De parte de Periodico Anarquia July 7, 2021 54 puntos de vista

El anarquismo es amigo del mundo y no su enemigo. El cuerpo es la c谩rcel del alma, dec铆a una antigua met谩fora, pero el cuerpo es el alma. No tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Razonamos desde los huesos que tenemos, desde los tendones que tenemos y desde ese afuera-adentro que nos permiten nuestros poros. Es desde ah铆 que surgen nuestras urgencias.

No somos de la clase de imb茅ciles que hacen del miedo su credo ni de lxs que se 鈥渁bandonan鈥. Ni templo ni basurero, el cuerpo es lo que nos permite ser. Queremos una libertad que se palpita, una libertad para gozar, una libertad que se comparte.

Queremos respirar aire fresco, limpio y sentir la vitalidad de desobedecer lo da帽ino. Y es exactamente esto lo que nos hace no abandonar, proyectarnos y no anclarnos en un hoy ciego. El esclavo actual no puede escapar del momento. Una sucesi贸n constante de peque帽os espasmos es lo que se nos propone, sucesi贸n que nos niega en su devenir los placeres m谩s altos.

No somos de la clase de ciegxs que por miedo a la posibilidad de la muerte buscan un relato encubridor que lxs aleja de lo vivo. No nos evadimos, enfrentamos y disfrutamos la vida. En eso radica nuestra amistad con el mundo.

R.M.