela un caso de menores tuteladas explotadas sexualmente desde hace m谩s de dos a帽os. El Parlamento Europeo acaba de autorizar a una comisi贸n la investigaci贸n del caso. En la Comunitat Valenciana, un esc谩ndalo de abuso sexual implic贸 directamente a un educador, el exmarido de M贸nica Oltra. El S铆ndic de Greuges 鈥揹efensor del pueblo鈥 ha puesto ahora sobre la mesa posibles abusos sexuales contra 175 menores sobre los que existe alg煤n tipo de protecci贸n, por lo que la vicepresidenta ha pedido comparecer en Les Corts.

驴Qu茅 es lo que subyace en un modelo de protecci贸n que parece estar impregnado por la violencia? Ana Lima est谩 al frente de la Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-Velilla (Madrid) y esta semana el caso de las ni帽as tuteladas por la comunidad ha ocupado el orden del d铆a de las reuniones con su equipo. En el diagn贸stico, las voces coinciden: la externalizaci贸n del servicio, la precariedad de las condiciones laborales y la falta de recursos merman la calidad de los centros y su atenci贸n.

“Por un lado hay un problema estructural de todos los servicios sociales, pero sobre todo de los especializados, y es que est谩n muy externalizados”, abunda Lima. Quienes est谩n al frente de la gesti贸n de estos centros son organizaciones sin 谩nimo de lucro, fundaciones o empresas. “驴Qu茅 ocurre? Luego el personal que se contrata est谩 en precario: hay una alta movilidad, ratios bajas y escasos recursos, as铆 que baja la calidad en cuanto al sistema de protecci贸n”, comenta la tambi茅n ex secretaria de Estado de Servicios Sociales, quien incluye entre los problemas de la protecci贸n la escasez de inspecciones que den cuenta del buen funcionamiento del servicio.

Seg煤n el 煤ltimo Bolet铆n de Datos Estad铆sticos de Medidas de Protecci贸n a la Infancia, relativo a 2019, a lo largo del a帽o se produjeron 21.187 ingresos en centros de menores, sumando a 31 de diciembre un total de 23.209 menores ingresados. A la cabeza en los motivos de ingreso est谩 la tutela ex lege por las entidades p煤blicas de protecci贸n de infancia (54,69%), seguido de la guarda provisional (20%), la guardia voluntaria (5%) y otras causas (20%). En el total de acogimientos residenciales, Melilla y Ceuta ostentan los primeros puestos en tasa por cada cien mil menores de edad, 16.394 y 2.442 respectivamente. Le siguen Euskadi (441) y Catalu帽a (402). A 2019, el n煤mero total de ni帽os y ni帽as atendidos por el sistema de protecci贸n ascendi贸 hasta los 50.272.

Mucho informe, poca intervenci贸n

Los centros se dividen en dos tipolog铆as: de protecci贸n y de reforma. Los primeros son espacios m谩s o menos abiertos, donde el menor tiene libertad para desarrollar una vida razonablemente aut贸noma. Buscan sustituir, en la medida de lo posible, el n煤cleo familiar. En los centros de reforma la estructura es cerrada. Ah铆 es donde van a parar menores que cuentan con alguna medida judicial, porque han cometido alg煤n delito, as铆 que el control es necesariamente mayor.

En los centros de protecci贸n se trabaja “desde la libertad, as铆 que muchas veces los ni帽os se van y el personal est谩 tan saturado que es muy dif铆cil saber d贸nde est谩n, muchas veces ni se denuncia”, comenta Lima. Es lo que ocurri贸en la Comunidad de Madrid. En ocasiones, “las familias est谩n deseando que el ni帽o cometa un delito para que vayan al centro de reforma y est茅n controlados”.

El problema se agrava cuando entre los menores brotan los trastornos mentales o las adicciones, algo en absoluto fuera de lo com煤n. Diego Rodr铆guez, responsable de la Secci贸n Sindical de CCOO en Fundaci贸n Diagrama, una de las entidades dominantes del sector, liga estos problemas a las consecuencias tras las salidas de los chicos. “No hay ning煤n mecanismo para saber qu茅 pasa en esas salidas, cuando salen no existe ning煤n tipo de supervisi贸n sobre ellos y, por ejemplo, es normal que los que tengan adicciones salgan y sigan consumiendo”.

Las intervenciones psicol贸gicas, a帽ade, pr谩cticamente brillan por su ausencia. Los profesionales “apenas tienen tiempo para salir de sus despachos” y dedican gran parte de su jornada a labores burocr谩ticas. Coincide Cassandra, actualmente educadora en un piso de inserci贸n laboral para mayores de edad, pero anteriormente trabajadora en un centro. “El problema principal viene de la falta de recursos de personal, no solo educadores, sino tambi茅n de otros servicios como las revisiones m茅dicas, la detecci贸n de posibles trastornos o el acompa帽amiento individualizado”.

Durante su etapa en el centro, relata la profesional, los menores contaban con una psic贸loga para entre 45 y 55 usuarios. “Ten铆a que hacer informes, trabajo burocr谩tico y nada de intervenci贸n. A eso hay que sumar que cuando los chicos est谩n en el centro son reci茅n llegados y su capacidad para expresarse es m铆nima”. En ese mismo punto, la atenci贸n rigurosa de cada caso particular, se detiene tambi茅n Ana Lima. Es fundamental examinar los perfiles, “ver problemas de salud mental y de adicci贸n”, pero tambi茅n “ver si hay ni帽as v铆ctimas de violencia sexual y ver si hay ni帽os agresores”. No hacerlo, advierte, puede ser un c贸ctel explosivo.

El largo camino hacia la integraci贸n

Preguntadas por los recientes casos de abuso y violencia sexual, las voces consultadas guardan un silencio cauto, seguido de la condena expl铆cita. Si el problema m谩s inmediato est谩 en las salidas y en la ausencia absoluta de control, lo que germina en el fondo es mucho m谩s grave: la falta de recursos impide trabajar la prevenci贸n y cuidar el v铆nculo con los menores, la mayor herramienta para promover su integraci贸n. Sin reparar las grietas que atraviesan a la estructura misma del modelo, el problema no solo se agrava, sino que se cronifica. Entretanto, los chavales crecen, alcanzan la mayor铆a de edad y despu茅s “se quedan en la calle”, se帽ala Lima, “hay un fracaso en la entrada al sistema y en la salida”.

Patricia trabaja como educadora en un centro de protecci贸n que es en realidad una casa, una tipolog铆a que se asemeja “m谩s a un ambiente familiar”. En su centro son seis menores, todos de edades similares, entre los diez y los trece a帽os. “Parten todos de familias desestructuradas, menores que han sufrido maltrato, abuso o explotaci贸n sexual, a veces con progenitores en la c谩rcel o en situaci贸n de consumo de drogas, hay un abandono muy grande de los menores”. En esa coyuntura, cuenta la educadora, “los primeros meses para ellos son muy duros: aunque con sus familias lo han pasado mal, tienen mucho apego y las echan much铆simo de menos”. La fase de adaptaci贸n “es brutal: psicol贸gicamente los destroza, los abate, los deprime y evidentemente tambi茅n les pone furiosos”.

Hasta el momento en que entienden que es lo mejor para ellos, “los menores batallan porque no quieren estar ah铆”. Patricia y sus compa帽eros trabajan para corregir toda una educaci贸n previa, marcada en ocasiones por la ausencia total de l铆mites, y otras veces por el exceso de imposici贸n. Las situaciones problem谩ticas que se producen como consecuencia requieren de recursos y protocolos efectivos para su resoluci贸n. “Puede haber destrucci贸n de mobiliario, situaciones de peligro f铆sico contra el resto de menores” o incluso agresiones al propio personal. Diego Rodr铆guez denuncia que en estos 煤ltimos casos, “lo m谩s normal es que la fiscal铆a o el juez de menores no act煤en de oficio”, pero tambi茅n se deslizan “sutiles amenazas de las entidades a los trabajadores para que no denuncien, as铆 que se produce una indefensi贸n absoluta”.

Save the Children ha se帽alado este viernes la necesidad de ahondar en la protecci贸n y recuperaci贸n de las v铆ctimas, ante la escalada de casos de agresiones sexuales, mediante la implantaci贸n de protocolos de prevenci贸n y detecci贸n temprana.

Patricia es muy cuidadosa cuando habla de l铆mites y control. “A los menores les tienes que proporcionar libertad para que desarrollen sus habilidades sociales y formen parte activa del entorno en el que viven”, disecciona. Ahora bien, a帽ade, si el menor se escapa de un centro, “se ponen en marcha los protocolos y se denuncia, ah铆 ya son otros agentes los que intervienen”. El problema es que no siempre se hace as铆.

En la construcci贸n de un v铆nculo, la educadora es partidaria de “dejarles un espacio desde que llegan para que no se sientan asediados: hay que respetar los tiempos del menor, para que pueda subsanar, adaptarse e incorporarse a la nueva situaci贸n de vida”. Pero sobre todo, enfatiza, es necesaria “mucha comprensi贸n” y poco a poco ir “introduciendo normas”. No hay una f贸rmula para conseguirlo y los resultados no siempre ser谩n satisfactorios al instante. “A veces funciona y otras no”, puede que se den situaciones en las que “todo este trabajo se desvanece”, afirma la trabajadora. “Los menores responden como pueden, como saben y como han aprendido”.

Enlace relacionado InfoLibre.es (15/01/2022).