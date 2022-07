–

Rescatamos este art铆culo de Ayfer Karakaya-Stump, publicado originalmente en turco el 18 de marzo de 2014, sobre la represi贸n del gobierno turco a los alev铆es y su invisibilizaci贸n en las protestas de Gezi.

La semana pasada, el funeral cancelado de Berkin Elvan en el centro Okmeydan谋 Cemevi trajo a la mente la pregunta de por qu茅 durante las protestas de Gezi fueron asesinados seis j贸venes, o si se entiende de manera m谩s amplia por qu茅 siete de los ocho j贸venes asesinados eran alev铆es. En realidad, la pregunta no es nueva; meses antes, en un programa de televisi贸n uno de los periodistas pro-gobierno, Nagehan Al莽谋, hab铆a insinuado que las protestas de Gezi se trataron en realidad de un 鈥渓evantamiento alev铆鈥. De acuerdo con la l贸gica de estas insinuaciones, todos los asesinados (en realidad, de acuerdo con una declaraci贸n que hizo la misma polic铆a) y el 78% de los arrestados eran alev铆es; incluso si no se habla de todos, una gran mayor铆a eran alev铆es. Por lo tanto, las protestas de Gezi fueron parte de un levantamiento alev铆.

Sin duda, no son lejanamente inocentes los intentos del gobierno y sus aliados de relacionar las protestas de Gezi con los alev铆es, y conlleva la intenci贸n de incitar en su contra. A pesar de esto, m谩s all谩 de un asunto de n煤meros y porcentajes, es necesario que se reflexione a profundidad sobre el hecho de que en las protestas de Gezi los j贸venes violentados por la polic铆a y la mayor铆a de los detenidos fuesen alev铆es.

Las tres protestas de Gezi

Primero que nada, 驴de qu茅 se trat贸 Gezi? Gezi fue una acci贸n de protesta urbana que se desarroll贸 de manera espont谩nea y que reuni贸 a diferentes sectores socio-culturales. Hay tres factores b谩sicos que movilizaron a los manifestantes de Gezi: las pol铆ticas neoliberales que ignoran los derechos ambientales y de urbanizaci贸n; el incremento de las presiones por parte de un gobierno religioso (pro Islam) hacia el estilo de vida secular y sus pol铆ticas de conservadurismo; y las expresiones de desprecio y odio hacia los sectores que quedan fuera de la 茅lite de Erdogan y su autocracia.

En el escenario de la identidad pol铆tica, el factor de estas tres protestas logr贸 reunir a diversos sectores de la sociedad en el movimiento de Gezi, desde secularistas hasta ambientalistas, oponentes a centrales hidroel茅ctricas, miembros de la comunidad LGBT, alev铆es, anti-capitalistas musulmanes, socialistas, liberales, kurdos, armenios y obreros preparados de clases medias que viven en los suburbios.

Sin duda, en una primera etapa del movimiento de Gezi los objetivos fueron el gobierno del AKP y sus pol铆ticas gubernamentales que hemos enunciado arriba. No obstante, mirando de cerca, podemos apreciar que el movimiento de Gezi, m谩s all谩 de ser radical, cuando menos tuvo un potencial radical. Este radicalismo de Gezi, que conecta profundamente estos tres puntos de protesta que mencionamos arriba, y que se basa en una impresionante posibilidad de pluralismo en su estructura, est谩 relacionado con el rechazo y la cr铆tica que trajo consigo la noci贸n de Estado impuesta a la fuerza, que comenz贸 con el gobierno del AKP y que se basa en un pensamiento de absolutismo de los gobernantes sobre la sociedad. O sea que lo que convirti贸 a Gezi en lo que es, fue la rebeli贸n en contra del poder pol铆tico actual y la concepci贸n de Estado paternalista que otorga el derecho y la autorizaci贸n de gobernar, intervenir y opinar en aspectos que van desde la forma de vida de la gente hasta sus creencias, identidades y capacidades. Por esta raz贸n, el levantamiento de Gezi fue una experiencia diferente y nueva que no puede ser asimilada por la pol铆tica de Turqu铆a.

Por lo tanto, el hecho de que hayan participado personas de identidad alev铆, incluso si esta participaci贸n en verdad fuese omitida en la declaraci贸n de la polic铆a, no hace de Gezi un levantamiento alev铆. Los alev铆es no tuvieron lugar en Gezi como organizaci贸n, as铆 como tampoco fueron un factor de insurgencia de la resistencia de Gezi. La mayor铆a se lanzaron a las calles con sus identidades kurdas, socialistas, ataturquistas, seculares, dem贸cratas, sindicalistas, defensores de derechos urbanos, ambientalistas, y para nada identificados como alev铆es. O sea que el pluralismo que se aprecia en Gezi estuvo tambi茅n presente con el mismo matiz en los participantes alev铆es. Los periodistas y los allegados al gobierno, m谩s all谩 de promocionar el suceso de Gezi como un levantamiento alev铆 con sus m茅todos tradicionales de aglutinar todo en una pol铆tica sectaria, no hicieron sino tratar de esconder el potencial radical del pluralismo de Gezi. As铆 como la mayor铆a sunita logr贸 con 茅xito la satanizaci贸n de la relaci贸n que form贸 la derecha entre la minor铆a alev铆 y la ola de movimientos de izquierda que surgi贸 en las d茅cadas de 1960 y 1970, hoy tambi茅n el AKP trata de hacer del levantamiento de Gezi un asunto alev铆 de una manera m谩s c铆nica y descarada.

De Okmeydan谋 a Lice

En este sentido, 驴c贸mo se debe comprender que la mayor铆a de las v铆ctimas de Gezi fuesen alev铆es? Hasta donde podemos apreciar, los que se acercan a comprender el suceso de Gezi, sin prejuicios y con empat铆a, interpretan como evidente el gran apoyo que dio la identidad religiosa alev铆 de los asesinados a las protestas. Sin embargo, en perjuicio de los cercanos al gobierno, esta situaci贸n no es el indicio de un complot de sectas, sino que se asume como el final esperado de la intensa persecuci贸n que han vivido los alev铆es en comparaci贸n con otros sectores de la sociedad. Esto, aunque no sea falso, es un an谩lisis incompleto. Incompleto porque parte de la suposici贸n superficial de que 鈥渘adie tiene escrita la palabra alev铆 en la frente鈥. Por lo tanto, no apunta directamente que la violencia y la opresi贸n de la polic铆a fuesen premeditadas.

Para dar a entender mejor lo que se quiere decir, ser谩 煤til mirar de cerca el perfil social y pol铆tico de las v铆ctimas, m谩s all谩 de su identidad religiosa, y especialmente los lugares donde han sido asesinados. Dos de estos cinco j贸venes y un ni帽o, Abdullah C枚mert y Ahmet Atakan, en Armutlu -uno de los m谩s famosos dos barrios alev铆es de Hatay-; Mehmet Ayval谋ta艧, en el barrio 脺mraniye May谋s, conocido por su identidad de izquierda alev铆; y Berkin Elvan, en Okmeydan谋, tambi茅n un barrio alev铆 de izquierda, fueron golpeados y asesinados. Los otros dos tambi茅n fueron asesinados: Ali Ismail Korkmaz en Eski艧ehir, y Ethem Sar谋s眉l眉k en G眉venpark, en Ankara. Esto, antes que nada, nos muestra que adem谩s de los asesinados en barrios como Kad谋k枚y, Be艧ikta艧 y Taksim, donde se originaron las intensas protestas que se concentraron en el parque de Gezi, tambi茅n fueron asesinados aquellos que protestaron por Gezi en las marchas de otras ciudades o en barrios alev铆es de izquierda en Estambul. En este mismo sentido, el panorama no cambia cuando a帽adimos dos casos m谩s que, aunque no hayan sido asesinados durante las protestas de Gezi, se reconocen tambi茅n como v铆ctimas de Gezi a Hasan Ferit Gedik, que, seg煤n las declaraciones, fue asesinado en el barrio alev铆 de izquierda G眉lsuyu, en Estambul, por un miembro de un cartel de drogas con el apoyo de un miembro de la polic铆a; y a Ferit Gedik, quien perdi贸 la vida cuando la gendarmer铆a abri贸 fuego en Lice.

En Gezi, los que perdieron la vida y protestaban en contra de la violencia ejercida por parte de la polic铆a, no s贸lo fue a causa de sus identidades religiosas o culturales, sino que proven铆an de sectores aplastados por sus identidades socio-pol铆ticas. Los barrios citados arriba, May谋s Mahallesi y Okmeydan谋, junto con el barrio de Ankara, Tuzlu莽ay谋r, donde vivi贸 Ethem Sar谋s眉l眉k; los barrios de Estambul, Armutlu y G眉lsuyu, donde vivi贸 y fue asesinado Ferit Gedik, adem谩s de identificarse como alev铆es de izquierda, son barrios que resisten de manera organizada frente a la amenaza latente de la transformaci贸n urbana. Al mismo tiempo, estos lugares son el centro de las organizaciones de izquierda que estuvieron al frente en Gezi. Se trata de j贸venes que tuvieron un lugar importante en estas organizaciones que hicieron frente a la transformaci贸n urbana. Es por esta raz贸n que los barrios anteriormente mencionados, no s贸lo en Gezi, sino que desde antes de Gezi, han sido escenarios de constantes protestas y v铆ctimas de la intervenci贸n de la polic铆a. Aunque la opini贸n p煤blica no est茅 enterada, debido a la poca difusi贸n period铆stica, durante a帽os en estos lugares las personas tratan de salvar su vida bajo un toque de queda no oficial. Al interior de las fuerzas polic铆acas los conocen bien a ellos, y ellos a los polic铆as.

La discriminaci贸n de la violencia

Durante el suceso de Gezi, mientras que no hubo registro de muertes en barrios como Taksim, Be艧ikta艧 y Kad谋k枚y, donde las protestas fueron m谩s largas e intensas, no se explica como una coincidencia ni factor de suerte que cuatro personas en barrios de Estambul y Hatay, identificados como alev铆es de izquierda (cinco, tomando en cuenta a Hasan Ferit), y dos j贸venes m谩s fuera de Estambul, hayan perdido la vida por la violencia polic铆aca y que los asesinados, m谩s all谩 de ser alev铆es, compartieran identidades socio-pol铆ticas parecidas. Esta situaci贸n demuestra que, de acuerdo con el objetivo, puede cambiar el nivel de violencia que ejerce el aparato de gobierno, y que de acuerdo con el lugar y la hora las intervenciones pueden ser m谩s organizadas o despiadadas. Sin lugar a dudas, el nivel de violencia est谩 relacionado con la identidad y la visibilidad. Por lo tanto, el hecho de que la polic铆a haya disminuido relativamente la violencia ejercida en los alrededores de Taksim despu茅s de que la prensa internacional registr贸 el lugar al tercer d铆a de protestas masivas en Gezi, y que, por el contrario, la violencia aument贸 en ciudades cercanas a Estambul y en Ankara, pone en evidencia que el gobierno est谩 acostumbrado a realizar este tipo de ajustes. No cabe duda de que la labor sistem谩tica que involucr贸 a miles de personas heridas durante los sucesos de Gezi, nos presentar谩 un panorama m谩s amplio si se relaciona con este tipo discriminaci贸n estructural en la violencia ejercida por la polic铆a.

FUENTE: Ayfer Karakaya-Stump / Traducci贸n: Uri Moreno / Informe Oriente Medio

